Transformers One: Optimus Prime e Megatron sono amici nel nuovo trailer

Il film animato Transformers One arriverà nei cinema italiani a settembre e il nuovo trailer mostra i protagonisti quando sono ancora amici.

Al San Diego Comic-Con 2024 è stato presentato un nuovo trailer di Transformers One, il film animato che arriverà nei cinema italiani in anteprima il 21 e 22 settembre e dal 26 settembre solo al cinema.

Il video condiviso online regala qualche anticipazione inedita sul progetto che è ambientato negli anni in cui Optimus Prime e Megatron sono ancora amici.

Le dichiarazioni sul film animato

Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha dichiarato: "Se lo avessimo fatto in live-action, sarebbe probabilmente costato 500 milioni di dollari. Quello che è stato complicato nella versione live-action è che ogni volta che un robot parla costa molti soldi. Nell'animazione puoi costruire i loro personaggi".

Film di Transformers: in che ordine (cronologico) vederli

Il trailer inedito di Transformers One mostra qualche dettaglio della vita su Cybertron, mostrando Orion Pax/Optimus Prime (Chris Hemsworth) mentre vuole iscriversi alle Olimpiadi, mentre D-16/Megatron (Brian Tyree Henry) non vuole farlo. I due fanno parte di un gruppo che non ha il permesso di partecipare alla corsa, ma i due vengono comunque coinvolti. Nelle scene appaiono anche Alita, interpretata da Scarlett Johansson, e B-127, parte affidata a Keegan-Michael Key.

Nel film sono stati coinvolti inoltre Laurence Fishburne nei panni di Alpha Trion e Steve Buscemi che sarà Star Scream.

Cosa racconterà Transformers One

Il film è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Nel cast di doppiatori della versione originale ci sono Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Ecco alcuni video del panel che si è svolto a San Diego: