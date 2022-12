Tenebre e Ossa 2, delle foto inedite anticipano la nuova stagione della serie Netflix

Se non state più nella pelle per la seconda stagione di Tenebre e Ossa, venite a dare un'occhiata alle nuove immagini dalla serie Netflix.

Dobbiamo aspettare marzo 2023 per scoprire cosa ne sarà di Grisha e Corvi in Tenebre e Ossa 2, la nuova stagione della serie fantasy di Netflix basata sui romanzi di Leigh Bardugo, ma nel frattempo possiamo farci un'idea più precisa grazie a queste immagini inedite condivise nelle scorse ore.

I fan del Grishaverse non potranno farvi ritorno fino a primavera, almeno non per quanto riguarda la sua versione live-action prodotta da Netflix. Ma sapete come si dice, se Maometto non va dalla montagna...

Nel nostro caso, la montagna che viene invece da noi è rappresentata da foto inediti provenienti dalla seconda stagione di Tenebre e ossa, che portano l'attenzione su alcuni personaggi in particolare

Nella prima immagine sono la Regina di Ravka (Georgia Reece) e Genya Safin (Daisy Head) nel mezzo di quella che non sembra affatto una conversazione piacevole, mentre le altre due si focalizzano sui Alina Starkov (Jessie Mei Li) e Mal Oretsev(Archie Renaux) e i membri dei Corvi Jesper Fahey (Kit Young) e Wylan Hendricks, interpretato dalla new entry nel cast Jack Wolfe.

Tenebre e Ossa 2, la seconda stagione adatterà più libri di quanti pensiate: nuove foto dalla serie Netflix

Cosa ci riserverà dunque la seconda stagione di Tenebre e Ossa, specialmente considerando il fatto che giocherà molto con la timeline dei libri? E quali cambiamenti di rilievo possiamo aspettarci? Lo scopriremo il 16 marzo, quando i nuovi episodi dello show approderanno su Netflix.