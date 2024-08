Come uccidono le brave ragazze, la spiegazione del finale: quanto davvero conosciamo i nostri vicini?

Cittadina che vai, giallo che trovi. Oramai potremmo dire così pensando alla storia della serialità, da Twin Peaks in poi, e anche ai prodotti audiovisivi degli ultimi anni. In Come uccidere le brave ragazze, in streaming su Netflix, siamo nell'entroterra inglese dove la studentessa Pippa (Emma Myers) ritira fuori un vecchio caso di cinque anni prima poiché non soddisfatta del risultato: non crede possibile che sia stato il fidanzato Sal Singh ad uccidere la bionda e bella Andie Bell (entrambi di qualche anno avanti a scuola) e vuole fare luce sul caso, nonostante lui avesse confessato e si fosse suicidato. Ha trovato un alleato nel fratello Ravi (Zain Iqbal), desideroso di ristabilire la nomea di Sal e della famiglia agli occhi della città. Cosa avranno scoperto i due nel finale della serie tv?

Come uccidono le brave ragazze: chi è la ragazza nella soffitta?

Pip ha trovato un partner in crime in Ravi

Sono tanti i colpevoli nascosti tra i cittadini del teen mystery drama. Avevamo lasciato il penultimo episodio con un clamoroso cliffhanger. Pip scopre che Andie aveva una relazione con il professor Elliott Ward (Mathew Baynton), ovvero il padre della sua migliore amica Cara (Asha Banks) e di sua sorella Naomi (Yasmin Al-Khudhairi), una delle amiche di Andie. L'uomo aveva sviluppato una vera e propria ossessione per la ragazza, finita in un litigio in cui lei aveva battuto la testa ed era scomparsa mentre lui cercava di chiamare il pronto intervento. Era lui "Secret Older Guy" come lo chiamava la vittima poiché è suo il numero sul biglietto trovato nel coniglietto di peluche dove nascondeva la droga che smerciava. La ragazza che Ward tiene segregata nella soffitta della vecchia casa abbandonata è una senzatetto che ha accolto perché gli ricordava Andie, dopo la morte della moglie, e che non è più riuscito a lasciar andare. E sempre lui, convinto di aver ucciso Andie e che Sal fosse l'unico responsabile della sua sofferenza, l'ha drogato e ucciso scrivendo un messaggio dal suo telefono per incolparlo (non riuscendo ad imitare la sua abituale sintassi sgrammaticata), a cui però gli inquirenti hanno presto creduto. Pip scopre che era stato lui a lasciarle quel primo messaggio minatorio stampato nel suo ufficio a casa. La polizia arriva grazie a Ravi ed entrambe vengono liberate, portando alla luce l'atroce verità.

Come uccidono le brave ragazze, la recensione: una serie gialla teen, tra Veronica Mars e Broadchurch

Chi è il ricattatore?

C'è stata una serie di ricatti in Come uccidono le brave ragazze, spesso concatenati l'uno all'altro. Il giovane poliziotto che conosce Pip, infatti, aveva avuto una breve relazione con Andie quando questa era minorenne, e non voleva che l'informazione trapelasse ora che indossava l'uniforme. Non solo: non era lui a ricattare Max Hastings (Max Ward), il belloccio della scuola, ma il contrario: per non far venire alla luce questa relazione, il poliziotto ha accettato di aiutare lui, Naomi e gli altri a coprire l'incidente stradale di Capodanno, in cui quasi perse la vita un uomo, e che lui aveva provato a tutti i costi a tenere nascosto per proteggere se stesso e la propria reputazione. Sal era ancora alla festa all'ora dell'omicidio mentre i suoi amici avevano dichiarato il contrario per salvarsi la faccia, cancellando tutte le foto della serata in cui appariva anche lui, ma dimenticandosene una: quella che lui stesso aveva scattato.

Gli amici salvano la protagonista

Andie era diventata una spacciatrice di droga, e questa cosa non andava a genio né ai suoi amici né soprattutto a Sal: ma non è lui che l'ha uccisa e non è nemmeno così che sono andate esattamente le cose, come la polizia aveva dedotto mettendo insieme le poche prove trovate all'epoca. Nella scena finale, infatti, vediamo ciò che è davvero successo quando Pip, che si sentiva in colpa e per questo aveva voluto riaprire il caso, ha segnalato a Sal (Rahul Pattni) dove fosse Andie (India Lillie Davies) davanti agli armadietti della scuola. La coppia in realtà progettava di fuggire insieme il giorno dopo dalla stazione: si erano dati appuntamento sul presto ed era a questo che servivano tutti i soldi che la ragazza aveva chiesto a Ward come ricatto e di cui sembrava aver bisogno spacciando.

Chi ha ucciso Andie Bell nella serie gialla adolescenziale?

Emma Myers è Pippa

Non è solamente uno ma sono tanti i colpevoli di questa storia. Andie quando è andata via da Ward dopo il litigio e la botta in testa non era morta: era tornata a casa dalla sorella Becca (Carla Woodcock) e dal padre-padrone Jason (Matt Chambers). Era Becca a girare spaesata e fatta alla festa nelle sequenze viste nel corso degli episodi; quando confessa alla sorella che è stata stuprata da Max Hastings, scopre che è stata lei a vendergli il roipnol col quale l'ha drogata. Solo perché voleva i soldi per fuggire (insieme a Sal) e lasciarla quindi col padre violento: Becca non ci ha visto più e l'ha spinta, non sapendo fosse già ferita, e così il colpo è stato fatale. A quel punto l'ha portata in una grotta nascosta dentro il furgone rosso del padre, visto da alcuni testimoni quella sera. Solo che dentro non c'era Andie bensì Becca. È di nuovo grazie a Ravi, che torna indietro dal pullman a bordo del quale stava andando via per dimenticare e ricominciare, che Pippa si salva, grazie all'app per rintracciare lo smartphone presente sul telefono di Cara. Ravi e Pip si baciano dandosi una vera possibilità di essere felici. Le brave ragazze di questa storia non sono ciò che appaiono ma soprattutto la verità è meno dolceamara di quanto sembri a prima vista. E si basa sempre sull'amore.