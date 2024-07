Marvel: quali annunci farà lo studio al San Diego Comic-Con?

I Marvel Studios tornano grandi protagonisti del San Diego Comic-Con che si è aperto poche ore fa con la preview night e che entrerà nel vivo oggi. Per la prima volta, Marvel terrà ben due panel. il primo, previsto per stanotte alle 3:30 (ora italiana), sarà dedicato a celebrare Deadpool & Wolverine, mentre il secondo, che si terrà sabato 27 luglio nella mitica Hall H, conterrà tutte le novità e le anteprime che lo studio rivelerà a San Diego. Ma quali saranno le anticipazioni svelate durante la kermesse? Comicbook.com ha provato a fare qualche ipotesi.

Il trailer di Captain America: Brave New World

Un primo teaser di Captain America: Brave New World è stato diffuso a inizio luglio, ma dopo le riprese aggiuntive in corso in Georgia i tempi sono maturi per un trailer completo o per una clip estesa. Inoltre, gli spettatori presenti nella Hall H potranno quasi certamente dare uno sguardo più dettagliato al Thunderbolt Ross/Red Hulk di Harrison Ford.

Il trailer di Thunderbolts

Il team dei Thunderbolts

Un altro trailer che probabilmente verrà mostrato ai presenti è quello di Thunderbolts, che potrebbe anche cambiare titolo e dove annunciarlo se non al Comic-Con? Sentry di Lewis Pullman sarà probabilmente una parte importante del trailer e sarà al centro delle anticipazioni visto l'hype dei fan nei confronti del personaggio.

Le anticipazioni su Fantastic Four

Le riprese di Fantastic Four non sono ancora abbastanza avanzate da giustificare l'uscita di un trailer, ma dal set londinese della produzione potrebbero arrivare alcuni filmati backstage da mostrare in anteprima al Comic-Con fornendo un primo sguardo al look della Prima Famiglia Marvel.

Avengers VS. X-Men: Marvel annuncerà il crossover al San Diego Comic-Con?

Il ritorno dei fratelli Russo

Nei giorni scorsi ha preso piede un rumor riguardo il possibile ritorno di Anthony e Joe Russo alla regia dei nuovi due film sugli Avengers in preparazione. Non tutti i fan sono contenti di tale scelta, ma sappiamo che Kevin Feige ama decidere liberamente e chissà che non torni a stringere una collaborazione coi due fratelli che tanto bene hanno fatto in Marvel.

Il cast di Avengers: Secret Wars

Sulla carta, Avengers: Secret Wars è l'unico film che ha le carte in regola per minacciare il primato di Avengers: Endgame come film di maggior incasso della Marvel. Non solo sarebbe una sorpresa immensa per per i partecipanti nella Hall H avere la conferma che i fratelli Russo realizzeranno il film, ma un potenziale annuncio della presenza del Dr. Doom come principale antagonista del film, e magari del suo interprete, farebbe impazzire di gioia i fan. Per scoprire tutte le notivtà in arrivo, seguite il programma del San Diego Comic-Con 2024.