Hugh Jackman contro Ryan Reynolds: "Ti sembra giusto che eri in quella scena in Deadpool & Wolverine e io no?"

Durante lo spettacolo From New York, With Love, Hugh Jackman ha regalato al pubblico risate e aneddoti dal set di Deadpool & Wolverine, lanciando una battuta al vetriolo verso Ryan Reynolds per averlo escluso da una scena musicale.

Il ballo mancato in Deadpool & Wolverine

Al Radio City Music Hall, Hugh Jackman ha messo da parte la compostezza da Wolverine per raccontare un aneddoto agrodolce dal set del film Marvel girato con Ryan Reynolds. "Ho adorato girare Deadpool & Wolverine, è stato il momento più bello della mia vita", ha detto l'attore australiano, prima di concedersi una digressione maliziosa: "Non ditelo a Ryan... ma non ho bisogno di essere in tutte le scene del film". Il punto dolente? La sua assenza nell'unica sequenza musicale della pellicola, una coreografia scatenata su una hit degli *NSYNC interpretata proprio da Reynolds. "Ryan è molto talentuoso, ma... farlo ballare?" ha detto Jackman tra le risate del pubblico. E ancora: "Quando ho letto il copione, ho visto che la scena in cui non comparivo era proprio quella d'apertura... e c'era un ballo!".

Come a voler colmare quel piccolo torto, Jackman ha deciso di "sistemare le cose" in scena. Con lui, l'ex ballerina e attuale trainer Beth Lewis, pronta a restituirgli la scena perduta: insieme hanno danzato sulle note di Bye Bye Bye, ribattezzata con autoironia "la danza che mi è sfuggita".

Mentre la performance strappava applausi, non è passata inosservata la coincidenza temporale con la bufera legale che sfiora Reynolds: sua moglie Blake Lively ha infatti intentato una causa contro Justin Baldoni per presunte molestie avvenute sul set di *It Ends With Us. Ma Jackman, come sempre, sceglie la via del palcoscenico: tra battute, autocritica e una danza pop, riesce a dire tutto - senza dire troppo.