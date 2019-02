20 film romantici da vedere a San Valentino

Il giorno di San Valentino si sta avvicinando e molti di noi, sia i single sia coloro che hanno già trovato la propria anima gemella, devono ancora decidere come passare la serata. Che siate allergici o meno alla festa degli innamorati, perché non dedicare il giorno più romantico dell'anno a recuperare alcuni tra i film d'amore più famosi di sempre? Che lo facciate in compagnia del fidanzato o delle amiche, non dimenticate di accompagnare il tutto con una scatola di kleenex e con un buon bicchiere di vino. Dalla divertente commedia sentimentale alla pellicola strappalacrime, ecco 20 film per San Valentino, da (ri)vedere specialmente durante questa giornata.

1. Titanic

Non ci sono dubbi, a dover pensare al film d'amore per eccellenza, il primo titolo che a molti di noi verrà in mente è certamente quello del capolavoro di James Cameron dedicato ad uno dei più drammatici naufragi della storia. Titanic, film del 1997 che ha fatto la storia del cinema, ci ha fatto sognare con la meravigliosa ma sfortunata storia d'amore tra Jack e Rose, interpretati dagli allora giovanissimi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet: che su quella maledetta zattera ci fosse spazio anche per lui ne siamo tutti convinti e all'ennesima visione della pellicola speriamo ancora in un inedito e inaspettato finale, in cui i due protagonisti possano entrambi salvarsi e stare finalmente insieme.

2. Le pagine della nostra vita

Ecco un altro grande film classico del genere sentimentale che vi farà certamente commuovere, anche per San Valentino: Le pagine della nostra vita (2004), con Ryan Gosling e Rachel McAdams. Il film, tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Sparks, narra la storia d'amore tra Noah e Allie, prima nell'America degli anni '40, quando i due si conoscono, e poi nel presente, quando ormai anziani passano i loro giorni in una bellissima casa di riposo immersa nel verde. Siamo sicuri che il plot twist del film sia già per tutti cosa nota, ma per evitare spoiler a chi ancora non conosca l'agrodolce conclusione della pellicola non ci dilungheremo sulla trama. Un solo consiglio, preparate i fazzoletti per il finale.

3. Pretty Woman

Passiamo ora al film che ha reso famosa in tutto il mondo Julia Roberts, una delle regine della commedia romantica. Pretty Woman (1990), rivisitazione moderna della favola di Cenerentola che è diventato un cult indiscusso del genere, è senza dubbio il film perfetto da rivedere a San Valentino in compagnia delle amiche. Edward Lewis (Richard Gere), uomo d'affari senza scrupoli, una sera incontra sulla Hollywood Boulevard a Los Angeles la bellissima Vivian, prostituta dal passato difficile, e le chiede indicazioni per come tornare al suo albergo. Affascinato da lei, Edward "comprerà" la sua compagnia per il resto della settimana, ricoprendola di regali e chiedendole di accompagnarlo ad una serie di eventi mondani. Ovviamente il rapporto tra i due difficilmente potrà restare professionale e i sentimenti che cominceranno a provare l'uno per l'altra complicheranno le cose.

4. Notting Hill

Sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla...

Di nuovo una commedia romantica con la fantastica Julia Roberts: Anna Scott, famosa attrice americana, entra per caso nella libreria londinese del timido William Thacker (Hugh Grant) e tra i due scatta una scintilla che darà il via ad una fiabesca storia d'amore. Notting Hill (1999), in parte ambientato nel quartiere di Londra da cui prende il nome, è la classica favola in cui la principessa (di Hollywood in questo caso) si innamora del ragazzo comune, povero ma bello, superando differenze e incomprensioni.

5. Love actually - L'amore davvero

Love Actually, film del 2003 diretto da Richard Curtis, ci mostra l'amore declinato in tantissime forme: quello romantico, ma anche quello fraterno e quello tra genitori (acquisiti e non) e figli. Le vite di più di venti personaggi si intrecciano a Londra nelle cinque settimane prima di Natale: in dieci storie legate tra loro i protagonisti di questo film (tra i quali non mancano grandi interpreti come Alan Rickman, Liam Neeson, Hugh Grant ed Emma Thompson) ci faranno sognare, divertire ma anche commuovere.

6. La verità è che non gli piaci abbastanza

Ecco un altro film corale da considerare per San Valentino che ci racconta le diverse sfaccettature dell'amore, ma da un punto di vista decisamente più cinico e scanzonato rispetto a Love Actually - L'amore davvero. La verità è che non gli piaci abbastanza, film del 2009 diretto da Ken Kwapis, ha come protagonista l'ingenua e romantica Gigi (Ginnifer Goodwin), che ha sempre creduto (erroneamente) di saper interpretare i comportamenti maschili, e otto suoi coetanei, tutti alle prese con il complicato universo delle relazioni sentimentali.

Questo film è una commedia sentimentale divertente e scorrevole, con un cast ricco di volti noti come Scarlett Johansson, Ben Affleck, Drew Barrymore e Jennifer Aniston.

7. One day

L'amore tra Emma e Dexter, interpretati da Anne Hathaway e Jim Sturgess, nasce una notte del 1988 ad Edimburgo: dopo un meraviglioso primo incontro i due si rivedranno una volta l'anno, nella stessa data, per quasi vent'anni. One day (2011), tratto dall'omonimo libro di David Nicholls (che ne ha poi curato anche la sceneggiatura), è un film estremamente coinvolgente ed intimo, ricco di momenti toccanti che difficilmente non vi faranno emozionare (e soprattutto versare qualche lacrima). Merita di essere visto per San Valentino (e non solo) in compagnia delle amiche più care e con un'abbondante scorta di kleenex a disposizione.

8. Moulin Rouge!

Moulin Rouge!, film del 2001 diretto da Baz Luhrmann, è un musical interpretato da Nicole Kidman e Ewan McGregor. Il tragico amore tra i due protagonisti, l'étoile del Moulin Rouge Satine e il giovane scrittore Christian, viene accompagnato, dal suo sbocciare fino al suo toccante finale, dalle note di alcune delle canzoni più famose di sempre: da Your Song a The Show Must Go On, non potremo che immedesimarci nella storia di questi sfortunati amanti.

9. Chocolat

Vianne Rocher (Juliette Binoche), anima vagabonda alla scoperta del mondo, si stabilisce in un piccolo paesino della Francia degli anni '60 insieme alla figlia Anouk. In quella cittadina bigotta e perbenista, Vianne decide di aprire una cioccolateria, luogo magico che porterà presto grandi cambiamenti nella vita di tutti: tra un assaggio di cioccolato e l'altro le emozioni e i desideri degli abitanti della città si risveglieranno, aiutandoli a riscoprire sogni dimenticati e a ritrovare la felicità.

Non manca una storia d'amore che saprà farci battere il cuore: lo spirito libero della nostra protagonista non potrà che legarsi a qualcuno come Roux, affascinante zingaro interpretato da Johnny Depp, anticonformista e "magico" quanto lei. Chocolat, pellicola del 2000 diretta da Lasse Hallström, è senza dubbio il film perfetto da condividere con le proprie amiche, soprattutto con le più golose.

10. Harry, ti presento Sally...

Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf, e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo, e non è perché è la notte di capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.

Harry, ti presento Sally... (1989), che ha reso Meg Ryan famosa in tutto il mondo, è una divertente commedia romantica diventata negli anni un indiscusso caposaldo del genere. Da un primo incontro durante un viaggio in macchina da Chicago e New York, Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan) si rincontrano in momenti diversi della loro vita, stringendo una forte amicizia che si evolve nel tempo in sentimenti che i due non sono pronti inizialmente ad accettare.

11. Orgoglio e pregiudizio

Orgoglio e Pregiudizio, film del 2005 diretto da Joe Wright, è l'adattamento più recente del famosissimo romanzo di Jane Austen. Non c'è film migliore di questo per una serata di San Valentino tra amiche, soprattutto con quelle che come noi ancora aspettano l'arrivo del proprio Mr Darcy. La storia d'amore tra Elizabeth Bennet e il Signor Darcy, qui interpretati da Keira Knightley e Matthew MacFadyen, ha fatto infatti sognare generazioni di giovani donne: Lizzie e Darcy, superando la propria testardaggine ed i molti preconcetti legati alle differenze di ceto, si guadagneranno uno splendido lieto fine durante un'alba mozzafiato.

12. Ragione e Sentimento

Ecco un altro film per San Valentino tratto da un capolavoro di Jane Austen: Ragione e Sentimento. Questo film del 1995 diretto da Ang Lee vede tra i suoi protagonisti attori del calibro Emma Thompson, Alan Rickman, Hugh Grant e una giovanissima Kate Winslet. La vedova Dashwood e le sue figlie Elinor, Marianne e Margaret sono costrette a cambiare dimora dopo la morte del capofamiglia: in un isolato cottage di campagna le donne affronteranno diverse difficoltà senza mai perdere però la speranza e la gioia di vivere. Le due figlie maggiori, interpretate da Emma Thompson e Kate Winslet, riusciranno anche, dopo numerose peripezie, a trovare l'amore dove mai si sarebbero immaginate.

13. Sabrina

Sapete che cosa si fa il primo giorno che si è a Parigi? Ci si procura un po' di pioggia: una pioggia che non sia troppo forte però, e una persona veramente carina con la quale girare in taxi per Bois de Boulogne. La pioggia è importante perché essa dà a Parigi un profumo speciale, sono i castagni bagnati dicono...

Sabrina è un film del 1954 diretto da Billy Wilder, interpretato da Audrey Hepburn e Humphrey Bogart.

Sabrina, giovane romantica ed ingenua, è la figlia dell'autista di una famiglia di miliardari, i Larrabee. Fin dall'infanzia è innamorata di uno dei figli del padrone, David, il più giovane (ma anche il più irresponsabile e scapestrato) dei due. Per farle dimenticare un amore così irrealizzabile il padre spinge Sabrina a lasciare gli Stati Uniti per Parigi, dove frequenterà per due anni una scuola di cucina. Al suo ritorno la ragazza è completamente cambiata, più matura e consapevole della propria bellezza, e attirerà su di se le attenzioni del tanto desiderato David ma anche del fratello maggiore Linus (Bogart), uomo d'affari al comando dell'importante azienda paterna.

14. I ponti di Madison County

Parliamo di un altro dei film sentimentali che più hanno fatto la storia di questo genere: I ponti di Madison County, diretto da interpretato da Clint Eastwood che sceglie come sua coprotagonista la bellissima e talentuosa Meryl Streep. I ponti di Madison County ci racconta la toccante storia d'amore tra Robert e Francesca, fotografo del National Geographic lui e casalinga insoddisfatta lei, entrambi travolti da un'incontrollabile passione durata quattro intensissimi giorni.

15. Ghost - Fantasma

Ecco quello che forse più di tutti viene considerato il film d'amore strappalacrime per antonomasia, un classico da vedere e rivedere per San Valentino che ha fatto la storia del cinema sentimentale: Ghost. Ghost - Fantasma è un film del 1990, diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Perché questo film ha fatto commuovere generazioni intere di spettatori? La storia è quella di Sam e Molly, due innamorati sfortunati a cui viene tolta la possibilità di stare insieme. Dopo essere stato ucciso durante una rapina, Sam decide di tornare sotto forma di fantasma per proteggere la donna amata e fare luce su chi sia il mandante del suo omicidio, tutto questo con l'aiuto della sensitiva Oda Mae.

16. Un amore tutto suo

Un amore tutto suo, film del 1995 di Jon Turteltaub, ha come protagonisti Sandra Bullock e Bill Pullman. Lucy, orfana di entrambi i genitori, vive sola e lavora alla biglietteria della Metropolitana di Chicago: ogni giorno vede passare un giovane passeggero, Peter, di cui si è infatuata senza però aver mai trovato il coraggio di rivolgergli la parola. Il giorno di Natale il ragazzo viene aggredito da un gruppo di teppisti e fatto cadere sulle rotaie, dove viene salvato appena in tempo da Lucy. Una volta portato in ospedale il ragazzo entra in coma e Lucy, per potergli stare vicino, fa credere a tutti di essere la sua fidanzata: la giovane imparerà a conoscere Peter attraverso la sua famiglia e soprattutto il fratello Jack, per il quale inizierà con il tempo a provare degli inaspettati sentimenti.

17. Insonnia d'amore

Dall'autrice di Harry, ti presento Sally Nora Ephron, ecco un altro film con protagonista Meg Ryan, questa volta però in compagna di Tom Hanks: Insonnia d'amore (1993). Sam è un vedovo di Seattle, rimasto solo a crescere il figlio Jonah e ancora estremamente legato alla defunta moglie. Un giorno racconta la sua storia in programma radiofonico notturno, e Annie, giornalista di Baltimora, ne rimane estremamente colpita. La lontananza tra i due non rende le cose semplici ma, con lo zampino del piccolo Jonah, i due riusciranno finalmente ad incontrarsi.

18. C'è post@ per te

Accendo il mio computer, aspetto con impazienza che si colleghi, vado online e trattengo il respiro finché non sento quelle paroline magiche, "C'è posta per te". Non sento niente, non un suono per le strade di New York, tranne il battito del mio cuore, ho posta da te.

Cinque anni dopo il successo di Insonnia d'amore torna la coppia formata da Meg Ryan e Tom Hanks in C'è post@ per te, un remake del classico Scrivimi fermo posta del 1940. Il film, diretto ancora da Nora Ephron, ha per protagonisti Joe e Kathleen che, seppur vivendo a pochi isolati di distanza e frequentando gli stessi posti, si conoscono prima su una chat room dove instaurano una profonda amicizia epistolare. Un giorno i due si incontrano di persona, ignorando però di conoscersi già, e si detestano fin dal primo momento. L'inevitabile happy ending è forse un po' scontato, ma C'è post@ per te resta un film da non perdere a San Valentino per tutti gli amanti del genere romantico.

19. (500) giorni insieme

(500) giorni insieme è una commedia romantica del 2009, originale e divertente, con protagonisti Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt. Tom incontra Summer nella ditta di cartoline d'auguri dove lavorano entrambi, per lui è un colpo di fulmine ma per lei le cose vanno purtroppo diversamente. 500 giorni insieme riesce a dare una sferzata di novità ai film di questo genere, non abusando dei cliché tipici delle commedie sentimentali che hanno premesse simili.

Marc Webb, alla sua prima esperienza come regista, ci mostra l'evoluzione realistica di una storia d'amore, fatta di momenti incredibilmente belli ma anche di angosce e paure. Perché guardare questo film? Perché, che ci sia o meno l'happy ending, ogni storia d'amore vale la pena di essere raccontata.

20. P.S I Love You

Chiudiamo la rassegna dei migliori film per San Valentino con P.S I Love You, film del 2007 diretto da Richard LaGravenese, che ci racconta una storia d'amore estremamente toccante in un modo del tutto nuovo: dopo la morte del marito Gerry (Gerard Butler), Holly (Hilary Swank) deve riuscire a superare il lutto che l'ha colpita profondamente, lasciandola in balia di un forte senso di vuoto. Ed è proprio Gerry che l'aiuterà a superare questo momento difficile: la donna riceverà varie lettere in date ben precise mandatele dal marito prima di morire, messaggi d'amore che finalmente l'aiuteranno a tornare a vivere ritrovando se stessa (e che si concludono tutti con "p.s I love you!").