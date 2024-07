Thunderbolts: al Comic-Con è stato presentato il primo trailer, ecco le reazioni del cast

Il panel della Hall H del San Diego Comic-Con 2024 ha visto i fan del Marvel Cinematic Universe in fibrillazione, non solo per l'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. come Doctor Doom, ma anche per le emozionanti novità sul film "Thunderbolts". Florence Pugh e il resto del cast hanno condiviso le loro esperienze di riprese, dopo la visione del primo trailer.

Thunderbolts: il nuovo trailer, il cast e le reazioni di Florence Pugh

Il cast di "Thunderbolts", composto da attori del calibro di Sebastian Stan, Florence Pugh, Julia Louis-Dreyfus, Geraldine Viswanathan e Lewis Pullman, ha raccontato le loro esperienze sul set. Sebastian Stan ha descritto le riprese come un'esperienza colma di divertimento e risate. "Ci siamo divertiti molto. È stato esilarante vedere fin dove potevamo spingerci," ha dichiarato.

Florence Pugh ha rivelato di aver eseguito molte delle sue acrobazie nel film. "Quando si partecipa a una produzione grande come quella della Marvel, che richiede una forma fisica eccellente e situazioni estreme, è naturale voler spingersi oltre e fare il più possibile di persona," ha spiegato.

Al momento, il trailer non è ancora stato reso pubblico online dopo l'anteprima al Comic-Con, ma possiamo fornirvi una descrizione: nel filmato, vediamo Yelena, interpretata da Florence Pugh, mentre torna a casa da Alexei. Lui le dice di essere stato molto occupato, mentre lei si lamenta di una serie di incarichi di omicidi su commissione, trovandoli noiosi e insoddisfacenti. Successivamente, Yelena viene convocata in un laboratorio dove incontra i Thunderbolts, un gruppo di supercriminali controllati dagli Stati Uniti, che tentano di ucciderla.

Thunderbolts: un'immagine

"Thunderbolts" è stato concepito come la risposta del MCU a "Suicide Squad". Annunciato per la prima volta al Comic-Con del 2022, il film ha visto la presentazione di molti dei membri principali del cast durante l'evento D23 della Disney nel 2023. Il cast include Harrison Ford nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan come Winter Soldier, David Harbour come Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus come Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell come John Walker/U.S. Agent, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost, Olga Kurylenko come Taskmaster e Lewis Pullman nel ruolo di Sentry e Geraldine Viswanathan, tra gli altri.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. non voleva girare la scena più iconica del film

Le riprese principali sono iniziate il 26 febbraio 2024 e si sono concluse recentemente a giugno. Il film è previsto per il rilascio il 5 maggio 2025 e chiuderà la Fase 5 del MCU.