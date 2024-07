Deadpool & Wolverine sarà celebrato al San Diego Comic-Con 2024, dove la Marvel farà nuovi annunci

Kevin Feige ha svelato i piani Marvel Studios per il San Diego Comic-Con 2024, confermando così la presenza di Ryan Reynolds e Hugh Jackman per promuovere Deadpool & Wolverine, in uscita in contemporanea con l'evento americano.

Lo studio sarà infatti presente con due panel e giovedì ci sarà spazio per la celebrazione dell'uscita dell'atteso sequel dedicato alla storia di Wade Wilson e Logan, alla presenza delle star, del regista Shawn Levy e dello stesso Feige.

Un sequel molto emozionante

Il responsabile dei Marvel Studios ha inoltre ricordato che Deadpool & Wolverine sarà un film vietato ai minori a causa del sangue e dell'uso di termini volgari, ma al tempo stesso è "incredibilmente emozionante". Kevin Feige ha assicurato che si tratta di una "celebrazione dell'amicizia e della famiglia, e del formarsi una famiglia", per poi aggiungere: "Sono davvero entusiasta perché le persone, se supereranno gli insulti e la classificazione non adatta ai minorenni, vedranno quanto è dolce".

Jackman e Reynolds in una foto del film

Il futuro della Marvel

Il responsabile del MCU ha poi ricordato che non è mai stato convinto nel genere specifico di "film di supereroi", decidendo di realizzare lungometraggi molto diversi tra loro. Per mantenere l'attenzione degli spettatori, secondo Feige, è quindi necessario realizzare progetti coinvolgenti e in grado di intrattenere, da vivere in una sala con gli altri spettatori e che spingano quindi le persone a salire in macchina e spostarsi pur di arrivare al cinema. L'esperienza che vivranno i fan con Deadpool & Wolverine pensa alimenterà la voglia di vedere il film sul grande schermo, ricordando che alla Marvel lavorano i migliori storyteller e lo studio è in grado di offrire il miglior intrattenimento al mondo: "Continuiamo a farlo in modi che coinvolgono, entusiasmano e attirano l'attenzione e la psiche del pubblico, quello è tutto quello che abbiamo mai voluto fare e che abbiamo provato a fare. Penso che si debba continuare a evolversi ed espandersi nei modi in cui lo facciamo".

Al San Diego Comic-Con si faranno quindi degli annunci e si svelerà qualche dettaglio dei progetti che verranno realizzati nei prossimi anni: "Penso che la Hall H sia diventata un luogo così iconico che persino le persone che non sono mai state all'evento sanno cosa sia o il fatto che significa darà spazio a momenti importanti e divertenti per la cultura pop".