The Penguin: svelato quando sarà ambientata esattamente la serie: "Condurrà a The Batman 2"

Con il suo debutto previsto per settembre, The Penguin espanderà il mondo di The Batman e servirà anche a colmare il divario temporale tra il primo film di Matt Reeves e il suo sequel in uscita nel 2026.

Inoltre, dopo le varie speculazioni degli ultimi mesi, è stato chiarito in che punto esatto della storia sarà ambientata la serie, che vedrà il ritorno di Colin Farrell nei panni del villain protagonista, che abbiamo incontrato per la prima volta nel film del 2022.

"È una storia alla Scarface", ha spiegato a Entertainment Weekly la sceneggiatrice e showrunner Lauren LeFranc. "È la storia dell'ascesa al potere di Oz prima che arrivi davvero in cima".

Ambientato una settimana dopo The Batman - che ha visto l'Enigmista di Paul Dano far esplodere la diga per inondare Gotham City - The Penguin è incentrato sull'intenso vuoto di potere che si è creato dopo la morte del mafioso Carmine Falcone (John Turturro). "Siamo nel mondo di Oz", ha aggiunto LeFranc. "Viviamo nel ventre della città. Oz è uno che si muove e si agita. Non ci si può sempre fidare di lui. È molto intelligente e metodico, ma è anche estremamente impulsivo. Non si può prevedere cosa farà".

Reeves e il produttore Dylan Clark avevano inizialmente pensato di creare una serie spinoff incentrata sul Dipartimento di Polizia di Gotham City, con il creatore di Boardwalk Empire Terence Winter alla scrittura. Avevano anche giocato con l'idea di uno show sull'Arkham Asylum. "Mentre stavamo scrivendo il film [The Batman], mi sono detto: 'Ehi, sapete una cosa? Penso che ci siano delle belle serie che potremmo fare'", ha ricordato Reeves. "È stato il motivo per cui ho voluto fare l'accordo con la Warner Bros".

I dirigenti della HBO hanno contribuito quindi con delle proposte. "Dicevano: 'Ci piace quello che state facendo e vogliamo puntare di più sui personaggi principali'", ha osservato Reeves. Sebbene questi due progetti iniziali non siano stati portati avanti, alcuni elementi del trattamento di Gotham P.D. sono confluiti in quello che oggi è The Penguin. "La cosa interessante è che, nel film, il grande depistaggio della storia è che sembra che la persona che stanno cercando, che l'Enigmista sta indicando, debba essere il Pinguino, una specie di informatore. Questo film crea un vuoto di potere e, poiché il Pinguino è così sottovalutato, la gente non capisce chi sia. Volevamo che fosse, non in modo grandioso, ma in modo mitico e shakespeariano, una sorta di grande racconto".

The Batman 2 e The Penguin: Matt Reeves svela il collegamento con la serie spinoff

La domanda più ovvia è se il Batman di Pattinson si farà vedere. La serie si svolge per lo più in pieno giorno, mentre il Pipistrello opera solo di notte. Ma non è da escludere ancora una sua incursione. "Siamo il ponte tra i due film", ha anticipato LeFranc, riferendosi a The Batman e al sequel di Reeves, previsto per il 2026. "Entreremo quasi direttamente nel secondo film che Matt ha in programma".