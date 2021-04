Oscar 2021: tutti i vincitori di questa edizione

Gli Oscar 2021 si sono conclusi con una cerimonia che si preannunciava insolita ma a suo modo "storica", a causa dell'impatto che l'emergenza sanitaria ha avuto sull'organizzazione e sullo show.

Come da previsione Nomadland ha vinto come Miglior Film e Miglior Regia (Chloe Zhao), ma proprio sul finire della serata ci sono state due sorprese per quanto riguarda le interpretazioni dei protagonisti: i veterani Frances McDormand e Anthony Hopkins conquistano la statuetta andando contro i pronostici.

Ecco l'elenco completo di tutti i vincitori agli Oscar 2021:

Miglior film : Nomadland

: Nomadland Miglior regia : Chloé Zhao (Nomadland)

: Chloé Zhao (Nomadland) Miglior attore protagonista : Anthony Hopkins (The Father)

: Anthony Hopkins (The Father) Miglior attrice protagonista : Frances McDormand (Nomadland)

: Frances McDormand (Nomadland) Miglior attrice non protagonista : Youn Yuh-jung (Minari)

: Youn Yuh-jung (Minari) Miglior attore non protagonista : Daniel Kaluuyah (Judas and the Black Messiah)

: Daniel Kaluuyah (Judas and the Black Messiah) Miglior sceneggiatura originale : Promising Young Woman

: Promising Young Woman Miglior sceneggiatura non originale : The Father

: The Father Miglior fotografia : Mank

: Mank Miglior montaggio : Sound of Metal

: Sound of Metal Miglior scenografia : Mank

: Mank Migliori costumi : Ma Rainey's Black Bottom

: Ma Rainey's Black Bottom Miglior colonna sonora originale : Soul

: Soul Miglior canzone originale : Fight for You (Judas and the Black Messiah)

: Fight for You (Judas and the Black Messiah) Miglior sonoro : Sound of Metal

: Sound of Metal Migliori effetti speciali : Tenet

: Tenet Miglior film d'animazione : Soul

: Soul Miglior film straniero : Another Round

: Another Round Miglior documentario : My Octopus Teacher

: My Octopus Teacher Miglior trucco e acconciatura : Ma Rainey's Black Bottom

: Ma Rainey's Black Bottom Miglior corto d'animazione : If Anything Happens I Love You

: If Anything Happens I Love You Miglior cortometraggio Two Distant Strangers

Two Distant Strangers Miglior corto documentario: Colette

L'edizione 2021 degli Academy Awards in qualche modo resterà nella storia: nuova location, nuove modalità di premiazione, nuovo ordine di consegna dei premi, nessun intermezzo comico e una durata - di poco - ridotta. Le sorprese, forse, si sono viste nei premi attoriali principali, mentre i pronostici dei premi più prestigiosi sono stati tutti rispettati: Nomadland esce vincitore, con Miglior Film, Miglior Regia e (un po' a sorpresa seguendo la stagione dei premi) Migliore Attrice Protagonista a Frances McDormand. Anthony Hopkins vince il suo secondo Oscar a 29 anni dal primo per Il Silenzio degli Innocenti, superando il pronostico che dava Chadwick Boseman come assoluto favorito. A mani vuote The trial of the Chicago 7, visto che Aaron Sorkin ha ceduto la Migliore Sceneggiatura Originale a Emmerald Fennel per Una donna promettente.

Se non avete avuto modo di vedere la cerimonia in tv, vi ricordiamo che la replica degli Oscar 2021 sarà proposte integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar a partire dalle 12:15. Inoltre, l'appuntamento serale con Il meglio della notte degli Oscar 2021 è dalle ore 21.15, su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata, in chiaro, su TV8. La cerimonia è disponibile anche on demand su Sky e su NOW.