Come uccidono le brave ragazze 2, recensione: una stagione tra Veronica Mars e Pretty Little Liars

La seconda stagione della serie gialla teen riflette sulle conseguenze del ciclo inaugurale, mentre la protagonista e i suoi amici sono braccati da una persona misteriosa. In streaming.

Prima fenomeno letterario per aver unito adolescenza e mystery con la trilogia di Holly Jackson. Poi serie TV BBC con protagonista Emma Myers (già iconica in Mercoledì) pronta a spiccare il volo da sola, distribuita in tutto il mondo (Italia compresa) da Netflix. Ora siamo giunti alla seconda stagione di Come uccidono le brave ragazze, e una terza (probabilmente l'ultima, come per i romanzi d'origine) sembra essere già in produzione.

Pip in tribunale nella stagione 2

Siamo pronti a tuffarci di nuovo nelle mirabolanti avventure investigative della detective adolescente Pip, che stavolta dovrà affrontare un profondo disturbo da stress post-traumatico. Noi spettatori, invece, dobbiamo provare a ricordarci dove eravamo rimasti a distanza di due anni: la nostra recensione cercherà di venirvi in aiuto.

Come uccidono le brave ragazze 2: sempre più simile a Veronica Mars

Emma Myers continua ad indagare anche nelle nuove puntate

Sono passati sei anni dall'omicidio di Andie e dalla morte di Sal, l'innamorato accusato ingiustamente del delitto, e quindi un anno dagli eventi della prima stagione. Pip, dopo mille indecisioni, pubblica la documentazione del caso di Andie, spinta anche dal nuovo fidanzato Ravi (Zain Iqbal), il fratello di Sal che si ritrova ancora una volta ad aiutarla nelle sue indagini. Il suo progetto, nato come saggio per l'ammissione all'università, diventa così un podcast true crime subito seguitissimo, capace di cogliere il trend del momento con un titolo accattivante.

Ciò che non è altrettanto accattivante è la vita della protagonista dopo la pubblicazione. Una scelta narrativa che ci sentiamo di avvicinare ancora di più alla Veronica Mars di Rob Thomas e Kristen Bell, la detective adolescente per antonomasia dopo Nancy Drew. Pip Fitz-Amobi è alla disperata ricerca della verità, a qualunque costo, e questo la mette di fronte a profondi dilemmi morali, spingendola ad andare contro i propri amici e i propri cari in nome della giustizia.

Il cast della seconda stagione

Questo è il tema principale della seconda stagione, un aspetto che la rende a tratti petulante e fastidiosa, ma anche incredibilmente schietta e onesta. Molto più di quanto le persone siano abituate normalmente, e per questo viene guardata con sospetto e a volte rifiuto dalla comunità. Persino dalla sua migliore amica Cara (Asha Banks), il cui padre si era rivelato l'assassino del ciclo inaugurale.

Tutti provano a starle vicino, ma la stessa Cara sembra incolparla della sua vita andata a rotoli dopo l'arresto del genitore. Sul più bello, la misteriosa sparizione di un caro amico rimescola tutte le carte in tavola, alla vigilia del processo contro lo stupratore Max Hastings (Henry Ashton), protetto dai soldi e dal buon nome della sua famiglia.

Una seconda stagione vicina a Pretty Little Liars

Emma Myers e Zain Iqbal in una scena di Come uccidono le brave ragazze 2

Il caso di Come uccidono le brave ragazze 2 è legato alla scomparsa di una persona vicina a Pip, ma moltissimi elementi e personaggi sono ramificati all'interno degli eventi della prima stagione. È una scelta che dona realismo al racconto, ma che rischia anche di creare caos e confusione per il pubblico che deve seguire l'intreccio e non ha perfettamente a mente i vecchi avvenimenti. Non basta giocare con il genere facendo partecipare tutti a un "compleanno con delitto" nel primo episodio per accalappiare gli appassionati di gialli in ascolto.

I protagonisti della serie Netflix guardano sullo smartphone come in Pretty Little Liars

Mentre la detective in erba e i suoi compagni cercano di scoprire a tutti i costi la verità, la ragazza deve affrontare una classe sempre più ostile, l'allontanamento di Cara e una misteriosa figura chiamata Layla. Questa testimone chiave nel processo minaccia tutti e forse è coinvolta nella scomparsa. Chi si nasconde dietro questa identità misteriosa che parla per indovinelli e rebus, muovendosi tra messaggi digitali e post-it? Le dinamiche ricordano moltissimo quelle di "A" in Pretty Little Liars. Ecco che Holly Jackson, responsabile anche dell'adattamento televisivo, riesce ad unire ancora una volta riferimenti della cultura pop giovanile e millennial per una serie tanto a misura loro quanto della Gen Z.

Le conseguenze del trauma nella serie Netflix

Come uccidono le brave ragazze 2. Henry Ashton in una scena in tribunale

Tutti stanno subendo le conseguenze di quanto portato alla luce da Pip, su due livelli generazionali differenti: gli adolescenti e i loro genitori, combattuti tra il dare spazio ai figli o il controllarli da vicino, specialmente nel caso della protagonista. Si affronta così il tema della salute mentale, che si rivelerà interconnesso alla risoluzione del caso, all'identità di Layla e a tutto ciò che c'è dietro ai nuovi segreti da disseppellire (non a caso molte scene si svolgono al cimitero).

Ancora una volta l'empatia che la serie vorrebbe creare con il pubblico non si concretizza fino in fondo, nonostante la drammaticità degli eventi e degli argomenti affrontati.