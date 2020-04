Film leggeri da vedere assolutamente: da Harry, ti presento Sally a Giù al nord, da Tropic Thunder a School of rock, una selezione di 20 pellicole per trascorrere un paio d'ore in totale relax.

Il termine "film leggero" potrebbe trarre in inganno, facendoci pensare a una pellicola superficiale e senza alcun valore. Il nostro intento, invece, non è certo quello di consigliarvi una lista di film che valutiamo negativamente. Al contrario, abbiamo voluto selezionare 20 lungometraggi che, nonostante differiscano per genere, possiedono tutti una caratteristica comune: fanno bene all'umore.

Che siano commedie, pellicole sentimentali o film comici, i titoli scelti affrontano la narrazione in maniera spensierata, regalandoci un paio d'ore di assoluto relax, in compagnia o a tu per tu con il divano. Ecco, allora, le nostre proposte di visioni scanzonate per staccare il cervello: da Harry, ti presento Sally a Giù al nord, da Tropic Thunder a School of rock, 20 film leggeri da vedere assolutamente.

1. La rivincita delle bionde (2001)

Iniziamo la nostra lista dei film leggeri da vedere con una pellicola che rientra a pieno titolo nella categoria: La rivincita delle bionde. Cult intramontabile dei primi anni 2000, La rivincita delle bionde è una commedia rosa ma solo per i look total pink della protagonista Elle Woods, magistralmente interpretata da Reese Witherspoon. In realtà, si tratta di una delle pellicole più femministe di sempre, capace di sbaragliare gli stereotipi e di inneggiare alla sorellanza: grazie a un importante percorso di autodeterminazione, infatti, Elle Woods ci dimostrerà che le apparenze e il giudizio altrui non contano quando hai un obiettivo ben definito davanti a te.

2. Smetto quando voglio (2014)

Pellicola made in Italy diretta da Sydney Sibilia, Smetto quando voglio ha come protagonista Pietro Zinni (Edoardo Leo), un neourobiologo appena licenziato dall'università. Per riuscire a superare questo momento di crisi, Pietro decide di reclutare i suoi ex colleghi ricercatori (Stefano Fresi, Valerio Aprea, Libero De Rienzo, Paolo Calabresi e Pietro Sermonti), con i quali inizia a produrre e spacciare droga. Un film leggero e divertente che però mette in evidenza uno dei problemi più importanti degli ultimi anni: la recessione economica e la conseguente precarietà lavorativa.

3. Harry, ti presento Sally (1989)

Se dobbiamo pensare a un film del buon umore non può che venirci in mente Harry, ti presento Sally, diretto da Rob Reiner e con protagonisti Meg Ryan e Billy Crystal. La narrazione segue l'evolversi della relazione tra il cinico Harry Burns e la rompiscatole Sally Albright, incontratisi al termine dell'Università grazie (o a causa) di un disastroso viaggio insieme verso New York. Emblema assoluto della commedia romantica americana, Harry, ti presento Sally ha il merito regalare alcune tra le scene più indimenticabili della storia del cinema.

4. School of rock (2003)

Divertente pellicola musicale diretta da Richard Linklater, School of Rock ha come protagonista l'attore Jack Black nei panni di Dewney Finn, un esuberante chitarrista perennemente al verde. Espulso dalla band da lui stesso creata e disperatamente alla ricerca di un lavoro, Dewney prende il posto del suo coinquilino come supplente in una scuola prestigiosa ed estremamente conservatrice. Qui riuscirà a risvegliare gli animi assopiti degli studenti dando vita a una scatenatissima rock band.

5. Il ladro di orchidee (2002)

Il ladro di orchidee è un film brillante che conquisterà chiunque abbia mai sognato di lavorare nel mondo del cinema. Diretto da Spike Jonze, la pellicola racconta la storia di Charlie, uno sceneggiatore in crisi, e del fratello gemello Donald (interpretati entrambi da Nicolas Cage), aspirante screen writer. Un viaggio attraverso il difficile processo di adattamento cinematografico di un romanzo, che parte come una commedia fino ad assumere tinte drammatiche e, a tratti, grottesche.

6. Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Scott Pilgrim (Michael Cera) è un ventiduenne di Toronto nonché bassista squattrinato che un giorno incontra la ragazza dei suoi sogni: la misteriosa Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Per conquistare il cuore dell'amata, il ragazzo dovrà affrontare e sconfiggere i suoi sette malvagi ex fidanzati, determinati a ucciderlo. Scott Pilgrim vs. the World, per la regia di Edgar Wright, è un meraviglioso mix tra cinema e videogiochi, realtà e fantasia, il compagno perfetto per un paio d'ore fuori dal mondo.

7. Tropic Thunder (2008)

Scritto, prodotto, diretto e interpretato da Ben Stiller, Tropic Thunder rappresenta una complessa e geniale parodia di tutti i più celebri war movies (in particolare Apocalypse Now) e dello star-system hollywoodiano. Un gruppo di attori narcisisti e capricciosi è impegnato nelle riprese di un film di guerra ambientato nel Sud Est asiatico; ben presto, però, le star si ritroveranno abbandonate nel cuore della foresta vietnamita, nel bel mezzo del triangolo d'oro della produzione di eroina. Il film vale la visione anche solo per Robert Downey Jr. e Jack Black, rispettivamente nei panni di un super stereotipato black soldier e di un militare in continua crisi d'astinenza.

8. Ovosodo (1997)

Soprannominato Ovosodo per l'omonimo quartiere degradato di Livorno nel quale è nato, Piero (Edoardo Gabbriellini) è un ragazzo curioso e bonario che cerca il riscatto sociale grazie all'appoggio della professoressa Giovanna (Nicoletta Braschi) e dell'amico Tommaso (Marco Cocci). Quando però Tommaso sarà costretto a trasferirsi negli Stati Uniti, Piero dovrà decidere che direzione dare alla propria vita. Ovosodo è un classico esempio di cinema italiano anni '90, ben orchestrato dal regista Paolo Virzì.

9. Mean Girls (2004)

A un primo sguardo potrebbe sembrare una di quelle commedie esclusivamente pensate per il pubblico femminile under 25; in realtà Mean Girls si rivela fin da subito una potente storia di amicizia e rivalità, adatta a qualsiasi pubblico e, soprattutto, di interesse sociologico. Protagonista di questo brillante teen movie è Cady Heron (Lindsay Lohan), adolescente cresciuta nel cuore dell'Africa in procinto di affrontare uno dei luoghi più pericolosi e selvaggi della terra: un liceo americano.

10. Juno (2007)

Tra i migliori film leggeri da vedere rientra sicuramente Juno, pellicola ironica e fresca per la regia di Jason Reitman. Nonostante la narrazione affronti una problematica importante, quella della gravidanza indesiderata tra le adolescenti, lo fa con uno stile umoristico e scanzonato (ma mai superficiale), rendendo la visione estremamente piacevole. A contribuire alla perfetta riuscita del film, una folgorante interpretazione di Ellen Page, la cui capacità espressiva si rivela davvero unica.

11. Grand Budapest Hotel (2014)

Ambientato in un lussuoso hotel situato tra le montagne della fittizia Repubblica di Zubrowka, Grand Budapest Hotel si ispira alle opere dello scrittore Stefan Zweig per dar vita a un lungometraggio dalle atmosfere fiabesche e surreali, in puro stile Wes Anderson. Protagonista del film è l'impeccabile concierge M. Gustave (Ralph Fiennes), accusato di aver assassinato una delle attempate signore che frequentano abitualmente l'hotel; a salvarlo sarà la forte complicità che lo lega al neoassunto portiere, il giovanissimo Mustafa (Tony Revolori). A far da contorno alla narrazione principale, tante diverse sottotrame nelle quali spicca un cast d'eccezione : Bill Murray, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Edward Norton. Adrien Brody, Jeff Goldblum e Saoirse Ronan.

12. La famiglia Willoughby (2020)

Nella nostra selezione di film leggeri da vedere per trascorrere una serata in totale relax non poteva certo mancare un lungometraggio di animazione. Vogliamo quindi segnalarvi una pellicola canadese-americana basata sul libro omonimo di Lois Lowry: La famiglia Willoughby, per la regia di Kris Pearn. La trama ruota attorno a Tim, Jane e ai loro fratellini che, stanchi di essere sempre trascurati dai genitori, organizzano per loro un pericolosissimo viaggio che li porti lontano. Felici di essere finalmente soli, i ragazzi scopriranno presto che cosa significhi essere una famiglia.

13. Frances Ha (2012)

Greta Gerwig veste i panni di Frances, una giovane ed entusiasta aspirante ballerina trasferitasi a New York in questa commedia ricca di humor firmata Noah Baumbach. Un incantevole ritratto in bianco e nero della vita della donna, vita sconvolta dall'improvvisa separazione con l'amica del cuore Sophie che l'abbandona per andare a vivere col fidanzato. Riuscirà Frances Ha a ricostruirsi una quotidianità e a realizzare i suoi sogni?

14. Non è romantico? (2019)

Natalie (Rebel Wilson) è una giovane donna cinica, architetto presso uno studio di New York e felicemente single. Quando un giorno, però, riprende i sensi dopo aver subito un tentativo di furto, si accorge che tutto intorno a lei è cambiato; Natalie, infatti, si ritrova improvvisamente all'interno di una leziosa commedia romantica, dove tutti cantano e le strade profumano di fiori. E la cosa non le piace affatto. Non è romantico è una divertente pellicola ricca di satira benevola e intelligente umorismo diretta da Todd Strauss-Schulson.

15. Kiss Kiss, Bang Bang (2005)

Kiss Kiss, Bang Bang è un'irresistibile commedia poliziesca per la regia di Shane Black e con protagonisti Robert Downey Jr. e Val Kilmer. La narrazione segue le vicissitudini di Harry Lockart, un ladruncolo in fuga dalla polizia che si ritrova, per pura casualità, nel bel mezzo di un'audizione per un film d'azione; ottenuta inaspettatamente la parte, Harry dovrà farsi aiutare dall'investigatore Perry Von Shrike (Val Kilmer) per calarsi meglio nel ruolo.

16. Giù al nord (2008)

Quale modo migliore di trascorrere un paio d'ore di leggerezza se non in compagnia di una delle migliori commedie francesi degli ultimi anni? Stiamo parlando di Giù al nord, pellicola del 2008 diretta e interpretata da Dany Boon. Philippe Adams, direttore di un ufficio postale di un paesino della Provenza, desidera accontentare la moglie chiedendo il trasferimento sulla riviera francese ma viene superato in graduatoria da un collega disabile. Decide, così, di fingersi a sua volta invalido ma verrà scoperto e mandato in un peculiare villaggio nel nord della Francia. Se amate il genere, esiste anche un remake italiano: Benvenuti al Sud.

17. Una pazza giornata di vacanza (1986)

Intramontabile teen movie degli anni Ottanta, Una pazza giornata di vacanza segue Ferris Buller (Matthew Broderick), spigliato studente di un liceo americano, nella sua folle giornata di fuga da scuola tra stratagemmi, bugie e una Ferrari presa in prestito dal padre. Una pellicola fresca e divertente, che non manca di indagare le dinamiche che caratterizzano il difficile passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

18. Il diario di Bridget Jones (2001)

Poteva forse mancare Il diario di Bridget Jones nella nostra lista dei migliori film leggeri da vedere? Esponente della commedia britannica anni 2000, la pellicola vede l'attrice Renée Zellweger nei panni di Bridget, massima rappresentante di un'intera generazione di trentenni instabili e insoddisfatte. Frustrata, contrariata dal proprio aspetto fisico ma, tutto sommato, inguaribile romantica, Bridget cercherà con tutte le sue forze di farsi strada nel mondo del lavoro e, sopratutto, in quello delle relazioni amorose. Ovviamente combinando un disastro dietro l'atro.

19. L'erba di Grace (2000)

Pellicola britannica per la regia di Nigel Cole, L'erba di Grace racconta le difficoltà finanziarie della protagonista Grace (Brenda Blethyn), una signora benestante di mezza età appassionata di giardinaggio. Nella cornice di un'idilliaco paesino della Cornovaglia, Grace escogita, così, un inaspettato stratagemma per saldare i debiti lasciati in eredità dal defunto marito: coltivare marijuana.

20. Odio l'estate (2020)

Concludiamo la nostra lista dei migliori film leggeri da vedere con Odio l'estate, commedia italiana con protagonista il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Pronti a vivere una vacanza da sogno su un'isola della Puglia, i tre uomini e le rispettive famiglie si ritroveranno presto davanti a un terribile imprevisto: a causa di un disguido, infatti, le prenotazioni di sono sovrapposte e le famiglie saranno costrette a condividere l'abitazione.

