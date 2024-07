Robert Downey Jr. torna nel MCU come Dottor Destino. Annunciati i registi di Avengers 5 e Avengers 6

Ci siamo tutti chiesti per mesi cosa avrebbe fatto Marvel per risolvere il problema di Kang e sembra che la soluzione sia il Dottor Destino. Avengers: The Kang Dynasty, infatti, è stato ufficialmente rinominato Avengers: Doomsday e uscirà a maggio 2026.

Per quanto riguarda Avengers: Secret Wars,invece, uscirà un anno dopo, a maggio 2027, presumibilmente concludendo la Saga del Multiverso. Tuttavia, la notizia più grande emersa dal panel di un'ora alla Hall H è stata la rivelazione che Robert Downey Jr. tornerà nel MCU proprio come Dottor Destino.

Il grande ritorno di Robert Downey Jr.

Sembra che apparirà in entrambi i prossimi film degli Avengers e, come previsto, questi saranno diretti dai registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo. Hanno portato Marvel Studios a un enorme successo in passato, quindi ha perfettamente senso fidarsi di loro per i due progetti più importanti della Saga del Multiverso.

Ecco il momento in cui Downey si è smascherato come Destino (ma che quella sia la maschera "ufficiale" del villain, non ne possiamo sicuri).

In a ceremony filled with theatrics, Robert Downey Jr returns to Marvel, will play Doctor Doom in the next two Avengers movies. pic.twitter.com/rsmNY5mzfD — Borys Kit (@Borys_Kit) July 28, 2024

Ad affiancarli ci sarà Stephen McFeely come sceneggiatore di entrambi i film (per qualche motivo, non sarà affiancato da Christopher Markus). Per quanto riguarda Downey Jr., anche se aveva detto addio all'MCU nel 2019, questo ritorno a sorpresa arriva poco dopo che l'attore ha vinto un Oscar per il suo lavoro in Oppenheimer.