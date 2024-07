Fantastic Four: il villain svelato dallo spettacolo di fuochi d'artificio di Marvel nella Hall H

I fuochi d'artificio che hanno chiuso l'evento Marvel dedicato a Deadpool & Wolverine hanno mostrato, a sorpresa, l'immagine dei villain di Fantastic Four. Alla fine del panel, il capo della Marvel Kevin Feige ha invitato il pubblico presente nella Hall H ad aspettare finché l'orologio non segnasse le 9:40 per poi alzare gli occhi al cielo verso PetCo Park.

Detto fatto. Le luci nel cielo hanno composto l'immagine di Galactus, che ha invaso il cielo sopra lo stadio del baseball dei San Diego Padre prima che gli stessi droni non andassero a comporre il logo di Fantastic Four, accompagnato da un tripudio di fuochi d'artificio.

Il reboot più atteso dai fan Marvel

Dopo l'anticipazione di oggi, Marvel potrebbe rivelare ulteriori anticipazioni nel corso del panel che si terrà sabato nella Hall H, uno degli eventi di punta del programma del San Diego Comic-Con 2024. EW ha confermato a maggio che a interpretare Galactus, l'arcinemico dei Fantastici Quattro leggendario divoratore di pianeti, sarà Ralph Ineson, che affronterà Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/La Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa. Nel cast compaiono, inoltre, Paul Walter Hauser e John Malkovich in ruoli non ancora rivelati.

Dopo Wandavision, Matt Shakman dirigerà il reboot che porterà la Prima Famiglia Marvel nel MCU. Al momento quasi niente è stato anticipato sulla trama del film, che sarà un period movie ambientato nella New York degli anni '60. Tuttavia, Kevin Feige ha suggerito che potrebbe non essere la stessa New York degli anni '60 che gli spettatori hanno visto in precedenza sullo schermo.

Fantastic Four arriverà nei cinema a luglio 2025.