The Batman, Matt Reeves rivela perché gli spinoff Arkham Asylum e Gotham PD sono stati cancellati

Alla vigilia del San Diego Comic-Con, che prenderà il via stanotte (ora italiana) con la preview night, il regista di The Batman, Matt Reeves, ha fatto chiarezza sulla cancellazione delle serie spinoff Arkham Asylum e Gotham PD.

Dopo il successo di The Batman, Matt Reeves ha pianificato con DC di dar vita a un vero e proprio universo cinematografico dedicato al Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, ma i primi due spinoff televisivi preannunciati, Arkham Asylum e Gotham PD, sono morti sul nascere. L'unico superstite televisivo, al momento, è l'atteso The Penguin, focus sulla storia delle origini del personaggio di Oswald Cobblepot interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Matt Reeves ha rivelato i motivi della cancellazione delle due serie che stava sviluppando dichiarando:

"Mentre stavamo scrivendo The Batman ho pensato, 'Ehi, sai una cosa? Penso che ci siano alcune serie interessanti che potremmo fare".

Reeves e il partner produttivo Dylan Clark avevano buttato giù le idee per un paio di serie, una incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham e una ambientata nel Manicomio di Asylum. I dirigenti della HBO hanno detto la loro sui progetti fornendo indicazioni che il regista ha recepito e utilizzato per The Penguin.

"Mi dicevano: 'Ci piace quello che stai facendo e vogliamo concentrarci di più sui personaggi principali'. Così nel film c'è un depistaggio nei confronti degli spettatori: gli facciamo credere che la persona che stanno cercando, indicata dall'Enigmista, sia il Pinguino, una specie di informatore. Questo film crea un vuoto di potere e, poiché Pinguino è così sottovalutato, la gente non riesce a comprenderne la vera natura. Noi abbiamo voluto darne la nostra versione, non una storia di supereroi e villain, ma un racconto shakespeariano".

Nuovi dettagli su The Penguin arriveranno dal panel in programma al San Diego Comic-Con 2024.

Colin Farrell è il Pinguino

Che cosa aspettarsi da The Penguin

La serie HBO interpretata da Colin Farrell, composta da otto episodi, proseguirà l'epica saga criminale di Batman creata da Matt Reeves focalizzandosi sul personaggio del Pinguino. Lo show approderà in streaming su Max il 19 settembre, e in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Con Gotham City in rovina dopo l'attacco dell'Enigmista, Oz vede la possibilità di prendere il comando dell'impero criminale del defunto Carmine Falcone. Sal Maroni sembra essere d'accordo, anche se Sofia Falcone sta facendo il suo gioco di potere e non è disposta a lasciare che l'ex lacchè di suo padre prenda il controllo.

Il cast di The Penguin comprende anche Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dott. Julian Rush).