I 27 film da vedere sulla droga

Il cinema ha raccontato in tutte le sue sfaccettature con tantissimi film sulla droga un argomento di grande importanza: drammatici, action, thriller, in qualche caso anche commedie, che inquadrano il fenomeno e lo mostrano nella sua eterogenea realtà.

Del resto, tra le tematiche più complesse da trattare in un'opera cinematografica (e non solo) vi è certamente quella della droga, una piaga sociale diffusa in tutto il mondo. Da una parte troviamo le vittime, ovvero persone che precipitano nel tunnel della dipendenza e rovinano la propria esistenza: alcuni riescono a uscirne, altri, purtroppo, no. Sull'altro versante troviamo invece chi la traffica e guadagna sulla droga: che sia la criminalità organizzata o più semplici spacciatori di quartiere (spesso le due cose possono coincidere). Nel mezzo, troviamo dei consumatori occasionali, che lo fanno per "divertimento", pericoloso svago, oppure per vizio, magari per noia, o addirittura per seguire una certa moda. Da American Gangster a Trainspotting, andiamo dunque a scoprire insieme i 25 migliori film sulla droga, quelli da vedere, di ogni genere.

American Gangster (2007)

Denzel Washington nel film American Gangster

New York, anni Settanta. Dopo la morte di un boss della malavita afroamericana, Frank Lucas (Denzel Washington) da suo semplice autista diviene un nuovo capo criminale, seguendo un modo di fare molto personale. In breve tempo sarà riconosciuto come il primo trafficante di droga newyorkese, riuscendo a far arrivare eroina purissima a prezzi concorrenziali e contrabbandandola direttamente dall'Asia. Eliminata la concorrenza, Lucas scalerà presto la scala sociale della città. Finché non inizierà a occuparsi di lui il detective della narcotici Richie Roberts (Russell Crowe). In mezzo a una guerra senza esclusione di colpi, le strade di Lucas e quella della squadra di Roberts si incroceranno presto.

Tratto da una storia vera e realizzato su una sceneggiatura di Steven Zaillian, American Gangster è una delle opere più spettacolari di Ridley Scott, che si regge su due protagonisti in stato di grazia.

Amore tossico (1983)

Ostia. La narrazione segue le vicissitudini di un gruppo di tossicodipendenti impegnati, ogni giorno, a procurarsi la droga con ogni espediente. Prostituzione, furti o rapine: ogni mezzo è lecito per soddisfare la dipendenza. Finché Cesare e Michela, due ragazzi del gruppo, riescono a percepire in quale baratro stanno precipitando e decidono, ancora una volta, di tentare di uscire dal giro e di farlo anche definitivamente. Ma il senso tragico della loro vita rende improba la loro impresa.

Amore Tossico, una scena del film di Caligari

Diretto da Claudio Caligari, Amore tossico è un film molto forte sul tema della droga come rovina sociale. Come in un'opera neorealista, gli attori protagonisti sono persone realmente eroinomani o che comunque avevano avuto un passato di tossicodipendenza, e questi aspetti hanno avuto il loro peso anche in fase di produzione.

Claudio Caligari, il cinema di un "outsider"

Blow (2001)

Negli anni '70 George Jung, un ragazzo di paese, decise di inseguire la propria realizzazione in maniera del tutto illegale: divenne, infatti, il primo americano ad importare cocaina negli Stati Uniti su larga scala, spingendo giovani universitari, ricchi professionisti e stelle di Hollywood verso nuove "frontiere". Presto Jung si ritrovò a vivere una condizione fantastica e assolutamente senza regole, che molti potevano solo sognare.

Cast straordinario, guidato da Johnny Depp e Penelope Cruz, per la regia di Ted Demme: Blow racconta, attraverso una storia vera (per quanto spettacolarizzata), un periodo in cui il traffico di droga era quasi inarrestabile.

Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (1981)

Una scena di Christiane F.

Anni '70. Christiane è una ragazza che vive con la madre e la sorella in quartiere dormitorio di Berlino. Abbandonata a sé stessa dalle due donne, la ragazza cerca una fuga dalla realtà insieme all'amica Kessie. Quando entrano in una enorme discoteca, Christiane conosce diversi coetanei e impara da loro a fumare e prendere dell'L.S.D. Incontra poi Detlev, un ragazzo gentile e premuroso del quale si innamora, ma che è in preda alla dipendenza dall'eroina. Anziché distoglierlo, Christiane sprofonda nella strada della droga arrivando alla tossicodipendenza e al declino morale.

Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, tratto dal libro di Kai Hermann e Horst Rieck, è un film sulla droga di estrema forza narrativa. Ispirato da una storia vera, Natja Brunckhorst fu l'unica attrice professionista, mentre gli esterni furono girati quasi interamente a Berlino Ovest.

City of God (2002)

City of God: un'immagine del cast

Scontri tra bande e narcotraffico sono gli ingredienti di City of God, bellissimo film di Fernando Meirelles e Kátia Lund, presentato in anteprima al Festival di Cannes e poi nominato a 4 premi Oscar.

La storia è ambientata in una favela di Rio de Janeiro, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, dove due ragazzi di tredici anni cercheranno di trovare la propria strada, tra loro ben diversa. Il primo, Buscapé, desidera diventare fotografo, obiettivo non facile dato il contesto in cui vive. Il secondo, Dadinho, sembra destinato a diventare il re del narcotraffico con il nome di Ze Pequeno.

Le storie si incroceranno attraverso scontri violenti tra le vie della città. Il film mostra senza filtri la criminalità brasiliana organizzata.

Climax (2018)

Climax: una sequenza del film

Non poteva che esserci un regista provocatorio come Gaspar Noé per mettere in scena un film che porta lo spettatore in un incubo iperviolento da cui è impossibile svegliarsi. Una compagnia di danza festeggia la fine delle prove per uno spettacolo in un edificio abbandonato. Le cose cambieranno, però, quando uno di loro riempirà la sangria con LSD. Sarà l'inizio di una caduta nell'abisso, tra follia e visioni lisergiche.

Climax non è un film sulle droghe, ma droga su film. Un'esperienza che trascina lo spettatore e non lo lascia andare. Immersivo, alienante, furioso: il film di Noé non lascia indifferenti e mostra senza filtri l'effetto delle droghe. Una cosa è certa: alla fine della visione non sarete più gli stessi.

Il Corriere - The Mule (2018)

Il corriere - The Mule: un momento del film con Clint Eastwood

Earl Stone è un ottantenne che viene costretto a chiudere la sua attività imprenditoriale. Senza più proventi, l'unica possibilità che sembra gli sia rimasta è quella di un lavoro che gli viene offerto, e per il quale è necessario guidare. A sua insaputa, Earl è appena diventato il corriere della droga di un cartello messicano. Riesce a eccellere, tanto che il carico aumenta sempre di più e gli viene affiancato un assistente. Ma sulle loro tracce vi è anche l'agente della DEA Colin Bates (Bradley Cooper), che tiene nel mirino Earl e attende un passo falso per incastrare sia lui che i trafficanti.

Scritto da Nick Schenk, diretto e interpretato da Clint Eastwood, Il Corriere - The Mule si regge interamente su un protagonista iconico, oltre che su una storia estrema ma non troppo lontana dalla realtà.

L'erba di Grace (2000)

Rimasta vedova, Grace (Brenda Blethyn) entra in crisi: è piena di debiti, viene a conoscenza del fatto che suo marito aveva un'amante ed ora rischia anche di perdere la casa che possiede in Cornovaglia. Per evitare il peggio, Grace decide di iniziare a guadagnare con il suo pollice verde: sostituisce le orchidee con piante di marijuana, da poter vendere agli spacciatori di Notting Hill.

Film sulla droga divertente, L'erba di Grace è una brillante commedia diretta da Nigel Cole con uno spunto iniziale davvero geniale.

L'uomo dal braccio d'oro (1955)

Frankie Machine è un professionista del poker che torna a Chicago dopo un periodo di detenzione. In carcere ha imparato a suonare la batteria e si è anche disintossicato dalla morfina. L'impegno per migliorare sé stesso verrà però presto vanificato: la moglie Sophy lo ricatta fingendosi costretta su una sedia a rotelle, soltanto per non perderlo, il gestore della bisca clandestina lo rivuole con sé e il suo vecchio spacciatore lo induce a riprendere con la droga.

Diretto da Otto Preminger, L'uomo dal braccio d'oro è un gioiello del cinema americano classico basato su grande scrittura e straordinarie interpretazioni, fra tutte quelle di Frank Sinatra e Kim Novak. Tematiche molto forti per l'epoca. Tre candidature agli Oscar nel 1956.

La regola del gioco (2014)

La regola del gioco: Jeremy Renner e Paz Vega in un'immagine tratta dal film

Il reporter Gary Webb (Jeremy Renner) viene avvicinato dalla donna di un boss del narcotraffico: da questo incontro riesce a risalire l'organizzazione degli spacciatori nicaraguensi, arrivando addirittura a scoprire che la CIA consentiva, o agevolava, lo spaccio negli Stati Uniti per finanziare i Contras in chiave anti-sandinista. Quando Webb pubblica il suo dossier iniziano i problemi: se inizialmente arrivano solo consensi dall'opinione pubblica, molto presto la CIA passerà al contrattacco.

La regola del gioco (in originale Kill The Messenger), diretto da Michael Cuesta, è tratto dalla storia vera del giornalista Premio Pulitzer Gary Webb, il quale negli anni Novanta realizzò un'inchiesta che lo portò dalle prigioni della California ai villaggi del Nicaragua, e alle stanze del potere di Washington D.C. Il suo lavoro investigativo, alla fine, rischiò di mettere in pericolo non soltanto la sua carriera professionale, ma anche la sua famiglia e la sua vita.

La 25ª ora (2002)

Edward Norton in una scena di La 25a ora

Tra 24 ore Monty Brogan verrà rinchiuso in una prigione dove dovrà rimanere per sette anni, dopo una condanna per detenzione di droga. Monty è sì uno spacciatore, ma non si capacita di come sia potuto finire in un simile imbroglio, che lo ha rovinato. Così, sta per salutare la sua Manhattan, i suoi sogni e la vita che aveva finora condotto. Nel suo ultimo giorno di libertà, Monty cerca di recuperare il rapporto con il padre e trascorre del tempo con i suoi carissimi amici, Jakob e Slaughtery. Senza dimenticare la sua ragazza, Naturelle, che potrebbe aver indotto la polizia a irrompere in casa di Monty, il quale adesso è in preda al dubbio. Ma le lancette dell'orologio scorrono veloci ed egli sta per perdere la libertà.

In concorso al Festival di Berlino nel 2002, La 25ª ora è, probabilmente, il vero capolavoro di Spike Lee. Un film sulla droga drammatico, struggente e malinconico che racconta la vita, l'amore, l'amicizia e gli errori che si commettono, ambientato in una New York appena ferita dagli attentati dell'11 Settembre 2001. Tratto dal romanzo di David Benioff, il quale ha scritto anche la sceneggiatura dell'opera. Cast straordinario con Edward Norton, Barry Pepper, Rosario Dawson, Brian Cox, Anna Paquin e il compianto Philip Seymour Hoffman.

Le belve (2012)

Le belve: Blake Lively, Taylor Kitsch e Aaron Johnson si godono una cena in una scena del film

Luguna Beach, California. Ben è un pacifico e caritatevole buddista, e conduce, con il suo migliore amico Chon (ex Navy Seal ed ex mercenario) una losca attività fatta in casa, producendo la migliore marijuana mai coltivata prima d'ora. Condividono, inoltre, l'amore per la bellissima Ophelia. La vita e gli affari sembrano scorrere tranquilli almeno finché il cartello dei trafficanti della Mexican Baja decide di irrompere nei loro piani, imponendosi come socio. Ma Elena, capo del cartello, e Lado, il suo scagnozzo, sottovalutano il legame che tiene uniti i tre amici e che va oltre il denaro. Ben e Chon, con l'aiuto di un agente della DEA, scatenano una battaglia contro i messicani.

Diretto da Oliver Stone, Le belve è un film d'azione estremamente spettacolare, che mescola diversi elementi narrativi sullo sfondo cruento. Cast di prim'ordine con Aaron Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively, Salma Hayek, Benicio Del Toro, John Travola e Emile Hirsch.

Limitless (2011)

Abbie Cornish e Bradley Cooper in una tenera immagine del film Limitless

L'aspirante autore Eddie Morra (Bradley Cooper) soffre del più comune "blocco dello scrittore". Un giorno, un amico gli fa scoprire il NZT, un farmaco rivoluzionario che gli permette di aumentare al massimo le sue capacità intellettive. Improvvisamente, Eddie riesce a ricordare tutto ciò che ha mai letto o sentito ed ad imparare qualsiasi lingua istantaneamente, ingannando sé stesso e gli altri. Arriva anche a Wall Street, guadagnando milioni. Le sue imprese attirano l'attenzione del magnate Carl Van Loon (Robert De Niro), che lo invita a ricoprire un ruolo di prestigio. Ma gli effetti collaterali iniziano a farsi sentire: l'NZT si rivela in realtà una droga che crea dipendenza, e Eddie dovrà farsi bastare la scorta in suo possesso per uscire da una situazione che si fa sempre più complicata.

Diretto da Neil Burger, scritto da Leslie Dixon e tratto dal romanzo The Dark Fields di Alan Glynn, Limitless si posiziona a metà strada tra il thriller e la fantascienza.

Lucy (2014)

Lucy: Scarlett Johansson impugna una pistola

Sulla falsariga di Limitless troviamo Lucy, diretto da Luc Besson e con un'iconica Scarlett Johansson protagonista, affiancata da Morgan Freeman.

Lucy è una studentessa che vive a Taiwan. Si trova costretta a consegnare una valigetta dal contenuto misterioso a un criminale coreano, Mr. Jang, il quale, però, sequestra la ragazza e le fa inserire nel corpo uno dei pacchetti ricevuti, dentro cui si trova una droga che Lucy dovrà trasportare. Ma la confezione si rompe, e la ragazza assume interamente quel ritrovato chimico che le farà sviluppare una capacità di conoscenza e di potere inimmaginabili, trasformandola in una spietata guerriera pronta ad avere la sua cruenta rivincita. Film di breve durata, che va via a tutta velocità e introduce molti spunti che forse avrebbero meritato un maggiore approfondimento.

Maria Full of Grace (2004)

Maria Full of Grace: una scena del film

Maria vive in una casa modesta di Bogotá con la nonna, la madre, la sorella e il nipotino. Insieme alla sua migliore amica Blanca, lavora in un roseto fuori città. Quando incontra Franklyn, che le propone di fare da corriere della droga, per Maria sembra aprirsi la possibilità di guadagnare molto e presto, per risollevare la propria famiglia. Dovrà però ingoiare dozzine di palline di cocaina e trasportarle negli Stati Uniti.

Scritto e diretto da Joshua Marton, Maria Full of Grace è un film sulla droga molto forte con diversi riferimenti alla simbologia religiosa (non soltanto il titolo) che raccontano comunque degrado e cattiveria umana. Candidatura agli Oscar e ai SAG Awards per la protagonista Catalina Sandino Moreno.

Non essere cattivo (2015)

Non essere cattivo: un'immagine del film postumo di Claudio Caligari con Luca Marinelli e Alessandro Borghi

Quelli che una volta erano ragazzi di semplici ideali, negli anni '90 sembrano appartenere a un mondo dissoluto, nonostante la disperazione della vita di periferia. Un ambiente dove soldi, macchine potenti, locali notturni e soprattutto droghe sintetiche e cocaina girano facilmente. Qua anche Vittorio (Alessandro Borghi) e Cesare (Luca Marinelli), poco più che ventenni, si muovono per ottenere la loro affermazione. L'iniziazione a quell'esistenza ha però un costo altissimo e Vittorio, per salvarsi, prende le distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente.

Opera postuma di Claudio Caligari, Non essere cattivo chiude idealmente il percorso con il precedentemente citato Amore tossico, spostando la narrazione qualche tempo più avanti e mantenendo un'importante impronta pasoliniana.

Paradiso + Inferno (2006)

Abbie Cornish ed Heath Ledger sono i protagonisti di Paradiso + Inferno

Candy (Abbie Cornish) è una bellissima e giovanissima ragazza, la quale un giorno incontra e si innamora dell'aspirante poeta squattrinato Danny (Heath Ledger), un ragazzo pieno di vita. Il loro è un amore strepitoso, di quelli che non conoscono confini, per quanto la famiglia di Candy cerchi di contrastare l'unione tra i due giovani. Quando però si ritrovano senza un soldo, Danny inizia a rubare, ed entrambi precipiteranno anche nell'uso di stupefacenti, che presto diverrà una inevitabile dipendenza.

Diretto da Neil Armfield e scritto dal regista insieme a Luke Davies, Paradiso + Inferno si ricorda per i due iconici attori e per tematiche giovanili drammatiche quanto comuni a molti ragazzi.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Johnny Depp in Paura e delirio a Las Vegas

Anni '70. Dalla California partono, a bordo di una decappottabile rosso scuro, il giornalista Raoul Duke (Johnny Depp) e il suo avvocato, Dr. Gonzo (Benicio Del Toro). La direzione è Las Vegas, dove Duke deve realizzare un servizio su una corsa di moto, mentre Gonzo deve partecipare ad una convention legale. Ma per i due è soprattutto l'occasione per sperimentare sostanze psicotrope e droghe di varia qualità. Attraversano il deserto del Nevada, vengono accompagnati da terribili visioni e hanno modo di fare anche strani incontri.

Cult firmato da Terry Gilliam, tratto dal romanzo (in parte) autobiografico di Hunter S. Thompson. Due protagonisti in stato di grazia diretti attraverso lo stile inconfondibile del regista statunitense.

Requiem for a dream (2000)

Jared Leto e Marlon Wayans in una scena di Requiem for a Dream

La storia di Requiem for a dream viene raccontata attraverso tre stagioni (Estate, Autunno, Inverno). Sara Goldfarb (Ellen Burstyn) è una vedova ebrea che vive da sola a Coney Island, ed è ossessionata dall'idea di voler partecipare al suo show televisivo preferito. Invece suo figlio Harry (Jared Leto), insieme alla fidanzata Marion (Jennifer Connelly) e all'amico Tyrone (Marlon Wayans) sono alla ricerca di una vita migliore ma, per loro, questo passa anche dalla necessità di drogarsi, cercando di dimenticare la realtà nella quale vivono. Il quartetto è così trascinato in una spirale che, poco alla volta, li farà precipitare nella disperazione.

L'opera più apprezzata di Darren Aronofsky affronta anch'esso tematiche molto pesanti e significative. Tratto dal romanzo di Hubert Selby Jr.

Scarface (1983)

Al Pacino è il ganster esaltato dalla gloria di SCARFACE

Il profugo cubano Tony Montana (Al Pacino) arriva negli Stati Uniti tentando di spacciarsi per prigioniero politico, senza riuscirvi. Ma l'ascesa nel mondo della malavita, attraverso crudeltà e determinazione, sarà inarrestabile. Dall'assassinio di un anticastrista fino a un'operazione di traffico di droga, Tony, insieme all'inseparabile amico Manny, diviene il più stretto collaboratore di Lopez, un trafficante di stupefacenti, il quale però verrà presto eliminato da Montana, che sposerà anche quella che era la donna di Lopez, Elvira (Michelle Pfeiffer). Ma anche per lui inizieranno presto i problemi.

Remake di Scarface - Lo sfregiato di Howard Hawks del 1932, Scarface di Brian De Palma, scritto da Oliver Stone, si regge sulla personalità straordinaria del protagonista e sposta la narrazione dall'epoca del proibizionismo agli anni '80.

Sicario (2015)

Sicario: Emily Blunt in una scena del film diretto da Denis Villeneuve

Kate Macer (Emily Blunt) è un'agente dell'FBI molto determinata. Dopo un'operazione contro il narcotraffico tra Stati Uniti e Messico, che ha provocato anche l'uccisione di due ufficiali, Kate e il suo collega Reggie Wayne (Daniel Kaluuya) vengono trasferiti in una speciale task force agli ordini dell'ambiguo Matt Graver (Josh Brolin) e del misterioso Alejandro (Benicio Del Toro). La squadra arriva così a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz, fratello del noto criminale Manuel. Al confine, Kate e il suo gruppo evitano un'imboscata uccidendo diversi componenti del cartello messicano, con Alejandro che mostra le sua abilità di killer spietato. Quando Matt e lo stesso Alejandro scoprono l'esistenza di un passaggio segreto che Diaz utilizza per contrabbandare droghe negli Stati Uniti, Kate, infastidita ed esclusa dalle varie decisioni, inizia a mettere in discussione la legittimità dei loro metodi, che si fondano sulla violenza, la tortura e il combattimento diretto...

Diretto da Denis Villeneuve e scritto da Taylor Sheridan, Sicario è un'opera dalla portata narrativa molto forte, e che non può lasciare indifferenti. Personaggi che sembrano, a un primo sguardo, delle caricature da film d'azione anni '90, in realtà sono ispirati dalla realtà di una guerra che viene combattuta ogni giorno. In luoghi dove la legge non esiste più (ammesso abbia mai avuto vigore) e dove l'unica a resistere è quella del più forte.

Sid & Nancy (1986)

Sid e Nancy: Gary Oldman in una scena del film

Sid Vicious (Gary Oldman), un giovane bassista scapestrato del complesso inglese dei Sex Pistols, incontra Nancy (Chloe Webb), una ragazza americana tossicodipendente, la quale lo mette in contatto con alcuni spacciatori. Sotto l'effetto della droga, il rapporto passionale tra Sid & Nancy conosce una fase esplosiva ed una successiva molto più drammatica. Sid, indotto dal manager dai Sex Pistols a seguirli in una tournée in America da solo, lascia Nancy a Londra, e negli Stati Uniti otterrà un notevole successo. Quando la band si dividerà, però, Sid raggiungerà nuovamente Nancy. Dopo un breve periodo felice, la dipendenza e i fallimenti di Sid li porterà nuovamente verso gli inferi.

Cult diretto da Alex Cox dedicato alla vita dissennata e maledetta di Sid Vicious e della sua compagna Nancy Spungen, tragicamente morti poco più che ventenni alla fine degli anni '70.

Smetto quando voglio

Smetto quando voglio: un'immagine promozionale tratta dal film

Pietro Zinni (Edoardo Leo) ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è una mente brillante. Ma quando arrivano i tagli all'università, viene licenziato. Nella sua vita ha sempre studiato, e non sa fare altro che proseguire quel lavoro. In mancanza di alternativa, gli sovviene un'idea molto semplice quando terrificante: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste, i quali componenti saranno tutti suoi colleghi che, nonostante le competenze, vivono ormai ai margini della società, senza un lavoro stabile e ben lontano da ciò che la carriera universitaria aveva loro fatto sperare. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per gli affari, imperniati tutti sulla produzione e spaccio di un droga sintetica estremamente efficace...

Smetto quando voglio (2014), Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem (2017) compongono la trilogia diretta da Sydney Sibilia, la quale rappresenta una delle proposte migliori nel panorama cinematografico italiano recente.

The Wolf Of Wall Street (2013)

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio dà il via alla festa

Frenetico, eccessivo, colorato, sfavillante, incontrollabile: sono aggettivi che ben descrivono il racconto della scalata e del conseguente crollo di Jordan Belfort, il broker statunitense che costruì una fortuna illimitata, fondata sulla frode, finché gli agenti dell'FBI non lo fermarono. Ma tra un affare e un altro, Belfort riempiva la sua esistenza sprofondando nel torbido: in particolare attraverso sesso sfrenato e dipendenza dalle droghe. Un carosello infinito del vizio che ha contribuito a far precipitare Belfort sempre più in basso.

La prova più energica di Leonardo DiCaprio, una rivelazione splendida come Margot Robbie, il cameo straordinario di Matthew McConaughey e la regia fenomenale di Martin Scorsese: elementi che rendono The Wolf Of Wall Street un film indimenticabile.

Traffic (2000)

Traffic: Benicio Del Toro in un momento del film

Per la regia di Steven Soderbergh, tre storie legate al traffico e alla diffusione della droga tra gli Stati Uniti e il Messico. Javier Rodriguez (Benicio Del Toro), un poliziotto messicano, ed il suo collega Manolo Sanchez (Jacob Vargas) controllano la frontiera con gli Stati Uniti, cercando di arrestare i corrieri. Durante una missione riescono a sequestrare un camion finché non vengono fermati dai militari al comando del generale Salazar.

Robert Hudson Wakefield (Michael Douglas), un giudice conservatore, viene nominato capo del dipartimento National Drug Control ma sua figlia Caroline (Erika Christensen), una studentessa impeccabile, inizia ad utilizzare sostanze stupefacenti per colpa del suo ragazzo, Seth. Per tutti inizia così un difficile percorso. Due agenti della DEA, Montel Gordon (Don Cheadle) e Ray Castro (Luiz Guzmán), avviano un'indagine che porta all'arresto di Eduardo Ruiz, un narcotrafficante il quale, in cambio dell'immunità, decide di testimoniare contro il suo capo Carlos Ayala, tra i più grandi trafficanti al soldo dei fratelli Obregòn.

Trainspotting (1996)

Train

Il giovane Mark "Rent Boy" Renton fugge, con addosso oggetti rubati, tra le stradine di Edimburgo, inseguito da due guardie di un grande magazzino. In realtà Mark non è così legato alle cose; piuttosto, è tra i giovani che si sono dedicati, per così dire, alla tossicodipendenza, intesa come stile di vita in un'epoca di trasgressione. Insieme a Mark vivono anche "Franco" Begbie, uno psicopatico violento ed alcoolizzato; "Spud" Murphy, un eroinomane; "Sick Boy" Williamson, che cerca invece di tenere sotto controllo la propria dipendenza dall'eroina; e "Tommy" MacKenzie, che fa di tutto per non cedere alla droga. Renton e Sick Boy tentano addirittura di uscirne: ma è un tunnel dal quale è complicato fuggire.

Cult diretto da Danny Boyle scritto da John Hodge e tratto dal romanzo di Irvine Welsh. Cast guidato da Ewan McGregor con Robert Carlyle, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Kevin McKidd. BAFTA e candidatura agli Oscar 1997 per la sceneggiatura non originale. Nel 2017 è arrivato il sequel di Trainspotting, T2 Trainspotting, sempre per la regia di Boyle.

28 giorni (2000)

Gwen Cummings (Sandra Bullock) è una rinomata scrittrice newyorkese che conduce una vita affascinante, trascorrendo il tempo tra eventi e feste mondane. Condivide questo e molto altro con il fidanzato Jasper (Dominic West), attratto come lei dal divertimento. Il giorno delle nozze della sorella Lily (Elizabeth Perkins), Gwen si ubriaca per l'ennesima volta distruggendo anche una limousine: per questo subisce una condanna a ventotto giorni in un centro di riabilitazione. Lì dovrà adattarsi a nuove regole e conoscerà stravaganti compagni di terapia di gruppo...

28 giorni chiude la nostra selezione dei migliori film sulla droga da vedere. Pellicola diretta da Betty Thomas e scritta da Susannah Grant, vanta un cast di prim'ordine e una storia davvero particolare e significativa per molti aspetti.