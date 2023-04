Citadel, la recensione dei primi episodi: uno spy thriller ambizioso per Prime Video

Un treno che viaggia spedito e stranamente elegante, per il nostro paese, tra le alpi italiane. Da questa location mobile parte la nuova serie spy thriller di Amazon di cui vi parleremo in questa recensione dei primi episodi di Citadel. Parte da lì, dall'incontro/scontro tra due dei suoi protagonisti e i turbolenti eventi che faranno da presupposto narrativo a quanto vedremo in seguito, per un incipit esplosivo che ci fa capire sin da subito quanta ambizione ci sia nel progetto prodotto dai fratelli Russo per Amazon. Al loro servizio, e dello showrunner David Weil, troviamo Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci. Di certo non gli ultimi arrivati.

Che cos'è Citadel?

Citadel: una scena

Ma cos'è Citadel? Ci sono due possibili risposte a questa domanda, la prima pratica e produttiva, l'altra narrativa. Sul piano pratico si tratta di un progetto ambizioso che non si limiterà alla serie al via dal 28 aprile, con l'ormai consueto per Prime Video rilascio settimanale, perché ci saranno a seguire altri progetti paralleli realizzati in altri paesi per creare un puzzle narrativo più articolato e potenzialmente intrigante.

Citadel: Richard Madden e Priyanka Chopra in una scena

L'altra risposta è ovviamente narrativa, ovvero relativa al contesto che la serie sviluppa e ci racconta. In questo ambito fittizio Citadel è un'agenzia indipendente di spionaggio internazionale della quale i protagonisti sono al servizio, nata con lo scopo di difendere la sicurezza delle persone dalla potente organizzazione che risponde al nome di Manticore. Un'agenzia, Citadel, caduta dopo gli eventi dell'incipit della serie Amazon, portandoci al flusso narrativo principale ambientato otto anni dopo.

Spie (non) come noi

Nel presente di Citadel, infatti, otto anni dopo il prologo, i ricordi dei due agenti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sihn (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati e i due si sono (ri)costruiti una nuova vita con nuove identità, ignari del proprio passato. Ma la situazione non resterà questa, il loro ex collega Bernard Orlick (Stanley Tucci) rintraccia Mason e dà il via a una nuova importante missione per impedire a Manticore di prendere il potere.

Citadel: Priyanka Chopra Jonas in una scena

Una situazione che permette ai protagonisti di giocare con le sfumature dei propri personaggi, a vivere e mettere in scena la loro dualità di spie e persone comuni, di mettersi alla prova sia con sequenze più intime che momenti action, costruendo personaggi che in prima battuta funzionano e intrigano lo spettatore, lasciando con la curiosità di capire quale sarà il viaggio che li vedremo intraprendere.

Ambizione e promesse

Citadel: una foto di scena

Abbiamo già parlato dell'ambizione della serie, sia in termini di valori produttivi che di progetto nel suo insieme, ma i primi episodi di una serie di questo tipo rappresentano anche una promessa, un'anticipazione e teaser di quanto verrà sviluppato nel corso della stagione, che ci accompagnerà settimanalmente fino a fine maggio. Per questo il giudizio è positivo ma con riserva, perché molto di quanto visto dovrà essere confermato dagli sviluppi successivi, un discorso che vale per ogni produzione seriale ma ancor più per quelle che hanno una continuity orizzontale così marcata e puntano molto su svolte narrative e colpi di scena. Citadel saprà confermare quanto impostato nei primi episodi? Lo scopriremo presto, settimana dopo settimana.