Maxton Hall – Il mondo tra di noi, la recensione: un teen drama che vorrebbe essere uno young adult

Tutti si meritano un mondo di possibilità. Di sognare e amare chi vogliono.

Lo young adult è il genere che va per la maggiore rispetto ai classici teen drama di un tempo e che ha provato a sostituirlo nel corso degli ultimi anni, spesso non riuscendoci appieno (l'epoca d'oro del genere adolescenziale è oramai fatta e finita da tempo). Purtroppo è qualcosa che riscontreremo anche nella recensione di Maxton Hall - Il mondo tra di noi, ultimo esempio in tal senso che questa volta viene dalla Germania e da Prime Video, dove è disponibile interamente coi propri sei episodi dal 9 maggio.

Una trama teen che vorrebbe essere adulta

Maxton Hall - Il mondo tra di noi: la protagonista Harriet Herbig-Matten

La trama di Maxton Hall - Il mondo tra di noi (titolo originale Die Welt zwischen uns, titolo internazionale The World Between Us) non è solo basica ma anche trita e ritrita: tratta dal romanzo bestseller Save Me di Mona Kasten (edito in Italia da Sperling & Kupfer), è la storia di Ruby (Harriet Herbig-Matten) una studentessa di umili origini entrata grazie ad una borsa di studio nella prestigiosa scuola privata di Maxton Hall come biglietto da visita per Oxford a cui punta da sempre: è insomma una outsider, un pesce fuor d'acqua in una scuola elitaria fatta di capi firmati e apparenti frivolezze per giovani che hanno un futuro già assicurato dalle proprie famiglie. Lei invece deve barcamenarsi con un lavoro da cameriera dopo la scuola per riuscire a pagare una poltrona montascale di qualità per il padre invalido (proprio tutte le carte in regola per apparire di buon cuore e grandi speranze agli occhi del pubblico). Viene per puro caso a conoscenza di un segreto e questo la porta ad interagire con il bello e dannato della scuola, un figlio di papà in tutto e per tutto di nome James Beaufort (Damian Hardung), erede milionario insieme alla sorella. Quella che scatterà tra loro a quel punto sarà una scintilla che rischierà di bruciare non pochi rapporti e spezzare non pochi cuori.

Uno sviluppo prevedibile

L'esclusiva scuola al centro della serie Prime Video

Tutto è prevedibile e scontato nello sviluppo narrativo di Maxton Hall - Il mondo tra di noi: la disparità sociale che già aveva fatto scuola in The O.C., le cattiverie e le ripicche tra adolescenti già mostrate meglio in Gossip Girl, le storie d'amore impossibili già analizzate in moltissimi teen drama - ce ne sono almeno altre due in campo tra gli altri personaggi che fanno parte della vita dei due protagonisti. Risulta però tutto così svogliato, nonostante ogni tanto si provi a dare profondità ai personaggi e alle tematiche che si portano dietro ma che alla fine risultano solamente fastidiosi agli occhi dello spettatore.

Una scena con Harriet Herbig-Matten

A partire dalla protagonista, che è difficile associare ad una ragazza acqua e sapone della porta accanto e che da subito sembra fin troppo attratta da quel mondo che tanto dice di detestare. Non c'è una vera e propria evoluzione per i vari personaggi, che sembrano riprendere gli stilemi dei primi anni 2000 in cui erano tutti "troppo belli per essere veri" e soprattutto adolescenti credibili. Anche alcune tematiche importanti - come la malattia e i sussidi statali, quella LGBTQIA+ e altre riguardanti i terrori dell'adolescenza vengono trattate con superficialità e arroganza. Nemmeno i genitori e gli adulti in generale fanno la loro parte, con i protagonisti lasciati totalmente in balia di se stessi. Il che potrebbe diventare una denuncia sottesa, se non fosse espressa in modo così banale.

Una conclusione aperta

I protagonisti in un'immagine

Maxton Hall - Il mondo tra di noi è prodotta da UFA Fiction e adattata per la tv da Daphne Ferraro, con la regia di Martin Schreier e Tarek Roehlinger. Anche quest'ultima sembra stanca, senza troppi guizzi o trovate originali, utilizzando un setting di colori, luci e inquadrature che strizza prepotentemente l'occhio ai teen drama e agli young adult del passato senza decidere bene da che parte stare, e senza avere una propria vera identità che non sia un mix ibridato di quanto è stato fatto in precedenza. Peccato, forse con un altro tipo di attenzione e approfondimento sarebbe potuto venire fuori un prodotto che avesse qualcosa da dire alle generazioni di oggi invece che far rimpiangere agli spettatori più maturi le serie della loro adolescenza.