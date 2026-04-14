Young Sherlock, Prime Video annuncia il rinnovo per la stagione 2 della serie di Guy Ritchie

Prime Video ha ufficialmente confermato il rinnovo per la stagione 2 della serie Young Sherlock, diretta e prodotta da Guy Ritchie.

Il progetto, ispirato ai romanzi di sir Arthur Conan Doyle, ha superato quota 45 milioni di visualizzazioni, entrando nelle prime posizioni nella classifica dei titoli più visti in oltre 95 nazioni.

L'annuncio del rinnovo

Peter Friedlander, responsabile dei progetti televisivi di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: "Young Sherlock ha quella rara magia: milioni di fan intorno al mondo non stanno solo guardando la storia di un detective, stanno innamorandosi dell'origine di un'icona".

Nel comunicato si prosegue spiegando: "Guy Ritchie e Matthew Parkhill hanno trovato la formula giusta facendo sembrare i primi anni di Sherlock freschi, pericolosi e incredibilmente in grado di creare dipendenza, e hanno introdotto un approccio coinvolgente a James Moriarty che getta le basi per quello che accadrà in futuro. Non vediamo l'ora di scoprire dove lo porteranno nella stagione 2".

Cosa racconta la serie Prime Video

Young Sherlock (di cui potete leggere la nostra recensione), con protagonista Hero Fiennes Tiffin (After) nei panni di Sherlock Holmes.

Young Sherlock

I primi otto episodi hanno mostrato quello che accade quando un carismatico Sherlock Holmes, giovane e ribelle, incontra nientemeno che James Moriarty, e viene trascinato in un'indagine per omicidio che mette a rischio la sua libertà. Il primo caso in assoluto di Sherlock svela una cospirazione che attraversa il globo, e culmina in uno scontro esplosivo che cambierà per sempre il corso della sua vita. Ambientata in una vibrante Inghilterra vittoriana e con avventure oltre confine, la serie svela le prime gesta dell'adolescente anarchico destinato a diventare il più celebre residente di Baker Street.

Il cast include Dónal Finn (La Ruota del Tempo), Zine Tseng (Il problema dei 3 corpi), Joseph Fiennes (Il racconto dell'ancella), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Condor) e Colin Firth (Il discorso del re). Guy Ritchie è regista dei primi due episodi ed executive producer. La serie è scritta da Matthew Parkhill, che figura anche come executive producer insieme a Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson e ai co-executive producer Harriet Creelman e Steve Thompson.