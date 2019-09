Notting Hill: Julia Roberts e Hugh Grant in una scena

Vi è venuta voglia di guardare una di quelle belle commedie romantiche su Netflix? Che sia dopo una faticosa giornata di lavoro o in occasione di una cena in casa con gli amici, di certo ogni serata è buona per lasciarsi coccolare dal divano e da un bel film sentimentale in streaming.

Scegliere cosa vedere, però, non è sempre facile, soprattutto quando la stanchezza inizia a farsi sentire e si ha un catalogo praticamente infinito a disposizione. Per questo, abbiamo selezionato per voi le 20 migliori commedie romantiche su Netflix, venti film d'amore in grado di soddisfare i gusti di tutti.

1. Notting Hill

Il classico tra i classici delle commedie romantiche anni Novanta, Notting Hill è un film - disponibile su Netflix - che assolutamente non può mancare nella personale lista degli amanti del genere.

Uscito sul grande schermo nel 1999 e diretto da Roger Michell, questa commedia dallo humor tipicamente inglese racconta del fortuito incontro tra una stella del cinema, la splendida Anna Scott (Julia Roberts) e il proprietario di una libreria, William (Hugh Grant), nel quartiere di Notting Hill a Londra. Tra i due scatta subito la scintilla ma il loro rapporto è ostacolato dalla differenza di status e dalla ingombrante presenza del fidanzato di lei. Come in ogni favola che si rispetti, però, Anna e William avranno il loro lieto fine, superando, insieme, tutte le difficoltà e i malintesi.

2. Le pagine delle nostra vita - The Notebook

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una scena di Le pagine della nostra vita (2004)

Quando parliamo di commedie romantiche su Netflix, certo non possiamo non citare Le pagine della nostra vita (2004), film tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. La pellicola narra dell'amore struggente tra Allie (Rachel McAdams) e Noah (Ryan Gosling), un amore lungo più di mezzo secolo e capace di superare qualsiasi avversità, dalla seconda Guerra Mondiale, all'ostilità della famiglia di lei; nemmeno la malattia sarà in grado di separare coloro che sono destinati a stare insieme per sempre.

Un film, quello diretto da Nick Cassavetes, capace di fare sognare, emozionare e, perché no, anche versare qualche lacrima.

3. La verità è che non gli piaci abbastanza

Ginnifer Goodwin e Justin Long in un'immagine del film La verità è che non gli piaci abbastanza

Il vademecum per tutte le innamorate non corrisposte, una pellicola che racconta, con estrema ironia, tutte le paure, le manie e le fragili illusioni di quelle ragazze che si ostinano a credere in amori che non esistono.

La verità è che non gli piaci abbastanza (2009) è una commedia corale su Netflix nella quale si intrecciano le vite di nove personaggi, Gigi (Ginnifer Goodwin), Conor (Kevin Connolly), Alex (Justin Long), Neil (Ben Affleck), Beth (Jennifer Aniston), Janine (Jennifer Connelly), Ben (Bradley Cooper), Anna (Scarlett Johansson) e Mary (Drew Barrymore), tutti alle prese con i quotidiani problemi di cuore della vita di coppia. Tra colpi di fulmine, tradimenti e bugie, questo è il film giusto per chi cerca una commedia leggera e divertente ma con una sana punta di cinismo.

4. Serendipity - Quando l'amore è magia

Una scena di Serendipity

Il termine serendipità indica la fortuna di trovare qualcosa di inaspettato mentre si stava cercando tutt'altro. Ed è proprio quello che accade ai protagonisti di Serendipity - Quando l'amore è magia, commedia romantica del 2001 diretta da Peter Chelsom. Sara Thomas (Kate Beckinsale) e Jonathan Trager (John Cusack), due perfetti sconosciuti, si incontrano casualmente in un grande magazzino mentre tentano di acquistare lo stesso paio di guanti per i rispettivi partner. Nonostante la forte attrazione reciproca, i due decidono di lasciare al caso una loro eventuale riunione futura, scrivendo i propri numeri di telefono su una banconota da cinque dollari e su una copia del romanzo L'amore al tempo del colera. Ovviamente il destino farà le capriole per farli rincontrare, rendendo questa pellicola sentimentale il film ideale per gli amanti del lieto fine a tutti i costi.

5. 50 volte il primo bacio

50 volte il primo bacio: una romantica scena con Drew Barrymore e Adam Sandler

Se state cercando una commedia romantica da vedere su Netflix che vi faccia ritrovare la fiducia nell'amore, 50 volte il primo bacio è quella che fa al caso vostro. Chi l'ha detto che possa esserci un solo primo appuntamento nella storia di una coppia?

Lucy Whitmore (Drew Barrymore), affetta da una grave forma di amnesia, ogni notte dimentica tutto ciò che è avvenuto il giorno prima, rivivendo all'infinito la giornata del suo compleanno. Così, quando conosce e si innamora di Henry Roth (Adam Sandler), veterinario delle Hawaii, finisce inevitabilmente per scordarlo il giorno dopo. Ma Henry è pronto a tutto, anche a riconquistarla ogni mattina in maniera diversa.

6. Un'ottima annata

Russell Crowe e Marion Cotillard in una scena del film A Good Year

Se all'amore romantico vogliamo unire la passione per il vino, Un'ottima annata (2006) è la storia perfetta per immergersi nel fascino della Provenza e delle sue vigne. Il film, diretto da Ridley Scott, narra di un avido broker londinese, Max Skinner (Russell Crowe), che eredita dallo zio una tenuta con vigneto nel sud della Francia.

Inizialmente intenzionato a vendere la proprietà, una volta arrivato in Provenza Max ritrova i sapori del suo passato e scopre una nuova passione, quella per la figlia illegittima dello zio defunto, Fanny Chenal (Marion Cotillard). Una pellicola romantica dove il sole fa maturare l'uva e scalda il cuore.

7. Sierra Burgess è una sfigata

Questa commedia originale Netflix è un film romantico controtendenza, dove a conquistare il cuore del protagonista non è la più bella della scuola o la principessa travestita da Cenerentola ma la ragazza goffa e dal look discutibile. Anche in Sierra Burgess è una sfigata (2018), è il destino a intromettersi nella vita dei personaggi: un messaggio inviato al numero sbagliato segna, infatti, l'inizio di un amore virtuale che diventerà, contro ogni previsione, anche reale.

Il ruolo della studentessa impopolare, Sierra Burgess, è di Shannon Purser, la Barb della prima stagione di Stranger Things, mentre il co-protagonista Jamey è interpretato da Noah Centineo.

8. Amici, amanti e...

Ashton Kutcher e Natalie Portman, protagonisti della commedia No Strings Attached

Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata che ha scelto il suo celebre padre a lui, Adam (Ashton Kutcher), aspirante sceneggiatore, contatta Emma (Natalie Portman), vecchia fiamma adolescenziale, nella speranza di trascorrere una nottata di fuoco con lei. I due diventano presto "amici di letto", assolutamente contrari all'avere una relazione stabile. Ovviamente le cose andranno in maniera diversa e i sentimenti prenderanno il sopravvento facendoli diventare Amici, amanti e... una coppia!

9. The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo

Debra Messing e Dermot Mulroney

The wedding date - L'amore ha il suo prezzo è una commedia sentimentale del 2005, disponibile anche in Neflix, diretta da Clare Kilner e interpretata da Debra Messing, la Grace di Will & Grace, e Dermot Mulroney.

Kat Ellis, single di New York, deve raggiungere la sua famiglia a Londra per partecipare al matrimonio della sorellastra Amy; il testimone dello sposo, però, è Jeffrey, l'uomo che l'aveva lasciata due anni prima. Nel tentativo di far ingelosire il suo ex fidanzato, Kat assume un gigolò di professione, Nick, per farsi accompagnare al matrimonio. Una volta sul posto, Nick, bello e di gran fascino, appare a tutti come il compagno ideale e anche Kat, pian piano, inizierà a capirlo...

10. L'amore è eterno finché dura

Una scena di L'amore è eterno finché dura

Nella nostra lista delle commedie romantiche su Netflix da non perdere, non poteva certo mancare un film italiano. L'amore è eterno finché dura (2004) è una commedia dolce-amara capace di far ridere ma anche di far riflettere, l'ideale per chi ama i film che sanno combinare il divertimento con una buona dose di realismo.

Dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie, interpretata da Laura Morante, Gilberto (Carlo Verdone) viene ospitato a casa dell'amico Andrea che vive con la compagna Carlotta (Stefania Rocca); entrambi lo spronano a conoscere altre persone ma Gilberto, ben presto, si accorgerà che la donna che sta cercando è molto più vicina di quanto pensasse.

11. Un principe per Natale

Una scena di Un principe per Natale

Un principe per Natale è una commedia sentimentale uscita per la piattaforma Netflix nel 2017. La pellicola racconta di un'aspirante giornalista americana, Amber Moore (Rose Mclver), che viene inviata nello stato europeo di Aldovia alla ricerca di scoop sull'erede al trono, il principe Richard (Ben Lamb). Una volta arrivata, però, Amber scopre che la conferenza stampa in programma è stata annullata; decide così di intrufolarsi nel castello dove viene scambiata per la nuova tutrice della principessa Emily (Honor Kneafsey), una bambina bloccata sulla sedia a rotelle a causa di una malattia congenita. Dopo qualche difficoltà iniziale, Amber stringe un forte legame con Emily e inizia a conoscere meglio anche il principe Richard che, al contrario delle dicerie, si rivela un ragazzo generoso e responsabile.

12. Shakespeare in love

Gwyneth Paltrow con Joseph Fiennes in Shakespeare in Love

Nella Londra di Elisabetta I, i tre maggiori teatri locali si contendono le opere di scrittori come William Shakespeare e Christopher Marlowe. Shakespeare (Joseph Fiennes) è in cerca di attori per la sua nuova tragedia Romeo e Giulietta quando un giovane talentuoso si presenta per il ruolo di Romeo; il ragazzo, però, altri non è che la nobildonna Viola De Lesseps (Gwyneth Paltrow), travestita da uomo per poter prendere parte alla rappresentazione teatrale.

Una volta svelata la sua vera identità, tra Viola e William sboccia l'amore, nonostante la giovane sia già promessa sposa all'odioso Lord Wessex (Colin Firth). Inizia, così, un amore turbolento e passionale che, come nelle migliori tragedie di Shakespeare, non avrà il suo lieto fine ma verrà, di certo, vissuto fino in fondo. Shakespeare in love (1998) è una commedia romantica brillante e divertente, qualità che sono valse alla pellicola numerosi riconoscimenti: 7 Oscar, 3 Golden Globe e 3 BAFTA. Da vedere su Netflix assolutamente.

13. Hitch - Lui sì che capisce le donne

Will Smith e Kevin James in Hitch - Lui sì che capisce le donne

Alex "Hitch" Hitchens (Will Smith) è un famoso consulente di New York che, mantenendo segreta la propria identità, aiuta gli uomini a conquistare la donna dei sogni. Mentre sta lavorando a un caso apparentemente disperato, quello del goffo e insicuro Albert (Kevin James), innamorato dell'affascinante ereditiera Allegra Cole (Amber Valletta), Hitch conosce e si invaghisce di Sara Melas (Eva Mendes), giornalista specializzata in cronaca mondana. Sara metterà seriamente in pericolo la carriera di Hitch, svelandone pubblicamente l'identità, ma, alla fine, tutto volgerà per il verso giusto. Hitch - Lui sì che capisce le donne (2005) è una pellicola sentimentale di Andy Tennant, perfetta per chi cerca tutta la leggerezza di una commedia romantica su Netflix.

14. I love shopping

Isla Fisher in un'immagine del film I Love Shopping

I love shopping (2009) è una commedia sentimentale diretta da P.J. Hogan, ispirata all'omonimo best-seller di Sophie Kinsella.

Nonostante il nuovo lavoro per la rivista finanziaria Far fortuna risparmiando, Rebecca Bloomwood (Isla Fisher) non riesce a colmare il suo immenso debito causato da uno shopping sfrenato e irresponsabile. Nonostante ciò, Becky fa breccia nel cuore del capo-redattore Luke Brandon (Hugh Dancy) e dà vita a una rubrica tutta sua, nella quale dispensa consigli sulla gestione delle spese. Dopo aver venduto il suo vestito da damigella per il matrimonio dell'amica Suze (Krysten Ritter), Becky si rende conto di essere arrivata al limite e decide di vendere tutti i suoi vestiti; così, libera dai debiti e dalla persecuzione dell'esattore delle tasse Derek Smeath (Robert Stanton), Rebecca può finalmente vivere la sua storia d'amore con Luke.

15. Chocolat

Chocolat: una scena con Juliette Binoche e Johnny Depp

Chocolat, ispirato all'omonimo romanzo di Joanne Harris e diretto da Lasse Hallström, è un film del 2000 con protagonisti Juliette Binoche e Johnny Depp.

In un piccolo villaggio nella Francia del 1959, arrivano un giorno due straniere: sono la provetta pasticcera Vianne Rocher e la figlia Anouk. Nonostante il clima ortodosso e bigotto, appesantito ancor di più dal periodo quaresimale, Viviane apre una deliziosa cioccolateria che, ben presto, attira molti dei paesani. Fortemente osteggiata dal sindaco e conte Paul de Reynaud, troverà, invece, un alleato (e non solo!) in Roux, affascinante gitano arrivato in paese con il suo gruppo di amici.

16. Sapori e dissapori

Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart in una scena di Sapori e Dissapori.

Kate Armstrong (Catherine Zeta-Jones) è un'affermata chef che dirige un ristorante estremamente chic di Manhattan. A causa della morte improvvisa della sorella, Kate diventa la tutrice della nipote Zoe, una bambina di otto anni che si affeziona subito all'aiutante cuoco Nick (Aaron Eckhart). Nonostante l'iniziale pessimo rapporto tra i due, Kate e Nick cominciano ad avvicinarsi, fino a quando la loro precedente antipatia si trasforma in amore. Sapori e dissapori (2007) è una commedia sentimentale che, però, non scade mai nell'eccesso di romanticismo, rimanendo sempre vivace e leggera.

17. Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi

Sandra Bullock con Hugh Grant in Two Weeks Notice

Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi è una commedia del 2002 diretta da Marc Lawrence e con protagonisti Hugh Grant e Sandra Bullock.

George Wade, affascinante imprenditore di New York, è alla ricerca di un nuovo avvocato per la sua azienda edilizia, la Wade Corporation. Quando Lucy Kelson, avvocatessa ambientalista laureata ad Harvard, si presenta a George per impedirgli di demolire il Community Center, lui la ingaggia, stanco delle giovani incompetenti abituato ad assumere. Inizialmente contraria a ricoprire il ruolo, Lucy alla fine decide di rimanere per due settimane, il tempo per George di trovare una sostituta. Le cose, però, non vanno come previsto e i due iniziano a provare gelosia l'uno per l'altra.

18. Il diario di Bridget Jones

I protagonisti de Il diario di Bridget Jones

Un vero classico tra le commedie romantiche su Netflix, Il diario di Bridget Jones è una pellicola britannica del 2001, diretta da Sharon Maguire.

Il film racconta le disavventure della londinese Bridget Jones (Renée Zellweger), una trentenne goffa, avvezza al fumo e all'alcool, nonché innamorata del suo capo Daniel Cleaver (Hugh Grant), uomo brillante ma notoriamente donnaiolo. Dopo una fugace e alquanto deludente relazione con Daniel, Bridget si rende conto che Mark Darcy (Colin Firth), avvocato serio e apparentemente altezzoso, non è poi l'uomo inavvicinabile che pensava. Liberamente ispirato al romanzo Orgoglio e pregiudizio, questo film ritrae in modo estremamente ironico le sfaccettature più problematiche del mondo femminile; la pellicola ideale per una serata in casa con le amiche!

19. Questione di tempo

Questione di tempo: Domhnall Gleeson e Rachel McAdams in una romantica scena

Questione di tempo è un film del 2013 di Richard Curtis. Raggiunta l'età di ventuno anni, il padre (Bill Nighy) di Tim Lake (Domhnall Gleeson) fa al figlio una straordinaria rivelazione: tutti gli uomini della famiglia hanno la capacità di viaggiare nel tempo. Tim non può cambiare l'intero corso della storia ma può decidere di tornare indietro per modificare alcuni avvenimenti. E così fa, quando, tre anni più tardi, incontra Mary (Rachel McAdams), colei che sarà destinata a diventare la donna della sua vita. Un film brillante, con una bella dinamica narrativa, perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di magia alla classica pellicola sentimentale.

20. A casa con i suoi

Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker in A casa con i suoi (2006)

A chiudere l'elenco di queste 20 commedie romantiche su Netflix da vedere, un film che ha come co-protagonista la regina indiscussa del genere sentimentale nelle serie televisive: Sarah Jessica Parker. A casa con i suoi, è una pellicola del 2006 che racconta di Tripp (Matthew McConaughey), un trentacinquenne di successo che vive ancora a casa dei genitori Sue (Kathy Bates) e Al (Terry Bradshaw).

I genitori, disperati per la situazione, contattano segretamente Paula, esperta nello spronare i giovani uomini insicuri a spiccare il volo. Fatta la conoscenza di Tripp, però, Paula scopre che alla base della sua reticenza non c'è un problema di autostima, bensì un terribile lutto del suo passato. L'ostinazione di Paula per il caso la porta, ben presto, a innamorarsi di Tripp che, però, dovrà prima superare il trauma di aver scoperto l'inganno dei genitori.