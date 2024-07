Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds, Hugh Jackman e tutte le star dei camei sul palco del San Diego Comic-Con

Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy hanno fatto irruzione sul palco del San Diego Comic-Con 2024 per presenziare allo speciale panel Marvel dedicato a Deadpool & Wolverine, e non sono arrivati da soli. A sorpresa, il trio è stato raggiunto dalle star protagoniste dei numerosi cameo presenti nel cinecomic. Ma andiamo con ordine.

Il team del terzo capitolo della saga di Deadpool è arrivato a San Diego direttamente da Los Angeles dove Kevin Feige, anche lui presente nella Hall H insieme all'interprete di Cassandra Nova Emma Corrin, ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ad aprire le danze è stato Ryan Reynolds, ricordando la sua prima incursione al Comic-Con: "Ero l'essere umano più nervoso sulla Terra. Si stava realizzando un sogno, ma ricordo di aver realizzato quel film per voi e ricordo quanto fosse gratificante che piacesse anche a tutti gli altri. Non dimenticherò mai questo momento, perché questo stronzo era nel backstage..." ha concluso indicando Hugh Jackman.

"Ero proprio laggiù a guardare il video", interviene Jackman. "Mentre scorrevano le immagini si è alzato un coro: 'Ancora una volta, ancora una volta'. Sono corso nel backstage, ho trovato il direttore di scena e ho detto, 'Rimanda di nuovo il filmato. Se non rimandi quel dannato filmato, distruggeranno la Hall H.'"

Proiezione a sorpresa

I 6500 fortunati spettatori presenti nella Hall H hanno potuto assistere alla proiezione a sorpresa in anteprima di Deadpool & Wolverine, tenuta nascosta fino all'ultimo dal programma del San Diego Comic-Con 2024, rumoreggiando nei momenti più divertenti o più spettacolari e godendo dell'irriverente cestello di popcorn a tema offerto al pubblico come gadget.

Dopo la fine dei titoli di coda il cast ha fatto ritorno sul palco visibilmente emozionato. Reynolds ha confessato che per lui era "un onore e un privilegio essere qui in piedi accanto all'X-Man." Di tutta risposta, Jackman ha svelato che vedere il film insieme al pubblico della Hall H è stata una delle esperienze più incredibili della sua vita: "Sono passati 24 anni da quando ho interpretato Wolverine per la prima volta. Grazie di aver creato le condizioni per ripetere l'esperienza".

Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Lo spoiler sul ritorno di X-23 nel trailer? Un regalo a Dafne Keen"

Ma il duo non ha celebrato l'evento da solo e ha invitato sul palco l'intero cast che compare nei cameo, tra cui Dafne Keen, Jennifer Garner, Channing Tatum, Wesley Snipes e Chris Evans (che Reynolds si è assicurato di presentare come Torcia Umana).

Dal 24 luglio nei cinema italiani, ecco la nostra recensione di Deadpool & Wolverine, che segna il ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante Wolverine dopo aver detto addio al personaggio nel 2017 con Logan - Wolverine.