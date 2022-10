Citadel: Prime Video annuncia la produzione del capitolo italiano del franchise con Matilda De Angelis

Prime Video ha appena annunciato che in Italia è ufficialmente iniziata la produzione del capitolo italiano dell'universo Citadel, l'innovativa serie-evento globale Amazon e AGBO dei fratelli Anthony e Joe Russo. Matilda De Angelis, come confermato dal servizio streaming, interpreterà il ruolo della protagonista nella serie Original italiana ancora senza titolo.

Nel cast figurano anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. La nuova serie local Original di spionaggio, prima produzione locale nel franchise di Citadel, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Questa nuova avveniristica serie Original prodotta in Italia è diretta da Arnaldo Catinari e scritta da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini, e Giordana Mari. Gina Gardini (Gomorra, Suburra, ZeroZeroZero) è la showrunner e produce la serie insieme a Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, e Giovanni Stabilini per Cattleya, la società di produzione di grandi successi internazionali acclamati dalla critica come Gomorra, Zero Zero Zero e Suburra.Emanuele Savoini è co-executive producer.

"Siamo molto felici che in Italia sia iniziata la produzione del capitolo italiano del pionieristico universo Citadel," ha detto James Farrell, VP International, Amazon Studios. "Inoltre, siamo orgogliosi di dare il benvenuto in Prime Video a Matilda De Angelis e a tutto il cast di questo straordinario progetto. Lavorare con questi talenti e AGBO dei fratelli Russo è davvero entusiasmante".

"Siamo entusiasti di collaborare con Cattleya e alcuni dei team produttivi e creativi più apprezzati in Italia per alzare l'asticella delle nostre produzioni locali con questo progetto avvincente e ambizioso. Ci emoziona sapere che l'Italia apre la strada con il primo Original locale nel visionario franchise da AGBO", ha invece aggiunto Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios. "La serie Original italiana sarà un evento epico, e non vediamo l'ora di condividerlo con i nostri spettatori Prime Video in Italia e nel mondo".