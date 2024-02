Alfonso Cuarón dirigerà Billy Please Call Home da una sceneggiatura scritta 20 anni fa

A ben sei anni dalla sua ultima regia, Alfonso Cuarón è pronto a cominciare le riprese del suo prossimo progetto, che a quanto pare si baserà su una sceneggiatura da lui stesso scritta oltre 20 anni fa.

Il regista messicano avrebbe dovuto iniziare lo scorso autunno le riprese di Jane, biopic sullo scrittore Philip K. Dick con Charlize Theron protagonista, ma gli scioperi di sceneggiatori e attori hanno bloccato tutto e ora pare che Cuarón sia passato a un nuovo progetto.

Gli unici dettagli riguardano il titolo del film, Billy Please Call Home, e il fatto che si baserà su una sceneggiatura che Cuaron ha scritto 20 anni fa. Il film sarà prodotto da Mark Johnson, già autore del debutto di Cuaron nel 1995, La piccola principessa.

I prossimi progetti del regista

Cuarón tra i suoi progetti annunciati avrebbe anche Disclaimer, una serie per Apple TV in arrivo quest'anno e interpretata da Cate Blanchett. Le riprese della serie sono iniziate nel giugno 2022 e termineranno nel marzo 2023. Una fonte ha riferito che Disclaimer è stata girata nel Regno Unito nell'arco di ben 280 giorni.

La zona d'interesse, per Alfonso Cuarón è "il film più importante del secolo"

Vincitore di ben 4 Premi Oscar, per la regia e il montaggio di Gravity nel 2014 e ancora per la regia e la fotografia di Roma nel 2019, Cuarón non si mette dietro la macchina da presa per un lungometraggio proprio da quest'ultimo film, dal quale sono passati ben sei anni. Il suo ultimo lavoro è stato per il cortometraggio The Shepherd del 2023.