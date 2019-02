500 giorni insieme, 10 anni dopo: la reunion di Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt

Francesco Bellu

Sono trascorsi dieci anni dall'uscita di 500 giorni insieme e i due protagonisti, Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt si sono ritrovati grazie a Entertainment Weekley per una reunion speciale. Il film negli States è, infatti, un piccolo cult non solo per la storia in se - che racconta le cinquecento giornate d'amore tra Tom, scrittore di cartoline d'auguri e la spumeggiante Sole, detta Summer - ma anche per via del suo andamento non lineare in cui il colore vira al bianco e nero quando la relazione sta per chiudersi. Ed è proprio su questo punto e su di chi sia la colpa di questa rottura ad essere al centro del dibattito, sia tra gli attori sia tra il pubblico.

Per molti, infatti, è la Summer di Zooey Deschanel ad essere la responsabile della fine di quella storia d'amore, anche se lei proprio in questa occasione la pensa diversamente: "500 giorni insieme è al cento per cento narrato dal punto di vista di Tom, ma la gente spesso fraintende molto il film, pensano che Summer sia cattiva. Sono così sorpresa quando le donne mi dicono 'abbiamo odiato il tuo personaggio in quel film! Io reagisco del tipo 'davvero? Ha detto le cose come stanno dall'inizio!". Poi rivolta a Joseph Gordon-Levitt: "Ma è anche la dimostrazione di quanto sei adorabile nel film. Tutti dicono 'Cosa?! Perché lo rifiuti, è così carino". Anche Joseph Gordon-Levitt ha contribuito a riaccendere il dibattito in modo sorprendente quando ad agosto aveva risposto ad un fan su Twitter che incolpava anche lui Summer: "È principalmente colpa di Tom, non ascolta, sta idealizzando, è egoista, per fortuna alla fine cresce e matura". E durante la reunion ha dichiarato: "Penso che una cosa davvero divertente da fare sia cercare di guardarlo e mettersi nei panni di Summer per tutto il tempo. Il film è una sorta di autobiografia della vita del co-sceneggiatore Scott Neustadter; disse esplicitamente che si trattava di un'esperienza che più o meno aveva vissuto nello stesso modo. Ma è il suo punto di vista".

I due hanno ricordato soprattutto alcune scene chiave come quella in cui vanno ad un matrimonio di un amico o del karaoke. "Quel vestito era così stretto" racconta Deschanel che ha poi spiegato come abbia cantato sul serio ad un karaoke con Joseph Gordon-Levitt e che lui fu buttato giù dal palco dopo aver abbattuto una tenda. "Una grande uscita!" ha scherzato Gordon-Levitt "Penso di aver cantato Hard to Handle dei The Black Crowes. Erano i tempi in cui ero giovane e pensavo che una performance sarebbe stata migliore fintanto che l'avessi presa nel miglior modo possibile".

Per entrambi il film, che fu presentato al Sundance Film Festival del 2009, fu il trampolino di lancio per una carriera di successo: Zooey Deschanel è stata poi la star della sit-com New Girl dal 2011 al 2018,mentre Joseph Gordon-Levitt ha recitato in film del calibro di: Inception e Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan e Lincoln di Steven Spielberg. Ma questo piccolo film avrà sempre un posto speciale nei loro cuori.