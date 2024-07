Avengers VS. X-Men: Marvel annuncerà il crossover al San Diego Comic-Con?

Quando i Marvel Studios annunciarono i prossimi film sugli Avengers al San Diego Comic-Con nel 2022, il piano era che uscissero entrambi nello stesso anno, con il primo capitolo intitolato The Kang Dynasty e il finale della Multiverse Saga chiamato Secret Wars.

Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti. Ant-Man and The Wasp: Quantumania si è rivelato un bruciante flop e l'interprete di Kang, Jonathan Majors, è stato licenziato dopo la condanna per violenze domestiche.

Come risultato, Avengers: The Kang Dynasty ha cambiato titolo e lo sceneggiatore originale Jeff Loveness è stato sostituito con Michael Waldron, che avrebbe dovuto scrivere entrambi i nuovi capitoli sui Vendicatori, ma anche lui ha abbandonato il progetto.

L'ultimo rumor in ordine di tempo dà per probabile il ritorno dei fratelli Russo alla regia di Avengers 5 e 6. Inoltre, secondo lo scooper Alex Perez di The Cosmic Circus il San Diego Comic-Con che prenderà il via la prossima settimana ospiterà l'annuncio dell'arrivo del crossover Avengers vs. X-Men.

Marvel salverà i fratelli Russo?

Secondo quanto anticipato, l'idea è quella di allontanarsi da Kang con Avengers 5, quindi perché non cogliere questa opportunità per mettere gli eroi più potenti della Terra-616 contro gli X-Men del Fox-verse per una battaglia imperdibile mentre i loro mondi si scontrano?

Da tener conto il fatto che dopo una schiera di progetti non troppo riusciti come Cherry, Citadel e The Gray Man, i fratelli Russo hanno disperatamente bisogno di un successo, tanto più che al momento sono impelagati nella realizzazione di The Electric State, film Netflix con Millie Bobby Brown che rischia di venire a costare oltre 300 milioni di dollari per via di ritardi e infiniti problemi produttivi. Chissà che il ritorno in Marvel non gli fornisca una boccata d'ossigeno.