MCU: in arrivo Avengers vs. X-Men dopo Deadpool & Wolverine?

In una nuova intervista, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha espresso la sua eccitazione per l'introduzione dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe. È imminente l'annuncio di uno scontro Avengers vs. X-Men?

Kevin Feige aveva assicurato ai fan che un reboot degli X-Men era in cantiere poco dopo l'acquisizione degli asset della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2019, ma solo di recente abbiamo iniziato a ricevere alcuni aggiornamenti ufficiali sul progetto.

Michael Lesslie si occuperà della sceneggiatura e si ipotizza che potremo scoprire chi dirigerà il film durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con di domani sera.

Durante un'intervista con Discussing Film, a Feige è stato chiesto come ci si sente sapendo che "siamo più vicini a vedere gli X-Men e i Vendicatori insieme sul grande schermo".

Le parole di Feige e la possibilità di un film Avengers vs. X-Men

"È estremamente emozionante, a livello personale, aver fatto un film con Hugh dopo 25 anni e aver partecipato in piccola parte al primo film degli X-Men. E sapere che, grazie a vari accordi con gli studios, ora abbiamo di nuovo 1000 personaggi - personaggi a cui non avevo francamente pensato per molti anni perché non ne avevamo i diritti. Ora che li abbiamo, è molto divertente pensare possiamo farne. La nostra serie animata X-Men '97 è stata una sorta di primo assaggio. La risposta a quella serie ci ha entusiasmato e spinto ulteriormente a portare la la saga dei mutanti nel MCU".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Si dice che durante il panel verrà annunciato anche un film di Avengers Vs. X-Men. Anche se è certamente possibile, sappiamo che la Marvel/Disney si è tirata indietro per quanto riguarda l'aggiunta di più progetti futuri al programma del MCU, e se un evento massiccio come questo è nelle prime fasi di pianificazione, è probabile che sia lontano qualche anno.

A proposito del possibile film un Avengers vs. X-Men, Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Shawn Levy hanno detto durante un'intervista a Comicbook che uno scontro tra le due fazioni è una cosa che desidererebbero avvenisse e che è quello che probabilmente i fan dovrebbero aspettarsi in futuro ma "Chissà cosa hanno in mente Kevin e gli studios ma vorrei evitare questa domanda", ha tergiversato Wolverine durante l'intervista.

Abbiamo già visto diversi mutanti nel MCU, con il Professor Xavier (Patrick Stewart) che è apparso in Doctor Strange nel Multiverso della follia e Bestia (Kelsey Grammer) in The Marvels. Naturalmente, Hugh Jackman può essere attualmente visto come Logan in Deadpool e Wolverine.