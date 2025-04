Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine per un iconico video di otto ore in cui... respira

L'attore ha ripreso i panni del personaggio, che è vociferato per un ritorno in Avengers: Doomsday, per un video di esercizi di "respirazione"

Hugh Jackman è tornato nei panni di Wolverine... per un video di esercizi di respirazione di 8 ore e 30 minuti.

La Marvel ha pubblicato il video, intitolato "Wolverine Breathing Exercise - Marvel Ambiance - Deadpool & Wolverine", sul suo canale ufficiale di YouTube a sostegno del National Stress Awareness Month (Mese Nazionale della Consapevolezza dello Stress), e si tratta letteralmente di oltre otto ore di Jackman che respira minacciosamente, fino a quando non assume una posa iconica intorno alla metà del filmato.

Come i fan di Wolvie avranno già notato senza dubbio, Jackman ha reso omaggio alla copertina realizzata da Frank Miller per Wolverine #1 (1982) di Chris Claremont. Si è ipotizzato che questo video possa essere una sorta di antipasto al grande annuncio relativo a Logan, ma sembra improbabile. Probabilmente si tratta solo di una scusa per promuovere ulteriormente Deadpool & Wolverine, che è ora in streaming su Disney+.

L'assenza di Hugh Jackman nell'annuncio del cast di Avengers: Doomsday

Hugh Jackman ricrea la cover di Wolverine #1

Come molti fan hanno notato da subito, dopo il grande video-annuncio del cast al completo del crossover, la sedia dell'attore era assente, ma questo non significa per forza che il personaggio non comparirà nella pellicola, in quanto potrebbe essere semplicemente annunciato in un secondo momento.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Il noto scooper e insider MyTimeToShineHello ha rassicurato tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, confermando che Jackman tornerà a interpretare Wolverine nel crossover sui Vendicatori diretto dai fratelli Russo e previsto per l'uscita in sala nel maggio 2026.

L'attore si riunirà in questo modo agli altri "X-Men" Patrick Stewart, Kelsey Grammer, questi due di ritorno nei panni di Professor X e Bestia, Sir Ian McKellen nel ruolo di Magneto, Alan Cumming in quello di Nightcrawler, Rebecca Romijn in quello di Mystica, James Marsden in quello di Ciclope e Channing Tatum in quello di Gambit. Tatum ha fatto il suo debutto nel MCU in Deadpool & Wolverine.