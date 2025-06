L’estate dei segreti perduti, la recensione: una serie young adult sul trauma della crescita

Lo Young Adult è un genere ibrido per propria natura. Racconta tematiche, dinamiche e situazioni teen con un piglio e uno spirito maggiormente adulto. Non è semplice riuscire a coniugare le due anime in modo equilibrato e soprattutto centrato: potrebbe esserci riuscita L'estate dei segreti perduti (in originale We Were Liars), serie arrivata su Prime Video.

Una scena coi protagonisti

Il titolo si inserisce tra quelli che puntano ad un target ben preciso (i giovani adulti, appunto), ed è tratto dal romanzo omonimo di E. Lockhart, come parte di una trilogia arriva alla conclusione. Pubblicato in Italia da DeAgostini, il racconto mescola adolescenza e mystery, provando ad indagare le colpe della famiglia americana per eccellenza.

L'estate dei segreti perduti: bugie sotto il sole

Foto di famiglia

Al centro della nuova serie Prime Video c'è Cadence Sinclair Eastman (la Emily Alyn Lind del reboot di Gossip Girl). Lei è la giovane erede dei Sinclair, l'equivalente dell'aristocrazia americana, noti per il loro bell'aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce. Sono caratterizzati dai capelli biondi, dall'essere una famiglia numerosa e dall'attenzione quasi ossessiva per le apparenze: tra di loro infatti è proibito - o quantomeno sconsigliato - parlare di divorzio o malattia mentale.

Un vecchio retaggio che dovrebbe essere sorpassato e invece tiene salde le fondamenta della loro villa sul mare a Beachwood Island. La casa è di proprietà di Nonno Harris Sinclair (David Morse), a capo di una delle compagnie di comunicazioni più importanti degli Stati Uniti. Quindi un'azienda di famiglia che strizza l'occhio a Succession e che ha il potere di controllare la narrazione delle notizie che la riguardano, soprattutto quando si tratta di scandali.

I Bugiardi della serie young adult

All'interno del nucleo familiare, già molto stratificato (ci torniamo tra un attimo), c'è un gruppo altrettanto affiatato e complice. Si fanno chiamare i Bugiardi e sono capitanati da Cadence. Accanto a lei i due cugini, Mirren (Esther McGregor) e Johnny (Joseph Zada), e il loro amico d'infanzia Gat Patil (Shubham Maheshwari). Hanno giurato di rimanere amici per sempre e, come nuova generazione della famiglia, vorrebbero tagliare i ponti col passato.

L'Estate Dei Segreti Perduti, il cast in un'immagine

Ogni anno non mancano di ritrovarsi su quell'isola lontana da tutto e tutti per trascorrere insieme momenti indimenticabili. Questo almeno fino all'estate del titolo del serial, in cui Cadence ha un incidente che le fa perdere la memoria degli ultimi giorni. Non ricorda quindi più né come sia arrivata sulla spiaggia, né cosa sia successo davvero quella notte. Il problema è che né i familiari né gli amici di sempre sembrano volerla aiutare a ricostruire il puzzle.

Un viaggio nei ricordi verso la verità

Le sorelle Sinclair

La protagonista inizia a quel punto un percorso terapeutico di consapevolezza: attraverso flashback confusi e distorti, vuole provare a diradare la nebbia. Le autrici - che vengono dal mondo di The Vampire Diaries - scelgono di raccontare questo viaggio attraverso una fotografia luminosa e una regia da thriller. Provano ad alzare l'asticella della suspence, pur virando su alcune svolte surreali.

Cadence riuscirà a ricostruire gli eventi di quella fatidica notte e soprattutto scoprire quale segreto si sta portando dietro? Durante questa "indagine" si scontrerà con le bugie degli altri Sinclair, acquisiti o di sangue che siano. Comprese le tre figlie di Nonno Sinclair: i matrimoni di Penny (Caitlin FitzGerald), la madre di Cadence, e Bess (Candice King), la madre di Mirren, stanno andando a rotoli. Carrie (Mamie Gummer) è invece l'unica a non essere sposata e ad aver avuto dei figli fuori dal matrimonio da Ed (Rahul Kohli), lo zio di Gat.

Non possiamo dirvi molto di più, soprattutto se non avete letto il romanzo originario, per non rovinarvi la sorpresa. Possiamo però farvi sapere che la spiegazione è lontana da ciò che potreste pensare e coinvolge un po' tutti, aprendo ad un possibile prosieguo della storia.

Le tematiche della serie Prime Video

Ciò che analizza il racconto de L'Estate dei Segreti Perduti è il lusso e il privilegio dell'upper class americana, partendo proprio dal punto di vista degli outsider come Gat ed Ed. Una classe sociale che si rifugia nelle magioni private, quasi come se ciò potesse esonerarli da qualsiasi responsabilità.

Un confronto tra i personaggi

Del resto, se sei tu a guidare la narrazione dei media, puoi scegliere quale versione della storia raccontare e che tipo di persona vuoi apparire agli occhi del mondo. C'è una critica sociale di fondo, che si mescola ai segreti che legano i protagonisti, che man mano verranno a galla. Alla fine i Bugiardi partiranno dalle conseguenze del trauma di Cadence, passando attraverso il disturbo da stress post-traumatico, per arrivare alla verità. Qualunque essa sia.