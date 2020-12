Oscar 2021: le classifiche dei favoriti nelle categorie principali

Academy Award, le statuette

In un'annata decisamente sui generis - e decisamente problematica - quale il 2020, caratterizzata anche dalla chiusura quasi totale delle sale cinematografiche e dal rinvio di numerosi progetti, l'Academy non ha tardato a correre ai ripari, con alcune scelte più o meno condivisibili: il rinvio dell'annuncio delle nomination al 15 marzo e della cerimonia degli Oscar 2021 al 25 aprile (due mesi dopo la data prevista in origine), l'estensione della cosiddetta "finestra di eleggibilità" dei film al 28 febbraio 2021 e l'inclusione di quei titoli che, durante il lockdown, sono stati disponibili esclusivamente in streaming.

One Night in Miami: un'immagine del film

Insomma, l'edizione numero 93 degli Academy Award si preannuncia alquanto particolare... ma come da tradizione, quando mancano circa quattro mesi alla notte degli Oscar, è giunto il momento di inaugurare le nostre classifiche dei favoriti fra gli aspiranti concorrenti dell'attuale awards season. Sarà finalmente l'anno di Netflix come asso pigliatutto o Nomadland sottrarrà al colosso dello streaming il trofeo principale? Avremo un record di candidati e/o vincitori afroamericani fra gli interpreti e la seconda donna nella storia a conquistare l'Oscar per la miglior regia?

Di seguito, ecco dunque le nostre previsioni sugli Oscar 2021 e sui favoriti e sfidanti per le nomination nelle categorie principali, con aggiornamenti mensili delle classifiche (a cui in seguito saranno aggiunte anche le categorie per i film d'animazione e i film internazionali).

Oscar 2021 al Miglior Film

Il processo ai Chicago 7: una sequenza del film

31 dicembre - Con largo anticipo rispetto alla cerimonia degli Academy Award, c'è già almeno una mezza dozzina di pellicole che sembrano aver prenotato un posto nella corsa all'Oscar 2021 come miglior film. Fra queste troviamo ben tre titoli targati Netflix, ovvero Il processo ai Chicago 7, Ma Rainey's Black Bottom e Mank (ma ci sono buone chance anche per Da 5 Bloods - Come fratelli), e altri film apprezzatissimi dalla critica, quali Nomadland (Leone d'Oro a Venezia), The Father e One Night in Miami. Ottime possibilità inoltre per Minari, produzione americana ma recitata in lingua coreana, che ai Golden Globe correrà pertanto come miglior film straniero.

Le nostre previsioni sui candidati favoriti per l'Oscar 2021 al miglior film:

1) Il processo ai Chicago 7 (Aaron Sorkin)

2) Nomadland (Chloe Zhao)

3) Ma Rainey's Black Bottom (George C. Wolfe)

4) Mank (David Fincher)

5) The Father (Florian Zeller)

6) One Night in Miami (Regina King)

7) Minari (Lee Isaac Chung)

8) Da 5 Bloods (Spike Lee)

9) Soul (Pete Docter)

10) Sound of Metal (Darius Marder)

11) Promising Young Woman (Emerald Fennell)

12) Judas and the Black Messiah (Shaka King)

13) Notizie dal mondo (Paul Greengrass)

14) Pieces of a Woman (Kornél Mundruczó)

15) The United States vs. Billie Holiday (Lee Daniels)

Oscar 2021 al Miglior Regista

Una foto della regista Chloe Zhao

31 dicembre - Per la prima volta nella storia dell'Academy avremo due donne selezionate nella cinquina per l'Oscar come miglior regista? Chloe Zhao, autrice di Nomadland, ha già la nomination sotto ipoteca, e a lei potrebbe aggiungersi pure Regina King per il suo esordio dietro la macchina da presa, One Night in Miami. Candidatura a portata di mano per David Fincher con Mank, mentre per gli altri posti disponibili al momento appaiono quotatissimi Aaron Sorkin per Il processo ai Chicago 7 e l'esordiente francese Florian Zeller per The Father, tratto dal suo stesso dramma teatrale.

La nostra lista dei favoriti per l'Oscar 2021 come miglior regista:

1) Chloe Zhao, Nomadland

2) David Fincher, Mank

3) Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

4) Florian Zeller, The Father

5) Regina King, One Night in Miami

6) George C. Wolfe, Ma Rainey's Black Bottom

7) Lee Isaac Chung, Minari

8) Spike Lee, Da 5 Bloods

9) Darius Marder, Sound of Metal

10) Shaka King, Judas and the Black Messiah

Oscar 2021 al Miglior Attore

Ma Rainey's Black Bottom: una scena con Chadwick Boseman

31 dicembre - Chadwick Boseman ed Anthony Hopkins, protagonisti rispettivamente di Ma Rainey's Black Bottom e The Father, saranno i candidati più che certi nella sfida per l'Oscar come miglior attore, nonché i due favoritissimi per la conquista del premio. Altri due posti della cinquina dovrebbero essere occupati dai veterani Delroy Lindo per Da 5 Bloods e da Gary Oldman per Mank; ma occhio pure al giovane Riz Ahmed, in procinto di conquistarsi la sua prima candidature all'Oscar grazie a una strepitosa performance nel dramma Sound of Metal.

La nostra lista dei favoriti per l'Oscar 2021 come miglior attore:

1) Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

2) Anthony Hopkins, The Father

3) Delroy Lindo, Da 5 Bloods

4) Gary Oldman, Mank

5) Riz Ahmed, Sound of Metal

6) Mads Mikkelsen, Un altro giro

7) Kingsley Ben-Adir, One Night in Miami

8) Steven Yeun, Minari

9) Tom Hanks, Notizie dal mondo

10) Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Oscar 2021 alla Miglior Attrice

Ma Rainey's Black Bottom: un'immagine di Viola Davis

31 dicembre - Nella corsa all'Oscar come miglior attrice, ci sono invece tre nomi rispetto ai quali la nomination dovrebbe essere pressoché certa: due beniamine dell'Academy, ovvero Viola Davis per Ma Rainey's Black Bottom e Frances McDormand per Nomadland, e la neofita Vanessa Kirby, già premiata a Venezia per il dramma Pieces of a Woman. Con un po' di fortuna, Carey Mulligan potrebbe aggiudicarsi la seconda candidature della propria carriera grazie a una lodatissima performance in Promising Young Woman, mentre a contendersi un ideale quinto posto dovrebbero esserci Andra Day per il biopic The United States vs. Billie Holiday e star di prima grandezza quali Kate Winslet ed Amy Adams.

La nostra lista delle favorite per l'Oscar 2021 come miglior attrice:

1) Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

2) Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

3) Frances McDormand, Nomadland

4) Carey Mulligan, Promising Young Woman

5) Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

6) Kate Winslet, Ammonite

7) Amy Adams, Elegia americana

8) Sophia Loren, La vita davanti a sé

9) Michelle Pfeiffer, The French Exit

10) Elisabeth Moss, L'uomo invisibile

Oscar 2021 al Miglior Attore Non Protagonista

Judas and the Black Messiah: un'immagine di Daniel Kaluuya

31 dicembre - Che Chadwick Boseman possa mettere a segno una storica doppietta, con una seconda nomination postuma nella categoria dell'Oscar come miglior attore non protagonista grazie alla sua breve ma incisiva apparizione in Da 5 Bloods? Al momento la gara è apertissima, con una grande attesa per il Daniel Kaluuya di Judas and the Black Messiah e ottime chance in favore di Leslie Odom Jr (il Sam Cooke di One Night in Miami) e di Paul Raci per Sound of Metal. È assai probabile, inoltre, che almeno un membro del grande cast corale, quasi tutto al maschile, de Il processo ai Chicago 7 si guadagni un posto nella cinquina; e a nostro avviso, le maggiori chance risiedono in Mark Rylance e Sacha Baron Cohen.

La nostra lista dei favoriti per l'Oscar 2021 come miglior attore non protagonista:

1) Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

2) Leslie Odom Jr, One Night in Miami

3) Chadwick Boseman, Da 5 Bloods

4) Paul Raci, Sound of Metal

5) Mark Rylance, Il processo ai Chicago 7

6) Sacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7

7) Glynn Turman, Ma Rainey's Black Bottom

8) Yahya Abdul-Mateen II, Il processo ai Chicago 7

9) Frank Langella, Il processo ai Chicago 7

10) David Strathairn, Nomaldland

Oscar 2021 alla Miglior Attrice Non Protagonista

Mank: un primo piano di Amanda Seyfried

31 dicembre - In termini di chance di ottenere una candidatura, al momento due nomi appaiono pressoché certi per l'Oscar come miglior attrice non protagonista: Amanda Seyfried per Mank e Olivia Colman per The Father. A tornare in pista per l'Oscar potrebbe esserci inoltre Glenn Close, lodatissima per la sua performance in Elegia americana (a dispetto della fredda accoglienza per il film), mentre a completare la cinquina potrebbero essere Young Yuh-Jung per Minari, la giovanissima Helena Zengel per Notizie dal mondo o la veterana Ellen Burstyn per Pieces of a Woman.

