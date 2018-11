Corsa all’Oscar 2019: la nostra lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Con l'arrivo dell'autunno, e nel bel mezzo della "stagione dei festival" (Venezia e Toronto, ma anche Londra e New York, per citare solo i più prestigiosi), è il momento di concentrare le nostre attenzioni sugli Oscar 2019 e delle prime previsioni sull'esito della award season: il 7 gennaio avranno inizio le votazioni da parte dei quasi settemila membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, il 22 gennaio sarà annunciato l'elenco completo delle nomination e domenica 24 febbraio avrà luogo la cerimonia per la novantunesima edizione degli Academy Award.

E come da tradizione, a dispetto dei quattro mesi d'anticipo, iniziamo a proporvi le nostre classifiche sui potenziali favoriti nella corsa agli Oscar 2019 per quanto riguarda le categorie principali: i candidati al miglior film, regia, attore e attrice protagonisti, attore e attrice supporter, film d'animazione e film stranieri. Classifiche che saranno aggiornate di mese in mese, in base ai precursors, all'accoglienza riservata da critica e pubblico ai vari titoli con ambizioni da premio e alle nostre sensazioni in merito a quali potrebbero essere le tendenze dell'Academy, nell'annata in cui è stato scongiurato il pericolo del terribile premio per il "miglior film popolare". Ecco dunque di seguito le nostre previsioni commentate su film, registi ed interpreti che sperano di guadagnarsi una candidatura ai prossimi Oscar e magari, con un po' di fortuna, di puntare addirittura alla statuetta...

Miglior Film

17 ottobre: Tanti i titoli che hanno già accumulato ottime chance di guadagnarsi un posto nella rosa dei candidati come miglior film agli Oscar 2019 (una rosa che in genere comprende otto o nove pellicole, ma che può arrivare a un massimo di dieci); nessuno, tuttavia, per ora ha assunto un reale vantaggio, tanto che allo stato attuale è impossibile individuare un frontrunner della prima ora. La nomination, comunque, dovrebbe essere a portata di mano per i nuovi film dei due grandi protagonisti degli Oscar di due anni fa, ovvero Barry Jenkins con Se la strada potesse parlare e Damien Chazelle con First Man - Il primo uomo; il trionfo al Festival di Venezia dovrebbe mettere al sicuro pure lo splendido Roma di Alfonso Cuarón, così come la vittoria a Toronto ha galvanizzato la commedia Green Book, mentre le ottime recensioni e gli eccellenti risultati al box office stanno lanciando sempre di più la quarta versione di A Star Is Born. Spike Lee potrebbe ritrovarsi per la prima volta con un'opera in lizza per l'Oscar come miglior film grazie al suo BlacKkKlansman; una possibile "prima volta" anche per la Marvel, forte del fenomeno Black Panther. Toccherà alla critica, invece, spingere un'opera magnifica ma molto grottesca e sofisticata come La favorita.

17 novembre: Da una parte i cosiddetti crowdpleaser: Green Book, trionfatore del Festival di Toronto, presentato con successo anche alla Festa di Roma e in uscita in questi giorni negli USA, il musical campione d'incassi A Star Is Born (più di trecento milioni di dollari in tutto il mondo) e un campione d'incassi ancora superiore, il blockbuster Marvel Black Panther. Dall'altra i titoli adorati dalla critica e in arrivo in America a dicembre, ovvero Roma, Se la strada potesse parlare e La favorita. Nomination quasi scontata per queste pellicole, mentre per ora si affievoliscono le chance di First Man, penalizzato da un responso tutt'altro che esaltante al box office.

Ricapitoliamo dunque le previsioni sui candidati come miglior film agli Oscar 2019:

1) Green Book (Peter Farrelly) [+4]

2) Roma (Alfonso Cuarón) [=]

3) Se la strada potesse parlare (Barry Jenkins) [-2]

4) A Star Is Born (Bradley Cooper) [=]

5) La favorita (Yorgos Lanthimos) [+3]

6) BlacKkKlansman (Spike Lee) [=]

7) Black Panther (Ryan Coogler) [=]

8) First Man - Il primo uomo (Damien Chazelle) [-5]

9) Widows - Eredità criminale (Steve McQueen) [=]

10) Vice (Adam McKay) [=]

11) Copia originale (Marielle Heller) [+4]

12) Il ritorno di Mary Poppins (Rob Marshall) [-1]

13) Il corriere (Clint Eastwood) [=]

14) The Hate U Give (George Tillman Jr) [new entry]

15) Benvenuti a Marwen (Robert Zemeckis) [-3]

Miglior Regista

17 ottobre: Ovviamente più combattuta, per ragioni strettamente 'numeriche', la gara per entrare nella cinquina per il miglior regista agli Oscar 2019: Damien Chazelle, vincitore dell'edizione 2016, potrebbe tornare in gara con First Man - Il primo uomo insieme a un altro regista da Oscar, Alfonso Cuarón, grazie all'avvolgente messa in scena di Roma. In cerca della sua seconda nomination in questa categoria, così come Chazelle e Cuarón, c'è pure Barry Jenkins, lodatissimo a Toronto per Se la strada potesse parlare, mentre l'ammirazione per il suo fortunato esordio con A Star Is Born potrebbe portare una candidatura pure al novello regista Bradley Cooper. Ma c'è anche un veterano, Spike Lee, che in questa categoria potrebbe entrarci per la prima volta grazie a BlacKkKlansman, mentre sul fronte 'autoriale' la concorrenza più agguerrita dovrebbe arrivare dal greco Yorgos Lanthimos con La favorita.

17 novembre: Alfonso Cuarón, autore dell'impressionante messa in scena di Roma, potrebbe non solo conquistare il suo secondo Oscar in questa categoria dopo appena cinque anni, ma anche diventare la prima persona premiata con l'Oscar per la miglior regia per un film in lingua straniera. Il suo maggior avversario, per ora, resta probabilmente il Barry Jenkins di Se la strada potesse parlare, mentre conservano buone quotazioni pure l'esordiente Bradley Cooper di A Star Is Born e il cineasta greco Yorgos Lanthimos per La favorita. Da non sottovalutare neppure uno stimato veterano quale Paul Schrader, molto applaudito per il dramma First Reformed.

La lista completa dei nostri pronostici sui candidati agli Oscar 2019 come miglior regista:

1) Alfonso Cuarón, Roma [+1]

2) Barry Jenkins, Se la strada potesse parlare [-1]

3) Peter Farrelly, Green Book [new entry]

4) Bradley Cooper, A Star Is Born [=]

5) Yorgos Lanthimos, La favorita [+1]

6) Spike Lee, BacKkKlansman [-1]

7) Damien Chazelle, First Man - Il primo uomo [-4]

8) Steve McQueen, Widows [-1]

9) Paul Schrader, First Reformed [new entry]

10) Ryan Coogler, Black Panther [-2]

Miglior Attore Protagonista

17 ottobre: Fredric March e James Mason sono stati candidati in passato per un ruolo analogo, e ora Bradley Cooper si prepara a ricevere la sua quarta nomination da attore in qualità di protagonista della versione di A Star Is Born che lui stesso ha diretto, e per la quale sta ricevendo le sue migliori recensioni di sempre. Non è ancora stato presentato alla critica invece Vice, ma la trasformazione di Christian Bale (altro beniamino dell'Academy) nell'ex Vice-Presidente americano Dick Cheney dovrebbe garantirgli un'altra candidatura quale miglior attore protagonista agli Oscar 2019. Terza nomination a portata di mano per Ryan Gosling, il Neil Armstrong di First Man, autore di una prova emozionante e interiorizzata, ma a un posto nella cinquina puntano pure il Viggo Mortensen di Green Book e il leggendario Robert Redford con il suo ultimo film da attore, The Old Man & the Gun. La possibile sorpresa dell'anno? Ethan Hawke, molto applaudito per un film cupo e 'difficile' come First Reformed.

17 novembre: Il Viggo Mortensen di Green Book e il Bradley Cooper di A Star Is Born, entrambi già pluricandidati, rimangono i grandi favoriti nella corsa all'Oscar come miglior attore del 2018, in attesa di assistere alla performance di Christian Bale in Vice. E se Hugh Jackman vede crollare le proprie quotazioni in seguito alla fredda accoglienza del pubblico per il dramma The Front Runner, il sensazionale riscontro al box office e il suo trasformismo nel ricreare un'icona quale Freddie Mercury potrebbero lanciare in pista il giovane Rami Malek, per quanto il suo Bohemian Rhapsody non sia piaciuto granché alla critica mondiale.

Ecco dunque la lista delle nostre previsioni per i candidati all'Oscar 2019 come miglior attore protagonista:

1) Viggo Mortensen, Green Book [+3]

2) Bradley Cooper, A Star Is Born [-1]

3) Christian Bale, Vice [-1]

4) Ryan Gosling, First Man - Il primo uomo [-1]

5) Robert Redford, The Old Man & the Gun [=]

6) Ethan Hawke, First Reformed [+2]

7) Clint Eastwood, Il corriere [=]

8) Rami Malek, Bohemian Rhapsody [+1]

9) Steve Carell, Benvenuti a Marwen [+1]

10) Hugh Jackman, The Front Runner [-4]

Miglior Attrice Protagonista

17 ottobre: Ci sono tre interpreti che hanno pressoché ipotecato la candidatura all'Oscar 2019 come miglior attrice protagonista: da Olivia Colman, che ha già vinto la Coppa Volpi a Venezia per la sua strepitosa prova ne La favorita, alla popstar Lady Gaga, tornata sulla cresta dell'onda grazie al suo primo ruolo da protagonista al cinema in A Star Is Born. Ma soprattutto Glenn Close, protagonista assoluta - e meravigliosa - di The Wife - Vivere nell'ombra: per la Close è già scontata la settima nomination della propria carriera, e questa potrebbe essere davvero la volta buona, per l'Academy, per ricompensare una delle più grandi attrici d'America, ancora in attesa di una sacrosanta statuetta. Nomination a portata di mano pure per Melissa McCarthy, in un'insolita veste drammatica nei panni della scrittrice Lee Israel nell'apprezzatissimo Copia originale. Per il resto, a tentare di entrare nella cinquina ci sono "pezzi da novanta" quali la Viola Davis di Widows - Eredità criminale, la Nicole Kidman di Destroyer e la semi-esordiente KiKi Layne di Se la strada potesse parlare.

17 novembre: I primissimi precursors sembrano confermare il vento in poppa per le due interpreti in assoluto più acclamate della categoria, la Glenn Close di The Wife e l'inglese Olivia Colman per La favorita. Con l'enorme successo di pubblico per A Star Is Born, si fa sempre più concreta anche l'ipotesi di una nomination come miglior attrice per Lady Gaga; e per quanto ci riguarda siamo pronti a scommettere pure su una candidatura per Melissa McCarthy, lodatissima nel dramma Copia originale, nonostante sia appena stata snobbata agli Independent Spirit Award nell'analoga categoria. Ma qualora l'Academy impazzisse del tutto per Roma, occhio alla potenziale 'sorpresa' della sua protagonista, Yalitza Aparicio.

In sintesi, le possibili candidate come miglior attrice protagonista agli Oscar 2019:

1) Glenn Close, The Wife [=]

2) Olivia Colman, La favorita [=]

3) Lady Gaga, A Star Is Born [=]

4) Melissa McCarthy, Copia originale [=]

5) Viola Davis, Widows [=]

6) Nicole Kidman, Destroyer [+1]

7) Yalitza Aparicio, Roma [+2]

8) KiKi Layne, Se la strada potesse parlare [-2]

9) Emily Blunt, Il ritorno di Mary Poppins [+1]

10) Toni Collette, Hereditary [new entry]

Miglior Attore Non Protagonista

17 ottobre: Molto più difficile, come da tradizione, elaborare con tanto anticipo delle previsioni affidabili per le categorie riservate al miglior attore non protagonista agli Oscar 2019. Sul versante maschile, comunque, ad ora puntano alla loro seconda candidatura sia il giovanissimo talento Timothée Chalamet, tossicodipendente nel dramma Beautiful Boy, sia Mahershala Ali per Green Book (in entrambi i casi, in realtà, si tratta di ruoli da comprimario più che da supporter). Ottime recensioni le hanno riportate pure i veterani Richard E. Grant per Copia originale e Sam Elliott per A Star Is Born, mentre resta da appurare la reazione della critica al ritratto del Presidente George W. Bush fornito in Vice dal neo-vincitore dell'Oscar Sam Rockwell.

17 novembre: Le recentissime nomination agli Independent Spirit Award hanno dato prova del favore di cui godono, per il momento, il veterano Richard E. Grant, comprimario della McCarthy in Copia originale, e il divertente Adam Driver di BlacKkKlansman. In quota nomination rimangono pure Timothée Chalamet, che proprio in questi giorni si sta facendo apprezzare nei cinema americani per la sua intensa performance in Beautiful Boy, e Mahershala Ali, co-protagonista di Mortensen in Green Book.

Ecco i possibili candidati agli Oscar 2019 come miglior attore non protagonista:

1) Richard E. Grant, Copia originale [+1]

2) Mahershala Ali, Green Book [+1]

3) Timothée Chalamet, Beautiful Boy [-2]

4) Adam Driver, BlacKkKlansman [+3]

5) Sam Elliott, A Star Is Born [-1]

6) Sam Rockwell, Vice [-1]

7) Stephan James, Se la strada potesse parlare [-1]

8) Russell Crowe, Boy Erased [new entry]

9) Jonathan Pryce, The Wife [-1]

10) J.K. Simmons, The Front Runner [=]

Miglior Attrice Non Protagonista

17 ottobre: Con l'ex favorita Olivia Colman spostata fra le protagoniste, la partita per l'Oscar 2019 come miglior attrice non protagonista vedrà le sue due 'cortigiane' ne La favorita, Emma Stone e Rachel Weisz, tentare di entrare nella cinquina (con maggiori chance per la Stone). Una nomination sembra annunciata per la star televisiva Regina King per Se la strada potesse parlare, mentre Claire Foy, dopo l'Emmy Award del mese scorso, potrebbe strappare la sua prima candidatura all'Oscar come intensa supporting wife in First Man. Un'altra "moglie celebre" da tenere d'occhio è la signora Cheney impersonata da Amy Adams in Vice (che per lei sia in arrivo una sesta nomination?), con una beniamina dell'Academy, Nicole Kidman, pronta a darle del filo da torcere con il dramma familiare Boy Erased.

17 novembre: Aspettando l'uscita di Vice, e il potenziale ritorno della pluricandidata Amy Adams nell'agone degli Oscar (a caccia della sua sesta candidatura!), le favorite nella categoria per la miglior attrice supporter restano Regina King per Se la strada potesse parlare e la splendida e commovente Claire Foy di First Man. E fra grandi beniamine dell'Academy, come Nicole Kidman ed Emma Stone, a farsi strada potrebbe essere pure Elizabeth Debicki, una delle comprimarie del thriller Widows, in grado di rubare più volte la scena alle sue compagne di set.

La lista delle possibili candidate agli Oscar 2019 come miglior attrice non protagonista:

1) Regina King, Se la strada potesse parlare [=]

2) Claire Foy, First Man - Il primo uomo [=]

3) Amy Adams, Vice [=]

4) Emma Stone, La favorita [=]

5) Nicole Kidman, Boy Erased [=]

6) Elizabeth Debicki, Widows [=]

7) Rachel Weisz, La favorita [=]

8) Michelle Yeoh, Crazy & Rich [=]

9) Natalie Portman, Vox Lux [=]

10) Margot Robbie, Maria Regina di Scozia [=]

Miglior Film d'Animazione

17 ottobre: Al momento, tre pellicole sembrano lanciatissime verso la cinquina come miglior film d'animazione agli Oscar 2019: il nuovo, strepitoso successo targato Pixar, Gli Incredibili 2 di Brad Bird, sequel del cult del 2004 (già vincitore di due Oscar, inclusa la statuetta in questa categoria) e forte di un miliardo e duecento milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo; un altro sequel prodotto dalla Disney, Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, in uscita il mese prossimo (il suo splendido predecessore era stato candidato nel 2012); e L'isola dei cani, malinconico e sofisticato gioiello di Wes Anderson, già in lizza per l'Oscar al miglior film d'animazione nel 2009 per Fantastic Mr. Fox. Per il resto gara apertissima, con numerosi titoli non americani che potrebbero conquistarsi un posto nella rosa dei nominati.

17 novembre: Nessuna variazione significativa nella gara per l'Oscar al miglior film d'animazione, con la commissione dell'Academy che ha ristretto la competizione a un totale di venticinque titoli. La Disney conserva una doppietta formidabile, con il fenomeno Pixar Gli Incredibili 2 e un altro sequel molto atteso, Ralph spacca internet: Ralph Spaccatutto 2. Fra le pellicole straniere, invece, occhio al giapponese Mirai e all'ungherese Ruben Brandt, Collector, che non hanno chance di vittoria ma potrebbero strappare una candidatura.

I possibili candidati come miglior film d'animazione agli Oscar 2019 saranno secondo noi cinque tra questi titoli:

1) Gli Incredibili 2 [=]

2) Ralph spacca internet: Ralph Spaccatutto 2 [=]

3) L'isola dei cani [=]

4) Mirai [=]

5) Ruben Brandt, Collector [+2]

6) I Primitivi [=]

7) Spider-Man: Un Nuovo Universo [+1]

8) Lu Over the Wall [+2]

9) Il Grinch [-4]

10) Smallfoot - Il mio amico delle nevi [new entry]

Miglior Film Straniero

17 ottobre: È da sempre una delle categorie più ricche, affascinanti e imprevedibili degli Oscar, quella dedicata ai film in lingua non inglese, che quest'anno può già vantare un indiscusso frontrunner: Roma, l'opera semiautobiografica di Alfonso Cuarón, che oltre a puntare alle categorie principali rappresenterà il Messico tra i film stranieri. Nomination quasi scontata, a cinque anni dall'Oscar per Ida, anche per Cold War, apprezzatissimo melodramma diretto dal regista polacco Pawel Pawlikowski e premiato a Cannes per la regia. Sempre da Cannes arrivano anche il vincitore della Palma d'Oro, Un affare di famiglia, del maestro giapponese Hirokazu Koreeda, Capernaum dal Libano, Girl dal Belgio e l'italiano Dogman di Matteo Garrone, per il quale tuttavia la strada verso l'Oscar si prospetta tutt'altro che spianata.

17 novembre: Il messicano Roma e l'ungherese Cold War rimangono le teste di serie di una categoria, come al solito, combattutissima, con il maestro Hirokazu Koreeda a caccia della sua prima nomination grazie a Un affare di famiglia. In crescita le quotazioni del regista sudcoreano Lee Chang-dong: il suo Burning è approdato proprio nei giorni scorsi negli Stati Uniti, ottenendo eccellenti recensioni. Da vedere se il 'nostro' Dogman riuscirà a farsi strada fra altri titoli blasonati, nonostante la scarsa propensione dei membri dell'Academy rispetto a film tanto cupi e grotteschi.

Agli Oscar 2019 il miglior film straniero sarà uno tra questi, secondo le nostre previsioni:

1) Roma (Messico) [=]

2) Cold War (Ungheria) [=]

3) Un affare di famiglia (Giappone) [=]

4) Capernaum (Libano) [=]

5) Burning (Corea del Sud) [+5]

6) Girl (Belgio) [+2]

7) The Cakemaker (Israele) [=]

8) I Am Not A Witch (Regno Unito) [-3]

9) Dogman (Italia) [=]

10) La douleur (Francia) [-4]