Deadpool invade il multiverso... di Wizards of the Coast, ecco la sua carta per Magic: The Gathering

Wizards of the Coast abbraccia il lato selvaggio del multiverso con una collaborazione insolita, una carta di Magic: The Gathering dedicata interamente a Deadpool.

No, non è uno scherzo del primo aprile in ritardo: Wizards of the Coast ha deciso di abbracciare il caos con una delle collaborazioni più folli di sempre. Magic: The Gathering e Deadpool si sono alleati. Per celebrare l'April 'Pools Day, l'anti-eroe più irriverente della Marvel fa il suo debutto ufficiale nel celebre gioco di carte collezionabili, portando con sé un'ondata di ironia e delirio meta-narrativo.

Deadpool scardina le regole ed entra nel multiverso di MTG

Wade Wilson è ora parte dell'universo di Magic, con una carta speciale che lo rappresenta in tutta la sua follia auto-consapevole. Il pezzo forte del set è Deadpool, Trading Card, un'esclusiva che lo vede talmente entusiasta da tentare di fuggire dal bordo della carta stessa, tagliando persino il testo. È ridicolo, ed è assolutamente magnifico.

Questa edizione limitata di Secret Lair include cinque carte uniche, tutte impreziosite da illustrazioni dedicate a Deadpool. Ogni carta è un omaggio al suo stile sopra le righe, catturandone l'essenza esuberante in pieno spirito MTG. Lo vedremo cavalcare unicorni, farsi a pezzi con un ghigno e persino godersi tacos nello spazio, il tutto condito da quel tocco surreale che i fan adorano.

Un'aggiunta tanto folle quanto giocabile nei formati Commander, Legacy e Vintage. L'incontro tra l'universo Marvel e quello di Magic: The Gathering segna un'ulteriore espansione del multiverso del celebre gioco, dimostrando ancora una volta come il confine tra i mondi narrativi possa essere infranto... soprattutto se a farlo è il mercenario più imprevedibile di sempre.