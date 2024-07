Speciale San Diego Comic-Con 2024: tutti gli eventi e gli ospiti

L'atteso panel Marvel con tutte le novità sull'MCU, i cast delle serie Prime Video The Boys e Gli anelli del potere, uno sguardo all'horror Speak No Evil con James McAvoy, e molto altro nel programma del Comic-Con.

Superate le crisi dovute a emergenze sanitarie e scioperi degli attori, il 2024 è l'anno della riscossa per il San Diego Comic-Con, che torna in pompa magna regalando ai fan di ogni parte del mondo anticipazioni, sorprese, ospiti, novità e anteprime su cinema, Tv, videogame e fumetti.

Dal 25 al 28 luglio, con la tradizionale preview night fissata per il 24 luglio, San Diego diventa la capitale dello spettacolo, del divertimento, ma anche dell'azione e della fantasia. Ma cosa ci offrirà quest'anno il ricco programma?

Assente per il secondo anno James Gunn, impegnato nelle riprese di Superman, per i fan dei cinecomic l'evento imperdibile è il ritorno dei Marvel Studios, che monopolizzeranno la giornata di sabato 27 luglio con le celebrazioni di Deadpool & Wolverine e tanti nuovi annunci sul futuro dell'MCU.

Tra gli ospiti più attesi, la star Keanu Reeves parlerà della serie a fumetti da lui creata, BRZRKR, mentre sul versante televisivo è atteso l'arrivo dei cast al completo delle serie Prime Video The Boys e Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, che sviscereranno le nuove stagioni. Sempre tra le serie, San Diego ospiterà panel dedicati a Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Superman & Lois, Star Trek: Strange New Worlds, e Dexter: Original Sin. Inoltre, Kaley Cuoco interverrà per anticipare la nuova stagione della serie animata su Harley Quinn, a cui presta la voce.

Brividi con un primo sguardo al film animato Batman: Caped Crusader e con l'horror Speak No Evil, interpretato da uno scatenato James McAvoy, che sarà presente al Comic-Con insieme alla co-protagonista Mackenzie Davis e al regista James Watkins, ma il vero orrore sarà al centro del panel dedicato all'attesissimo Alien: Romulus, in arrivo nei cinema italiani il 14 agosto.

Lo xenomorfo di Alien: Romulus

Dopo il primo sguardo, ci sarà spazio per approfondire anche il reboot di Mike Mignola, Hellboy: The Crooked Man, finora poco apprezzato dai fan. Di seguito tutti gli appuntamenti più attesi dai fan del San Diego Comic-Com 2024.

Mercoledì 24 luglio (preview night)

Ore 03:00 (del 25 luglio, ora italiana) Quest'anno la preview night sarà dedicata alle anticipazioni di videogame e giochi da tavolo, ma ci sarà spazio per le proiezioni gratuite di Barbie e Oppenheimer e della commedia del 1988 con Tom Hanks L'erba del vicino.

Giovedì 25 luglio

Venerdì 26 luglio

Sabato 27 luglio

Ore 02:00 Anne Rice's Interview with the Vampire e Anne Rice's Mayfair Witches

Ore 03:00 Marvel Studios

Domenica 28 luglio