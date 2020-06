Aldo, Giovanni e Giacomo sono i protagonisti del film Odio l'estate

L'estate è alle porte e mai come quest'anno abbiamo voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta, che sia al mare, in campagna oppure tra le strade della nostra città. A volte, però, anche un temporale inaspettato può trasformare un giorno qualsiasi nella giornata estiva perfetta; soprattutto se trascorsa in compagnia di un bel film a tema vacanze.

Dalle commedie ai grandi cult, dai teen-movie ai classici del cinema vacanziero all'italiana, sono tantissime le pellicole ambientate in questa stagione magica che porta sempre con sé grandi cambiamenti e nuove esperienze. Noi vogliamo suggerirvene 20: da Sole a catinelle a Vacanze Romane, da Stand by Me - Ricordo di un'estate a Sapore di mare, ecco i 20 migliori film sull'estate da vedere in questa stagione.

1. Odio l'estate (2020)

Odio l'estate: Aldo, Giovanni e Giacomo in una scena del film

Abbiamo deciso di iniziare la nostra lista dei migliori film sull'estate con una pellicola nostrana, ambientata su una bella isola della Puglia: Odio l'estate. In questo film del 2020 diretto da Massimo Venier, il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo torna sul grande schermo per raccontare una storia fatta di comicità ma anche di dolcezza e malinconia. La trama segue le vicissitudini di tre famiglie in procinto di trascorrere una tranquilla vacanza al mare. Un imprevisto, però, minaccia subito di rovinare il tanto agognato relax: i tre gruppi, infatti, si ritrovano ad aver affittato la stessa casa di villeggiatura.

2. Chiamami col tuo nome

Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet in una scena del film di Guadagnino.

La calda estate cremasca del 1983 è la protagonista di Chiamami col tuo nome, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di André Aciman e diretta da Luca Guadagnino. E, ovviamente, anche l'amore, quello tra un giovanissimo e istruito italoamericano di nome Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer), affascinante studente americano di 24 anni, ospite a casa della famiglia di Elio per una vacanza studio. Quelle che trascorreranno insieme, saranno le settimane più indimenticabili della vita dei due ragazzi.

Chiamami col tuo nome: Armie Hammer e Timothée Chalamet in un'immagine tratta dal film

3. Sole a catinelle (2013)

Sole a catinelle: Checco Zalone sul set col piccolo Robert Dancs

Quando il figlio Nicolò (Robert Dancs) viene promosso a pieni voti, Checco Zalone, trentaseienne emigrato dal sud e residente a Padova, si ritrova a dover mantenere la promessa fatta: regalare al ragazzino un viaggio da sogno. Senza un soldo e con un grosso debito da pagare, l'uomo proverà a inventarsi qualsiasi escamotage per far trascorrere al figlio una vacanza estiva degna di essere ricordata. Sole a catinelle, pellicola del 2013 per la regia di Gennaro Nunziante, è disponibile sul catalogo di Infinity.

4. Che ne sarà di noi (2004)

Silvio Muccino in una scena di Che ne sarà di noi

L'estate dopo la maturità rappresenta un periodo indimenticabile per la maggior parte dei ragazzi. Ed è così anche per i protagonisti di questa storia, narrata dal regista Giovanni Veronesi e dal titolo Che ne sarà di noi. Matteo (Silvio Muccino), Manuel (Elio Germano) e Paolo (Giuseppe Sanfelice) sono tre diciannovenni neodiplomati che decidono di trascorrere le vacanze a Santorini per cercare di buttarsi alle spalle i rispettivi problemi: l'amore di Matteo per una ragazza più grande (Violante Placido), un futuro già stabilito dai genitori di Paolo e l'insoddisfazione di Manuel verso la propria vita. Ciò che i ragazzi non sanno è che quella settimana in Grecia cambierà per sempre le loro esistenze.

5. Mamma mia! (2008)

Dominic Cooper e Amanda Seyfried in una scena del film Mamma Mia!

Adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle canzoni degli ABBA, Mamma mia! ci trasporta sulla splendida e assolata isola greca di Kalokairi, un piccolo angolo di paradiso dove Donna (Meryl Streep) gestisce un caratteristico hotel chiamato Villa Donna. La figlia ventenne di Donna, Sophie (Amanda Seyfried) è in procinto di sposarsi con Sky (Dominic Cooper) ma sente che le manca qualcosa: la presenza di quel padre che non ha mai conosciuto. Decide così di invitare alle sue nozze tutti e tre gli ex compagni della madre, Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) e Bill (Stellan Skarsgård), nella speranza di scoprire l'identità del padre biologico.

Christine Baranski, Meryl Streep e Julie Walters in una scena del musical Mamma Mia! ispirato alle canzoni degli ABBA

6. Vacanze romane (1953)

Vacanze romane: Audrey Hepburn e Gregory Peck in una scena del film

Un film sull'estate che ha di certo fatto la storia del cinema è Vacanze romane, pellicola datata 1953 per la regia di William Wyler. Protagonista del film è un'indimenticabile Audrey Hepburn nei panni di Anna, un'annoiata principessa in visita diplomatica nella Città Eterna. Stanca di tutti gli obblighi e gli impegni ufficiali, Anna decide di fuggire per trascorrere una notte tra le strade di Roma. Qui, incontrerà Joe Bradley (Gregory Peck), un giornalista che, inizialmente, non riconosce la principessa.

7. 4 amiche e 1 paio di jeans (2005)

America Ferrera, Amber Tamblyn e Blake Lively in una scena di 4 amiche e un paio di jeans

Quattro inseparabili amiche di infanzia si ritrovano, per la prima volta, a dover trascorrere le vacanze estive lontane tra loro: Lena (Alexis Bledel) andrà a trovare i nonni in Grecia, Bridget (Blake Lively) passerà l'estate a giocare a calcio in un campus in Messico, Carmen (America Ferrera) partirà alla ricerca del padre mentre Tibby (Amber Tamblyn) rimarrà a casa per lavorare in un grande magazzino. A tenerle unite sarà un magico paio di jeans che calza alla perfezione a tutte e quattro. Quattro amiche e un paio di jeans è un film del 2005 per la regia di Ken Kwapis.

8. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto (1974)

Mariangela Melato e Giancarlo Giannini in "Travolti da un insolito destino"

Raffaella (Mariangela Melato) è una capricciosa donna borghese in vacanza su uno yacht nella splendida Sardegna; Gennarino (Giancarlo Giannini) è un suo sottoposto, rozzo marinaio siciliano comunista e dall'indole insofferente. Per accontentare la richiesta della donna di raggiungere gli amici in escursione, Raffaella e Gennarino si ritroveranno naufraghi su un'isola deserta; qui, inaspettatamente, i ruoli si invertiranno e i due verranno travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Un film sull'estate davvero imperdibile, per la regia di Lina Wertmüller.

9. Un'estate per diventare grande (2015)

Una scena del film Un'estate per diventare grande

Pellicola del 2015 diretta da Maclain Nelson, Un'estate per diventare grande (disponibile su Infinity) segue le vicissitudini di Lane Speer (Paris Warner), sedicenne che porta sulle spalle il grave lutto della morte del padre. A un anno dalla scomparsa del marito, la madre di Paris decide di convolare a nozze con un altro uomo e parte con lui per la luna di miele. La ragazza viene così affidata alle cure della zia acquisita; qui Paris avrà modo di fare la conoscenza della nuova cugina Phoebe e di partecipare con lei a un campeggio, occasione di crescita per entrambe le ragazze.

10. Lo squalo (1975)

Lo squalo: Richard Dreyfuss e Robert Shaw davanti alla terrificante creatura

Il modo migliore per placare la calura estiva? Un po' di sano sudore freddo! Sì perché anche il genere thriller ha i suoi degni rappresentanti tra i film ambientati nella stagione estiva. Il titolo che vogliamo suggerirvi vi farà subito venire in mente due semplici note capaci di creare un'altissima suspance: stiamo ovviamente parlando de Lo squalo, capolavoro del 1975 firmato Steven Spielberg. In una cittadina balneare del New England, uno squalo inizia a seminare il panico sul litorale dopo aver divorato due bagnanti. Lo sceriffo locale (Roy Scheider), un biologo marino (Richard Dreyfuss) e un pescatore (Robert Shaw) uniranno le forze per dare la caccia al feroce pescecane.

Lo squalo: Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw a caccia

11. Sapore di mare (1983)

Isabella Ferrari nel cult Sapore di Mare

Pellicola datata 1983 e diretta da Carlo Vanzina, Sapore di mare racconta le avventure (e disavventure) di un gruppo di ragazzi in vacanza a Forte dei Marmi durante l'estate del 1964. Protagonisti del film sono i milanesi Luca (Jerry Calà) e Feliciano (Christian De Sica), il genovese Gianni (Gianni Ansaldi) e i napoletani Paolo (Angelo Cannavacciolo) e Marina (Marina Suma), che trascorrono le vacanze tra giochi sulla spiaggia, flirt estivi e falò notturni in riva al mare. Il tutto accompagnato dalle splendide canzoni italiane degli anni Sessanta

12. Stand by Me - Ricordo di un'estate (1986)

Corey Feldman, Jerry O'Connell, Wil Wheaton e River Phoenix nel film Stand by me - Ricordo di un'estate

Vero e proprio cult tra i teen movie ambientati durante le vacanze, Stand by Me - Ricordo di un'estate segue l'avventura di un gruppo di ragazzini alla ricerca di un cadavere. Ambientato nell'estate del 1959 in una cittadina dell'Oregon, questo viaggio rappresenterà per Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) e Vern (Jerry O'Connell) una grande occasione di crescita, segnando definitivamente il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta. Il film, tratto dal racconto The Body di Stephen King e diretto da Rob Reiner, è raccontato in terza persona, con la voce narrante di Gordie divenuto ormai uno scrittore.

Stand By Me: una splendida scena del film di Rob Reiner

13. Prima dell'alba (1995)

Prima dell'alba: un'immagine di Julie Delpy ed Ethan Hawke

Vi è mai capitato di trovarvi su un treno e iniziare a fantasticare su chi sia la persona che vi è seduta accanto? In questa pellicola del 1995 dal titolo Prima dell'alba (primo capitolo della trilogia di Richard Linklater) Jesse (Ethan Hawke) e Celine (Julie Delpy) passano dalla fantasia alla realtà, decidendo di scendere alla stessa fermata per approfondire la reciproca conoscenza. Tra i due scoccherà la scintilla tanto da trascorrere una lunga notte d'estate insieme tra le vie di Vienna.

14. My Summer of Love (2004)

Nathalie Press ed Emily Blunt in una scena dal film My Summer of Love

Prima esperienza cinematografica per una giovanissima Emily Blunt, My Summer of Love è un film del 2004 che ha come protagoniste Mona e Tasmin, due adolescenti dello Yorkshire e di estrazione sociale differente. Appartenente alla classe operaia con un fratello appena uscito di prigione la prima, figlia turbata e problematica di un parlamentare britannico la seconda, tra le due nascerà subito un legame fortissimo. Ma presto Mona scoprirà che Tasmin le ha mentito su un sacco di cose.

15. Vacanze in America (1984)

Christian De Sica in Vacanze in America

Una scuola cattolica di Roma organizza per i suoi studenti una vacanza di due settimane negli Stati Uniti; come accompagnatori il giovane e ciociaro insegnante di storia e geografia, Fra Rodolfo da Ceprano detto don Buro (Christian De Sica), e l'anziano insegnante di religione don Serafino (Renato Moretti). A narrare gli eventi di questa caotica e, per alcuni, disastrosa, gita oltre oceano è Alessio Liberatore, interpretato da Claudio Amendola. Se siete curiosi di vedere questo film per la regia di Carlo Vanzina dal titolo Vacanze in America, potete trovarlo tra i contenuti disponibili su Infinity.

16. Midsommar - Il villaggio dei dannati (2019)

Midsommar - Il viaggio dei dannati: Florence Pugh in una scena del film

L'estate può trasformarsi anche in un incubo se ti trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. È quello che succede in Midsommar - Il villaggio dei dannati, pellicola horror del 2019 per la regia di Ari Aster. Dopo la tragica morte della sorella e dei genitori, Dani (Florence Pugh) decide di unirsi ad un gruppo di amici per trascorrere qualche giorno di vacanza in un pittoresco villaggio svedese, in occasione di un noto festival di mezza estate. Quello che i ragazzi non sanno, però, è che questo evento pastorale si trasformerà in una rapida discesa verso gli inferi.

17. Un'estate perfetta (2016)

Una scena tratta dal film Un'estate perfetta

Pellicola del 2016 per la regia di Rick Bota, Un'estate perfetta (disponibile su Infinity) segue le vicissitudini di Rachel (Lindsey Shaw), giovane perito edile di New York inviata in una cittadina della California per fare dei rilievi su una biblioteca da demolire. Una volta giunta in città, però, Rachel comprende l'importanza della vecchia libreria per gli abitanti e decide di battersi per la sua salvaguardia; ad aiutarla ci sarà Jake (Derek Theler), scrittore itinerante conosciuto sul posto.

18. Vicky Cristina Barcelona (2008)

Penelope Cruz, Javier Bardem e Scarlett Johansson in una scena del film Vicky Cristina Barcelona

La calda estate spagnola e l'amore nelle sue più disparate declinazioni sono gli ingredienti di Vicky Cristina Barcelona, pellicola del 2008 firmata Woody Allen. Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson), giovani turiste americane in vacanza a Barcellona, fanno la conoscenza di Juan Antonio (Javier Bardem), affascinante pittore del posto che offre loro un weekend a Oviedo. In procinto di sposarsi una e alla continua ricerca di avventure l'altra, le due finiranno per invaghirsi dell'uomo; senza aver fatto i conti con il ritorno della ex moglie mentalmente instabile di Juan, Maria Elena (Penelope Cruz).

19. Immaturi - Il viaggio (2012)

Una scena del film Immaturi - Il viaggio

Dopo aver superato nuovamente l'esame di maturità in Immaturi, Lorenzo (Ricky Memphis), Luisa (Barbora Bobulova), Piero (Luca Bizzarri), Francesca (Ambra Angiolini), Virgilio (Paolo Kessisoglu), Giorgio (Raoul Bova), Eleonora (Anita Caprioli) e Marta (Luisa Ranieri) decidono di concedersi finalmente quel viaggio che non erano riusciti a fare vent'anni prima. Destinazione: Paros, Grecia. Ciò che troveranno sull'isola, però, non farà che far emergere paure, conflitti irrisolti e amori non confessati. Immaturi - Il viaggio di Paolo Genovese è disponibile sulla piattaforma di Infinity.

20. L'estate addosso (2016)

L'estate addosso: Brando Pacitto in una scena del film

Concludiamo la nostra lista dei film sull'estate da vedere con L'estate addosso, pellicola del 2016 scritta e diretta da Gabriele Muccino. Protagonisti del film sono due liceali con scarsa simpatia reciproca, Marco (Brando Pacitto) e Maria (Matilda Lutz), che, per pura casualità, decidono entrambi di trascorrere l'estate a San Francisco, ospiti di Paul (Joseph Haro) e Matt (Taylor Frey), una coppia di ragazzi gay. La convivenza, inizialmente complicata, si trasformerà presto in un'imprevista amicizia, trasformando quei giorni di vacanza nell'estate più indimenticabile della loro vita.