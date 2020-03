Le migliori commedie musicali: da Sister Act a The Blues Brothers, da Cantando sotto la pioggia a School of Rock, 15 film effervescenti e dal lieto fine assicurato che hanno la musica come tema principale.

Dan Aykroyd e John Belushi nel film commedia musicale The Blues Brothers

Musica e buonumore: questi sono i due ingredienti fondamentali per la buona riuscita di una commedia musicale. Stiamo parlando di quei film che si distinguono dai classici musical proprio per i toni allegri, la vena comica e un immancabile lieto fine.

Perfette per un pomeriggio in famiglia o per trascorrere una serata vivace in compagnia di divano e popcorn, abbiamo selezionato per voi le più belle pellicole che vi faranno canticchiare e tenere il ritmo con il piede: da Sister Act a The Blues Brothers, da Cantando sotto la pioggia a School of Rock, i 15 migliori film commedie musicali da vedere assolutamente.

1. Cantando sotto la pioggia (1952)

Donald O'Connor, Debbie Reynolds e Gene Kelly in una scena di Cantando sotto la pioggia

Inziamo la nostra lista dei migliori film commedie musicali da vedere con un grande classico del genere: Cantando sotto la pioggia. Diretta da Gene Kelly e Stanley Donen, la pellicola racconta l'avvento del cinema sonoro verso la fine degli anni Venti. Il celebre ballerino e attore di film muti Don Lockwood (Gene Kelly), la sua insopportabile collega Lina Lamont (Jean Hagen) e Cosmo Brown (Donald O'Connor) si ritroveranno quindi coinvolti nella realizzazione di un film parlato che, però, vedrà presto emergere un'altra protagonista: Kathy Selden (Debbie Reynolds).

2. School of Rock (2003)

L'irresistibile Jack Black in una scena di School of Rock

Spassosa pellicola musicale del 2003 per la regia di Richard Linklater, School of Rock vede l'attore Jack Black nei panni del protagonista Dewney Finn, un esuberante chitarrista perennemente al verde. Cacciato dalla band da lui stesso creata e alla disperata ricerca di soldi, Dewney si spaccia per il coinquilino Ned e prende il suo posto come supplente in una scuola prestigiosa. Qui riuscirà a scuotere gli animi degli studenti annoiati e conservatori dando vita a una scatenata rock band.

3. Hairspray (2007)

Nikky Blonsky e John Travolta in una scena di Hairspray

Tratto dall'omonimo musical di Broadway nonché remake di Grasso è bello, pellicola del 1988 diretta da John Walters, Hairspray è un film che vede protagonisti John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walker e Brittany Snow, accompagnati dal riadattamento dei brani e delle coreografie originali. Una rivisitazione messa in atto da Adam Shankman, che convince e diverte, grazie anche al travestimento extra large di Travolta. Ambientato nella Baltimora degli anni Sessanta, il film racconta le vicissitudini della giovane e talentuosa Tracy Turnbald dopo aver vinto un'audizione per un importante show.

Nikky Blonsky in una scena di Hairspray

4. The Rocker - Il batterista nudo (2008)

Emma Stone, Rainn Wilson, Josh Gad e Teddy Geiger in una scena di The Rocker - Il batterista nudo

Robert "Fish" Fishman (Rainn Wilson) è un batterista che sogna di diventare un'icona del rock ma viene espulso dalla sua stessa hair band, i Vesuvius. Vent'anni dopo, repressi i sogni di gloria e intrapresa una fallimentare carriera da impiegato, Fish si trova improvvisamente di fronte alla sua seconda occasione; il nipote Matt, infatti, suona in una garage band alla quale manca proprio un batterista. The Rocker - Il batterista nudo è un film del 2008 diretto da Peter Cattaneo e che vede anche la partecipazione di Emma Stone, Josh Gad, Christina Applegate, Jane Lynch e Bradley Cooper.

5. My Fair Lady (1964)

My Fair Lady: Audrey Hepburn e Rex Harrison in una scena del film

Pellicola del 1965 con Audrey Hepburn, My Fair Lady si basa sull'omonimo musical del 1956, a sua volta ispirato dall'opera Pigmalione di George Bernard Show. Nel film, il professor Henry Higgins, interpretato da Rex Harrison, fa una scommessa con il suo amico Pickering: riuscire nell'impresa di trasformare la povera Eliza Dolittle, fioraia dal terribile accento Cockney, in una dama degna dell'alta società. Una commedia musicale assolutamente imperdibile, ricca di sequenze davvero esilaranti.

6. I love radio rock (2009)

Rhys Ifans è tra i protagonisti della commedia I Love Radio Rock

Ispirato a eventi realmente avvenuti, cioè quelli del fenomeno delle radio pirata nell'Inghilterra degli anni Sessanta, I love radio rock racconta la storia di Carl, un adolescente che, dopo essere stato espulso da scuola, viene imbarcato sulla nave del suo padrino, Quentin. Radio Rock, questo il nome della nave, si trova ancorata nel mare del Nord e da lì trasmette come stazione pirata ventiquattrore al giorno. La pellicola, oltre all'incredibile colonna sonora, può contare su un cast corale davvero d'eccezione: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost e Kenneth Branagh.

Un'immagine di I Love Radio Rock

7. Grease - Brillantina (1978)

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in un momento del film

È una delle commedie musicali più amate di sempre, grazie alla sua irresistibile colonna sonora e alle ambientazioni favolosamente Fifties: stiamo ovviamente parlando di Grease - Brillantina, pellicola del 1978 per la regia di Randal Kleiser. Danny (John Travolta), con la sua aria da duro, è considerato il rubacuori della scuola ma, durante le vacanze estive, si è perdutamente invaghito di una splendida ragazza australiana, Sandy (Olivia Newton-John). Quando i due si ritroveranno inaspettatamente nello stesso liceo, il ragazzo si mostrerà indifferente per non perdere la propria reputazione.

8. Dirty Dancing - Balli proibiti (1987)

Patrick Swayze con Jennifer Grey in Dirty Dancing

È il 1963 e la diciassettenne Baby (Jennifer Grey) è costretta a trascorrere le vacanze estive insieme alla famiglia in un villaggio turistico nelle Catskill Mountains. Qui la ragazza fa la conoscenza di Johnny Castle (Patrick Swayze), insegnante di ballo per gli ospiti dell'hotel. Travolta dal ritmo della musica e dall'abilità da ballerino di Johnny, Baby diventerà presto sua partner fissa, sulla pista da ballo e non solo. Conosciuto da tutti soprattutto per il suo meraviglioso brano portante, (I've Had) The Time of My Life di Bill Medley, Dirty Dancing - Balli Proibiti rientra sicuramente tra i film commedie musicali da vedere.

9. Sister Act (1992)

sisteract

Prendete l'esuberante Whoopi Goldberg e mettetele addosso un abito da suora: il risultato sarà un esplosione di ritmo e divertimento. Ed è proprio questo Sister Act, pellicola del 1992 per la regia di Emile Ardolino. Dopo essere stata testimone di un omicidio, Deloris Van Cartier, solista del trio femminile The Ronelles, cerca protezione presso il convento di Santa Caterina a San Francisco, in attesa di poter testimoniare. Accolta malvolentieri dalla Madre Superiora (Maggie Smith), Deloris diventerà Suor Maria Claretta, portando scompiglio nel coro della chiesa.

10. Tenacious D e il destino del rock (2006)

Il 'diabolico' Dave Grohl in una scena di Tenacious D e il destino del rock

Pellicola del 2006 diretta da Liam Lynch, Tenacious D e il destino del rock racconta, in chiave comica, la vera storia della band Tenacious D, fondata da Jack Black e Kyle Gass e supporter di gruppi come i Pearl Jam. Per poter dare vita alla rock band più grandiosa di tutti i tempi, JB e KG si danno una missione: entrare in possesso di un plettro dai magici poteri, forgiato con un dente di Satana e conservato all'interno del Rock & Roll History Museum. Ovviamente il risultato sarà folle ed esilarante.

Jack Black e Kyle Gass scatenati in una scena di Tenacious D e il destino del rock

11. Sing (2016)

Una sequenza tratta dalla pellicola animata Sing

Se siete alla ricerca di un film commedia musicale da vedere con tutta la famiglia, Sing è proprio quello che fa per voi. Pellicola animata del 2016, Sing vede all'azione una banda di animali antropomorfi con la passione per la musica. Il protagonista è Buster, koala proprietario di un teatro in disgrazia che vuole risollevarne le sorti indicendo una competizione canora aperta a tutti gli animali della città. Al vincitore verrà assegnato un premio in denaro sul quale, però, si creerà fin da subito un drammatico fraintendimento.

12. The Blues Brothers (1980)

Dan Aykroyd, John Belushi e Ray Charles in The Blues Brothers

Nella nostra lista non poteva certo mancare The Blues Brothers, un vero classico del cinema. Cult intramontabile degli anni '80 dall'indimenticabile colonna sonora, il film vede protagonisti due fratelli, Elwood Blues (Dan Aykroyd) e Jake Blues (John Belushi), entrambi cresciuti in un orfanotrofio cattolico. Con addosso gli inconfondibili vestiti neri e gli occhiali da sole Ray-Ban Wayfarer, i due dovranno raccogliere 5.000 dollari per scongiurare la chiusura dell'orfanotrofio, riunendo i vecchi membri della loro band musicale.

13. Ammore e malavita (2017)

Ammore e Malavita: Giampaolo Morelli e Serena Rossi in una scena

Commedia musicale made in Italy del 2017, Ammore e malavita racconta la storia del boss della camorra Don Vincenzo Strozzalone (Carlo Buccirosso) che, dopo essere sopravvissuto a un attentato, decide di cambiare vita. Consigliato dalla moglie (Claudia Gerini) appassionata di cinema, l'uomo decide di fingersi morto per sfuggire a criminali e polizia. Ma il suo segreto, condiviso solo con i fidati Ciro (Giampaolo Morelli) e Rosario, avrà vita molto breve. Ammore e malavita è una vera e propria dichiarazione d'amore per la città di Napoli da parte dei registi Antonio Manetti e Marco Manetti , celebrata per il suo splendore ma anche per la sua miseria.

14. Cry-Baby (1990)

Johnny Depp nel film Cry-Baby di John Waters

Un giovanissimo e affascinante Johnny Depp è il protagonista di questa pellicola datata 1990 e diretta da John Waters. Ambientato nella Baltimora degli anni Cinquanta, Cry-Baby mette in scena l'universo adolescenziale suburbano, suddiviso tra ragazzi regolari (squares) e ragazzi ribelli (drapes). Di questo secondo gruppo fa parte Wade Walker, soprannominato Cry Baby, capo di una banda di teeenagers. Cry-Baby è un vero e proprio cult del genere, con tantissimi riferimenti parodistici a lungometraggi dalle medesime ambientazioni come Grease.

15. Yesterday (2019)

Yesterday: Himesh Patel con Ed Sheeran in una scena del film

Concludiamo la nostra lista dei migliori film commedie musicali da vedere con una pellicola ispirata al meraviglioso universo musicale dei Beatles. Yesterday, per la regia di Danny Boyle, racconta le vicissitudini di Jack Malik (Himesh Patel), cantautore mediocre che non riesce a sfondare nonostante gli sforzi della sua manager, Ellie Appleton (Lily James). La sua vita, però, è sul punto di cambiare: dopo un bizzarro incidente e un blackout globale, infatti, Jack si risveglia in un mondo dove nessuno ricorda i Beatles e le loro canzoni.