Hellboy: The Crooked Man, svelato il costume del mostruoso protagonista interpretato da Jack Kesy

È stata rivelata una nuova immagine di Hellboy: The Crooked Man, che mostra il Demone Rosso di Jack Kesy in costume completo, terzo attore a interpretare l'iconico antieroe sul grande schermo.

Sebbene questo approccio all'iconico eroe sia in linea con i fumetti, sembra un po' a basso budget. L'interpretazione di David Harbour era molto più appesantito in termini di protesi e non aveva un aspetto migliore, a dire il vero. Tuttavia, l'iterazione originale per il grande schermo, ideata da Guillermo del Toro e Ron Perlman, rimane molto amata.

Sarebbe sbagliato non dare a Hellboy: The Crooked Man una possibilità, naturalmente, e sarà interessante vedere se supererà le aspettative nel corso dell'anno (siamo a metà luglio e non abbiamo ancora una data di uscita confermata). Potete vedere la foto in seguito.

Lo scorso ottobre abbiamo appreso che la Ketchup Entertainment ha acquisito il reboot; per chi non lo sapesse, si tratta dello studio responsabile della distribuzione di film come Hypnotic di Ben Affleck, stroncato dalla critica, e di imitazioni come Superfast! (Fast & Furious) e The Starving Games (The Hunger Games).

I dettagli del reboot di Hellboy

Il regista Brian Taylor (GGhost Rider - Spirito di vendetta) è al timone di un film che si propone di espandere il mondo di Hellboy attraverso alcuni dei numeri più amati della serie a fumetti. Mignola ha scritto la sceneggiatura insieme al suo collaboratore della Dark Horse Comics Chris Golden, lasciando intendere che si tratterà di un'interpretazione accurata dell'antieroe.

La sinossi ufficiale di Hellboy: The Crooked Man recita: "Bloccati nell'Appalachia rurale degli anni '50, Hellboy e un agente del BPRD alle prime armi scoprono una piccola comunità infestata dalle streghe, guidata dal Crooked Man, un diavolo locale con un legame inquietante con il passato di Hellboy".

Sulla carta, The Crooked Man era un avaro e profittatore di guerra del XVIII secolo di nome Jeremiah Witkins, impiccato per i suoi crimini ma tornato dall'Inferno come diavolo residente nella regione. Al momento non è chiaro chi interpreterà questo cattivo nel reboot.

Il cast del film è guidato da Jack Kesy (Deadpool 2) nel ruolo di Hellboy, Jefferson White (Yellowstone) in quello di Tom Ferrell e Adeline Rudolph (Resident Evil) in quello di Bobbie Jo Song.