The Legend of Vox Machina, la recensione: (anti)eroi animati per Prime Video

La recensione di The Legend of Vox Machina, la serie animata di avventura fantasy disponibile su Prime Video dal 28 gennaio 2022.

The Legend of Vox Machina: una scena della serie animata

Il primo passo da compiere nello scrivere la recensione di The Legend of Vox Machina è di spiegare la genesi di questa serie animata disponibile su Prime Video dal 28 gennaio, perché si tratta di un'origine fuori dal comune: non è infatti un romanzo, un fumetto o un altro tipo di materiale narrativo tradizionale a essere adattato nei dodici episodi della prima stagione della serie, distribuiti tre a settimana in piattaforma, ma sessioni di gioco dal vivo. The Legend of Vox Machina è infatti basata sui personaggi e le loro avventure che hanno preso vita in Critical Role, una web series in cui alcuni attori, noti soprattutto come doppiatori di videogiochi e animazione, si sono cimentati nel primo gioco di ruolo trasmesso in streaming.

Dal tavolo allo schermo

The Legend of Vox Machina: una scena della serie

Sette o otto giocatori, un master, tantissime sessioni di gioco a partire dal 2015 con la prima campagna di questa serie sui generis, la cui terza campagna è partita lo scorso ottobre, a dimostrazione di quanto seguito sia riuscita a coinvolgere e quanto riesca a continuare a farlo. Si è partiti con un gruppo solido composto da Ashley Johnson, Travis Willingham, Laura Bailey, Liam O'Brien, Talliesin Jaffe, Marisha Ray, Orion Acaba e Sam Riegel (tra loro troviamo quindi Ellie e Abby di The Last of Us) per una prima campagna che confluisce ora direttamente nella prima stagione della serie animata Amazon, che va ad adattare proprio quel primo ciclo di avventure: al netto di due episodi iniziali che contengono materiale originale e raccontano quanto accade prima di Critical Role, il corpo principale della stagione porta su schermo l'arco di Briarwood giocato già noto a chi ha seguito le avventure del party.

Un party variegato

The Legend of Vox Machina: un'immagine della serie

"L'etica è un lusso che non ci possiamo permettere". Lo dice uno dei protagonisti nelle prime scene di The Legend of Vox Machina e fa capire subito lo spirito che anima questo eterogeneo gruppo di avventurieri, composto dalle figure più disparate che vanno dalla mezz'elfa ranger Vex al pistolero Percy, dallo gnomo chierico Pike Trickfoot all'altra mezz'elfa druido Keyleth, fino al prezioso apporto, anche canoro, del bardo Scanian Shorthalt. Si tratta di eroi improbabili, scorretti nei modi, che vivono alla giornata e preferirebbero passare il tempo al tavolo di un bar piuttosto che affrontando pericolosi avversari, che si ritrovano a dover salvare il regno di Exandria da oscure forze magiche, in una serie di avventure che li metteranno alla prova sia per quanto riguarda le capacità e punti di forza dei singoli, sia soprattutto in quanto gruppo e nel legame che li unisce.

Fantasy classico, approccio adulto

The Legend of Vox Machina: una scena

The Legend of Vox Machina si muove in un mondo fantasy dal sapore classico, come è ovvio per un'ambientazione che si rifà a Dangeons & Dragons, ma il piglio con cui personaggi e avventure sono affrontati si rivolge a un pubblico più maturo per come sono presenti situazioni scorrette, ammiccamenti e umorismo sopra le righe, sangue e violenza. Non è insomma una serie politicamente corretta, ma nemmeno si eccede in maniera che può essere fastidiosa sul fronte della scorrettezza a ogni costo, senza arrivare a essere dissacrante per il gusto di esserlo. Si rivolge, insomma, a un pubblico più maturo e il comparto narrativo si muove di conseguenza nel portare avanti una storia che, a giudicare da quanto visto in anteprima, può essere capace di proporre una sana dose di avventura e azione, con una sufficiente varietà di situazioni.

The Legend of Vox Machina: i protagonisti della serie

A guidare tutto dal punto di vista tecnico c'è Titmouse, studio d'animazione con esperienza ventennale di cui ricordiamo, per esempio, Big Mouth, Star Trek: Lower Decks o Animaniacs, che ha realizzato un lavoro pulito e fluido, che fa il suo dovere nella presentazione di luoghi, personaggi e situazioni, pur con qualche certezza nell'animazione di alcune sequenze meno significative per la storia. In definitiva parliamo quindi di un progetto interessante nei presupposti da cui nasce, ma che sa anche intrattenere nel suo risultato finale e può coinvolgere il pubblico di Prime Video con il suo approccio più adulto al genere.