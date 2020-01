I 25 migliori film sentimentali d'amore da vedere

Ecco i 25 migliori film sentimentali: da Titanic a Love Actually, le più belle pellicole d'amore da vedere per trascorrere una serata romantica senza uscire di casa.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

Se avete voglia di trascorrere una serata all'insegna della passione senza dovervi alzare dal divano di casa, in questo articolo potrete trovare i nostri suggerimenti sui film d'amore più emozionanti di sempre.

Amori travagliati, momenti di travolgente passione e devastanti colpi di fulmine: fin dagli albori del cinema, la filmografia internazionale ha portato sul grande schermo migliaia di bellissime storie d'amore, capaci di emozionarci, coinvolgerci e farci versare qualche lacrima. Da Titanic a Love Actually, da Ufficiale e gentiluomo a La forma dell'acqua, se siete alla ricerca di una pellicola che vi faccia battere il cuore fate la scorta di pop corn e fazzoletti e leggete la nostra lista dei 25 migliori film sentimentali da vedere assolutamente, che meritano davvero.

1. Via col vento (1939)

Hattie McDaniel con Vivien Leigh in Via col vento del 1939

Iniziamo la nostra lista dei film sentimentali da non perdere con un classico intramontabile del genere: Via col vento. Uscito nel 1939 e diretto da Victor Fleming, la pellicola è ambientata nel sud degli Stati Uniti durante la guerra di secessione americana e segue le vicissitudini della volubile Rossella O'Hara (Vivien Leigh), della sua ossessione per il marito di sua cugina e del rapporto amoroso burrascoso con Rhett Butler (Clark Gable). Un film d'amore che ha davvero fatto la storia del cinema e che tutti noi ricordiamo per la celeberrima frase "Domani è un altro giorno".

2. Casablanca (1942)

Casablanca: Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in una scena del film

Tratto dall'opera teatrale Everybody Comes to Rick's di Murray Burnett e Joan Alison, Casablanca rientra sicuramente tra le pellicole di Hollywood più famose e apprezzate di tutti i tempi. Diretto da Michael Curtiz e uscito sul grande schermo nel 1942, il film, ambientato durante la seconda guerra mondiale, racconta la storia di Rick Blaine (Humphrey Bogart), espatriato newyorkese che gestisce un locale a Casablanca, il Rick's Cafe Americain. Proprio qui, nella parte del Marocco francese controllata da un regime filo-nazista, l'avventuriero americano incontra la sua vecchia fiamma Ilsa Lund (Ingrid Bergman), della quale è ancora perdutamente innamorato.

3. Vacanze Romane (1953)

Vacanze romane: Gregory Peck e Audrey Hepburn

Se siete alla ricerca di un film sentimentale per la vostra serata romantica casalinga, di certo Vacanze Romane è la pellicola che fa al caso vostro. Interpretata da Gregory Peck e da un'affascinante Audrey Hepburn, la storia reinterpreta la celebre fiaba di Cenerentola, ribaltandone i ruoli e privandoci di quel lieto fine tipico delle favole. Nello splendido scenario della Roma degli anni '50, il regista William Wyler ci racconta la trasognata storia d'amore tra la principessa Anna e il giornalista americano Joe Bradley.

4. A piedi nudi nel parco (1967)

Robert Redford e Jane Fonda in una scena del film A piedi nudi nel parco

Pellicola del 1967 per la regia di Gene Saks, A piedi nudi nel parco racconta le vicissitudini matrimoniali dei neo sposi Corie (Jane Fonda) e Paul (Robert Redford) che, a causa di un fallimentare incontro tra la madre di lei e il loro vicino di casa Victor, iniziano a discutere e decidono di separarsi. La riconciliazione avverrà nel parco, con un lieto fine tenero e divertente, degno dei migliori lungometraggi di genere romantico.

5. Io e Annie (1977)

Io e Annie: Woody Allen e Diane Keaton in una scena

Un classico del cinema di Woody Allen nonché il film sentimentale che ha il merito di aver consacrato il regista come uno dei più grandi talenti a livello internazionale: stiamo, ovviamente, parlando di Io e Annie, pellicola finemente ironica e sentimentale datata 1977. La trama è un percorso a ritroso della ormai conclusa storia d'amore tra il protagonista Alvy Singer (interpretato dallo stesso regista) e Annie (Diane Keaton): dai primi appuntamenti alle ragioni della loro rottura. Una commedia brillante e originale per chi non è alla ricerca del lieto fine a tutti i costi.

6. Ufficiale e gentiluomo (1982)

Richard Gere e Debra Winger nella celebre scena finale di Ufficiale e gentiluomo

Fortemente acclamato dal pubblico e dalla critica, Ufficiale e gentiluomo è stato uno dei più grandi successi dei primi anni '80; il film porta sul grande schermo la travolgente storia d'amore tra il pilota d'aerei Zack Mayo (Richard Gere) e la bella Paula (Debra Winger), conosciuta durante l'addestramento militare del ragazzo. Diretto da Taylor Hackford e uscito nelle sale nel 1982, la pellicola si snoda tra il ritratto della vita militare dell'epoca e l'importanza dell'istituzione matrimoniale, concludendosi con un tanto atteso happy ending.

7. Harry, ti presento Sally (1989)

Meg Ryan e Billy Crystal in una scena di Harry ti presento Sally

Vero e proprio manifesto romantico dell'epoca diretto da Rob Reiner e uscito nel 1989, Harry, ti presento Sally segue le vite di Sally Albright (Meg Ryan) e Harry Burns (Billy Crystal), che, a partire dal 1977, continuano a intrecciarsi per caso. Questo incessante incontrarsi, condurrà i due verso l'inevitabile concretizzazione di un profondo legame; come sostiene Harry, però, l'amicizia tra uomo e donna non può esistere e, infatti, la loro iniziale simpatia si trasformerà in qualcosa di molto più grande, a discapito delle rispettive relazioni.

8. Ghost - Fantasma (1990)

Whoopi Goldberg in una scena di Ghost - Fantasma

Se avete deciso di dar fondo a tutte le scorte di fazzoletti della casa, Ghost - Fantasma è proprio il film sentimentale che fa per voi. Pellicola del 1990 per la regia di Jerry Zucker, Ghost porta sullo schermo l'amore con la A maiuscola, quello in grado di sopravvivere anche alla morte. Sam Wheat (Patrick Swayze), impiegato di banca newyorkese, viene assassinato durante un tentativo di rapina che coinvolge lui e la fidanzata Molly (Demi Moore); una volta compreso di essere morto, Sam si rifiuta di abbandonare l'amata e rimane al suo fianco sotto forma di fantasma, entrando in contatto con la ragazza grazie all'aiuto di una sensitiva (interpretata da Whoopi Goldberg).

9. Pretty Woman (1990)

Richard Gere e Julia Roberts in una scena di Pretty Woman

Pretty Woman è una di quelle pellicole che possiede tutte le carte in regola per essere considerata uno tra i film sentimentali per eccellenza: il fascino di Richard Gere, il carisma di Julia Roberts, la forza del riscatto contro un destino apparentemente segnato e, ovviamente, uno splendido lieto fine. Diretto da Garry Marshall e uscito nelle sale nel 1990, Pretty Woman racconta la fiabesca storia d'amore tra il potente uomo d'affari Edward Lewis e la prostituta Vivian Ward; neanche da dire, il loro incontro cambierà per sempre la vita di entrambi.

10. Before Sunrise - Prima dell'alba (1995)

Julie Delpy ed Ethan Hawke in una scena del film 'Prima dell'alba'

Primo capitolo della trilogia dedicata alla medesima coppia, Prima dell'alba è una pellicola del 1995 diretta da Richard Linklater e ispirata al vero incontro che il regista ebbe con una donna nel 1989. La trama ha come protagonisti Jesse (Ethan Hawke), giornalista americano di ritorno a casa, e Celine (Julie Delpy), studentessa francese; i due si conoscono su un treno diretto a Vienna e decidono di scendere alla medesima fermata per trascorrere insieme quell'ultima notte. Ritroveremo Jesse e Celine nei successivi capitoli della saga, Before Sunset - Prima del tramonto (2004) e Before Midnight (2013).

11. I ponti di Madison County (1995)

Una scena de I ponti di Madison Countyy

Francesca (Meryl Streep), casalinga e moglie di un contadino dell'Iowa e Robert (Clint Eastwood, anche regista del film), fotografo di passaggio a Madison County, si innamorano perdutamente e senza remore. Una volta terminato il soggiorno di lui, però, Francesca si ritroverà davanti a una difficile scelta: fuggire con Robert o rimanere con la propria famiglia? I ponti di Madison County narra una storia d'amore struggente raccontata postuma attraverso i diari che, la donna stessa, lascerà ai figli dopo la sua morte.

12. Titanic (1997)

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Impossibile parlare di film d'amore senza citare uno dei più grandi colossal della storia del cinema: Titanic. Pellicola del 1997 per la magistrale regia di James Cameron, Titanic porta sullo schermo una delle storie più romantiche mai raccontate, quella tra Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet); imbarcati sul medesimo transatlantico in occasione del suo viaggio inaugurale, l'amore dei due ragazzi saprà andare oltre al pregiudizio e alla differenza tra classi sociali. Sullo sfondo, la tragica e vera vicenda della collisione del Titanic con un enorme iceberg avvenuta nel 1912.

13. Shakespeare in love (1998)

Gwyneth Paltrow con Joseph Fiennes in Shakespeare in Love

Pellicola del 1998 che ripercorre la nascita di una delle più famose tragedie shakespeariane, Romeo e Giulietta, Shakespeare in love racconta la passione tra il celebre drammaturgo inglese, interpretato da Joseph Fiennes e Viola De Lesseps (Gwyneth Paltrow), giovane borghese già promessa in sposa. Tra divertenti sotterfugi e brillanti siparietti, quello portato in scena dal regista John Madden è un amore che non potrà avere un lieto fine ma rimarrà per sempre di grande ispirazione.

14. Love Actually - L'amore davvero (2003)

Love Actually: Emma Thompson e Alan Rickman

Quale film vi viene in mente se parliamo di una commedia corale tipica del periodo natalizio? Love Actually - L'amore davvero, naturalmente. Il film racconta l'amore in tutte le sue forme e sfumature, ponendo lo sguardo su dieci storie sentimentali differenti che danno vita a un complesso reticolo di relazioni. Diretto da Richard Curtis e uscito nel 2003, Love Actually può contare su un cast davvero eccezionale: alla pellicola prendono, infatti, parte, tra gli altri, Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Laura Linney e Alan Rickman.

15. Le pagine della nostra vita (2004)

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una scena del dramma romantico Le pagine della nostra vita

Film sentimentale del 2004 dall'altissimo contenuto di romanticismo, Le pagine della nostra vita racconta, sotto forma di un enorme flashback, la commovente storia d'amore tra Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams); operaio squattrinato lui e ricca ereditiera lei, i due ragazzi si innamorano profondamente e riescono a ritrovarsi nonostante un lungo periodo di separazione. Diretto da Nick Cassavetes e tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, questo lungometraggio regala un finale dolce amaro, tipico dei romanzi dello scrittore statunitense.

16. Se mi lasci ti cancello (2004)

Una romantica e spettacolare immagine dei protagonisti di Se mi lasci ti cancello

Se mi lasci ti cancello (titolo originale Eternal Sunshine of the Spotless Mind) è un film del 2004 altamente visionario che racconta l'amore da un punto di vista decisamente originale: quello dell'importanza dei ricordi. Joel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet), sono due innamorati che, dopo l'ennesima lite, decidono non solo di chiudere la loro relazione ma anche di sottoporsi a un particolare trattamento capace di eliminare i ricordi reciproci del loro amore. Basterà questo per separarli per sempre?

17. Orgoglio e Pregiudizio (2005)

Keira Knightley e Matthew MacFadyen in Orgoglio e Pregiudizio

Trasposizione cinematografica estremamente fedele dell'omonimo romanzo di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio vede Keira Knightley e Matthew MacFadyen rispettivamente nei panni di Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy. Proprio come succede nel celebre classico della letteratura britannica, ciò che viene portato sullo schermo dal regista Joe Wright è una passionale storia d'amore in bilico tra momenti di idillio e grandi incomprensioni. Alla fine, però, i sentimenti riusciranno a trionfare.

18. I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Jake Gyllenhaal ed Heath Ledger in Brokeback Mountain

Durante l'estate del 1963, due giovani cowboy, Jack (Jake Gyllenhaal) e Ennis (Heath Ledger), vengono ingaggiati per condurre al pascolo un gregge di pecore nella località fittizia di Brokeback Mountain, nel Wyoming. Nonostante le reciproche diversità, i due ragazzi scoprono, ben presto, una forte attrazione reciproca, intrecciando una relazione clandestina capace di sopravvivere al tempo e agli eventi. Tratto dall'omonimo racconto di fantasia di Annie Proulx e diretto da Ang Lee, I segreti di Brokeback Mountain è ancora considerato uno dei miglior film sull'amore omosessuale.

19. Dieci inverni (2009)

Michele Riondino e Isabella Ragonese in un'immagine del film Dieci inverni

Attraverso il racconto di dieci spaccati di vita, dieci momenti accaduti tutti durante il periodo invernale, il regista Valerio Mieli porta sullo schermo la storia di un amore incompiuto, quello tra Silvestro (Michele Riondino) e Camilla (Isabella Ragonese).

Da Venezia a Mosca, dal 1999 al 2009, la relazione tra i due ragazzi sembra essere destinata a rimanere per sempre sospesa, congelata in un eterno inverno sentimentale. Dieci inverni, uscito nelle sale nel 2009, rappresenta l'esordio cinematografico per il regista e scrittore italiano.

20. Lei - Her (2013)

Joaquin Phoenix in una scena del film Lei - Her

Quella raccontata nel film Lei - Her, diretto da Spike Jonze, non è una storia d'amore convenzionale: i protagonisti di questa insolita relazione sentimentale sono, infatti, Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), uomo introverso reduce da un divorzio e un sistema operativo di nome Samantha (a cui dà la voce Scarlett Johansson). Creato per interagire, evolversi e adattarsi alle esigenze dell'utente, questo particolare modello di intelligenza artificiale si trasformerà, per Theodore, nel più profondo e importante legame della sua intera esistenza.

21. La La Land (2016)

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling in un momento del film

Se siete degli amanti dei film sentimentali di genere musical, La La Land è sicuramente la pellicola adatta alla vostra serata romantica. Mia (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling), un'aspirante attrice e un musicista jazz, si conoscono durante una festa sulle colline di Hollywood e finiscono per innamorarsi. Nonostante la fortissima alchimia tra di loro, però, la corsa al successo e i reciproci progetti personali finiranno per mettere da parte la loro relazione ma non il sentimento, destinato a durare per sempre. La pellicola, diretta da Damien Chazelle, ha riscosso un incredibile successo, diventando uno dei film più premiati del 2016.

22. Chiamami col tuo nome (2017)

Chiamami col tuo nome: Timothée Chalamet in un momento del film

Luca Guadagnino è intenso e, allo stesso tempo, delicato, nel portare sul grande schermo la storia d'amore tra il giovanissimo Elio (Timothée Chalamet) e l'aitante studente americano Oliver (Armie Hammer). Una storia che si consuma in fretta, nel tempo di una calda estate nella campagna cremasca; e che, tuttavia, sarà capace di portare ai due ragazzi tanta felicità e tanto dolore da trascendere la parentesi temporale e durare per sempre. Chiamami col tuo nome, uscito nel 2017, è l'ultimo capitolo della trilogia del desiderio del regista (dopo Io sono l'amore e A Bigger Splash) nonché la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di André Aciman.

23. La forma dell'acqua - The Shape of Water (2017)

The Shape of Water: un primo piano di Sally Hawkins

Diretto da Guillermo del Toro e vincitore del Leone d'oro al miglior film durante la 74a Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, La forma dell'acqua - The Shape of Water può, sicuramente, essere annoverato tra i film d'amore, nonostante la sua particolarità. La trama, infatti, segue la nascita e l'intensificarsi della relazione sentimentale tra Elisa (Sally Hawkins), una donna delle pulizie affetta da mutismo che lavora presso un laboratorio governativo, e una strana creatura marina dalle sembianze antropomorfe. Riusciranno i due a vivere il loro amore nonostante i terribili piani del colonnello Strickland, responsabile della struttura?

24. A Star is Born (2018)

A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena

Remake nonché terzo rifacimento del musical datato 1937 È nata una stella, A star is born vede Lady Gaga e Bradley Cooper rispettivamente nei panni di Ally e Jackson Maine. Come nella versione originale della pellicola, la trama segue l'ascesa al successo della giovane e talentuosa cantante mentre Jackson, che diventerà suo marito, subisce un lento e inarrestabile tracollo della sua fortunata carriera. Diretto dallo stesso Bradley Cooper e uscito sul grande schermo nel 2018, A star is born ha trionfato ai Premi Oscar 2019 grazie alla splendida canzone Shallow.

25. Last Christmas (2019)

Last Christmas: una scena con Emilia Clarke ed Henry Golding

Se amate i film sentimentali capaci di riportarvi con la mente e con lo spirito alle vacanze natalizie, non potete certo perdervi Last Christmas, uscito nel 2019 e diretto da Paul Feig. Con sfumature tragicomiche e caratterizzato dal tipico e irresistibile british humor, la pellicola racconta la storia tra Kate (Emilia Clarke), aspirante cantante ma impiegata come elfo in un negozio di Natale e Tom (Henry Golding), volontario in un rifugio per senzatetto. La perfetta love story in una Londra ai tempi della Brexit.

