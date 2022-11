The Continental: la serie prequel di John Wick approderà su Prime Video

The Continental, serie prequel di John Wick, farà il suo debutto internazionale nel 2023 su Prime Video in tutti i territori raggiunti dal servizio, compresa l'Italia, a esclusione di Israele e del Medio Oriente.

Negli USA, The Continental, prodotta da Lionsgate Television, sarà lanciata su Peacock. Come rivela Deadline, la serie action in tre parti fornirà un nuovo sguardo sulla saga di John Wick.

The Continental esplora la storia delle origini e il funzionamento dell'esclusivo Continental Hotel, fulcro dell'universo di John Wick che funge da rifugio per gli assassini. La serie sarà raccontata dal punto di vista del direttore dell'hotel Winston Scott, interpretato da Ian McShane nel franchise cinematografico, qui in versione giovane col volto di Colin Woodell. Gli spettatori seguiranno Winston nelle sue incursioni nella malavita della New York degli anni '70, dove combatterà i demoni del suo passato mentre tenta di prendere il controllo del Continental Hotel, albergo che funge da punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo.

John Wick: storia di una trilogia sincopata

Nel cast troviamo Ayomide Adegun, che interpreterà un giovane Charon, Peter Greene sarà Zio Charlie, Mel Gibson si calerà nei panni di Cormac, Ben Robson sarà Frankie, Hubert Point-Du Jour sarà Miles, Jessica Allain sarà Lou, Mishel Prada sarà KD and Nhung Kate interpreterà Yen.

Il protagonista dei film Keanu Reeves non dovrebbe comparire nella serie.

"I film di John Wick hanno creato uno degli universi più coinvolgenti, dettagliati e divertenti che abbiamo visto sullo schermo nell'ultimo decennio", ha affermato Chris Mansolillo, Direttore dell'Acquisizione Contenuti di Prime Video. "Siamo estremamente orgogliosi di svolgere un ruolo nel continuare a costruire quell'universo, offrendo agli spettatori uno spaccato delle origini del famigerato Continental Hotel e dei suoi incredibili personaggi".