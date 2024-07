Gli Anelli del Potere 2: svelati gli appuntamenti in programma al San Diego Comic-Con 2024

Il San Diego Comic-Con 2024 permetterà ai fan della saga Il Signore degli Anelli di scoprire nuovi dettagli degli Anelli del Potere 2, in arrivo il 29 agosto sugli schermi di Prime Video.

La piattaforma di streaming ha infatti annunciato i suoi piani per l'atteso evento in programma dal 25 al 28 luglio.

Gli appuntamenti in programma al SDCC

Giovedì 25 ci sarà a San Diego un evento esclusivo, a soli inviti, dedicato alla stampa e agli influencer, mentre Prime Video ha fissato il panel dedicato alla seconda stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, negli spazi della Hall H, nello slot 11-12 di venerdì 26 luglio.

All'appuntamento parteciperanno gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay e vari membri del cast.

Poco dopo, alle 13.45, si svolgerà un meet and greet dedicato ai fan in collaborazione con il sito TheOneRing.net che permetterà inoltre di vedere esposti i costumi e gli oggetti di scena.

Gli anelli del potere 2 si concentrerà sull'ascesa di Sauron: "La più grande storia mai raccontata"

I nuovi episodi della serie

Nei nuovi episodi si assisterà al ritorno di Sauron dopo essere stato cacciato da Galadriel, senza esercito né alleati. L'Oscuro Signore in ascesa deve ora usare la sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di controllare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. I protagonisti saranno alle prese con una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro.

Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi saranno messi alla prova mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, e le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto... esserci l'uno per l'altro.