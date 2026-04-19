Da Harry Potter al Signore degli Anelli e Sherlock Holmes: i LEGO perfetti per arricchire i propri scaffali

Tra le più recenti aggiunte al catalogo LEGO, i book nook sono il modo più bello ed elegante per rendere più vivi e ricchi i propri scaffali. I temi presenti? Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Sherlock Holmes... per ora! In attesa del fermalibri di Toy Story.

Si scrive Book Nook, si legge magia LEGO. Abbiamo spesso sottolineato la differenza tra i set dal carattere più ludico e quelli più propriamente da esposizione. E tra questi ultimi si è fatto un ulteriore passo in avanti negli ultimi tempi perché LEGO ha messo in catalogo una serie di set pensati per arricchire e decorare le proprie librerie, progettati per essere inseriti tra i nostri libri (o, perché no, anche nel mezzo delle nostre collezioni homevideo) per suggerire una profondità, lo spaccato di un piccolo mondo.

La minifigure di Slinky nel fermalibro Lego di Toy Story

Non potevamo non parlarvene sia perché li abbiamo provati e costruiti in prima persona, quindi ne abbiamo potuto saggiare il valore e il fascino, sia perché i temi disponibili fin qui hanno tutti un collegamento e una valenza cinematografica, che è il nostro argomento principe: Sherlock Holmes, Il Signore degli Anelli, Harry Potter... e una novità in arrivo a tema Toy Story. Passiamoli in rassegna a seguire e noterete dai prezzi che sono tutti più accessibili e imperdibili di altri set Lego!

Sherlock Holmes e uno spaccato di Baker Street

Partiamo da un classico della letteratura e del cinema: Sherlock Holmes. Il popolare detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle è stato protagonista sia di romanzi che di film e serie (non per ultima Young Sherlock, di recente arrivata su Prime Video), ma è un'icona che va al di là del singolo media, tanto da non sorprenderci che sia tra i primi Book Nook creati da Lego. Chiuso, nella sua forma ideale per essere inserita tra gli elementi della nostra libreria, propone uno spaccato dell'iconica Baker Street in cui Holmes soggiorna e lavora al civico 221B, suggestivo e affascinante. Ancor più con la giusta illuminazione.

Baker Street nella sua versione aperta

Nella sua versione aperta, invece, propone la via sviluppata in orizzontale e permette di accedere ad alcune chicche del set, dalla libreria girevole ad alcuni misteri e indizi sparsi qua e là. Uno splendido set, qualunque sia l'uso e la forma espositiva che preferiate. E non dimentichiamo, ovviamente, le minifigure presenti, che sono tutte quelle che non possono mancare quando si parla delle storie di Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes, il fedele Dr. Watson, Irene Adler, Paige e il Professor Moriarty.

Il Signore degli Anelli e lo scontro tra Gandalf e il Balrog

Da un'icona all'altra, passando per un altro mondo di fantasia che ha fatto la storia sia su carta che su schermo: Il Signore degli Anelli. Un tema ampiamente sfruttato in versione Lego, che però trova nel Book Nook dedicato alla lotta tra Gandalf e il Balrog sul ponte di Khazad-dûm una delle sue forme più accessibili. Un modo per entrare nel mondo del Signore degli Anelli Lego e accompagnare allo stesso tempo la propria collezione. È, tra i Book Nook Lego esistenti, quello che meno di tutti cambia nella sua doppia versione aperta/chiusa, perché il cuore del set è la battaglia del popolare mago con il pericoloso rivale e in entrambi i casi abbiamo il personaggio interpretato al cinema da Ian McKellen di spalle mentre fronteggia il nemico.

Il book nook de Il Signore degli Anelli

Quel che cambia nella sua versione aperta è una maggiore enfasi sulle fiamme alle spalle del mostro, le ali aperte e più minacciose, ma una volta chiuso è il perfetto oggetto d'arredamento da mettere tra i libri di Tolkien e tra gli homevideo de Il signore degli Anelli e Lo Hobbit. Va da sé che in questo caso le minifigure presenti si limitano al solo Gandalf, ma c'è piccola chicca: la placca che accompagna Gandalf con l'iconica frase "Non passerai!"

Harry Potter e l'Hogwarts Express

Se per il precedente set abbiamo espresso una preferenza per la sua versione chiusa, quello che raffigura l'Espresso per Hogwarts dà invece il meglio di sé nella sua versione aperta in orizzontale, perché permette di ammirare il treno nella sua lunghezza. La scena è quella iconica di Harry e Ron che prendono il treno al binario 9 e 3/4 e sono ovviamente presenti le minifigure di Harry Potter e Ron Weasley impegnati a spingere i rispettivi carrelli con i bagagli, oltre ai personaggi di Edvige e Crosta.

Il book nook di Harry Potter in versione fermalibri

C'è in questo caso un'ulteriore variante, oltre alle due possibilità di esposizione degli altri Book Nook, ovvero quella separata: dividendo il set in due con i due tronconi del treno, è possibile far diventare il set un bellissimo Bookend, ovvero un fermalibro al centro del quale mettere alcuni dei propri romanzi preferiti, o proprio quelli della Rowling dedicati a Harry Potter.

Slinky di Toy Story per tener fermi i nostri libri

Visto che abbiamo accennato ai fermalibri, non possiamo che chiudere con quella che al momento è un'anticipazione ma che potete già prenotare: il Book End di Toy Story dedicato al personaggio di Slinky, ovvero il cane con il corpo a molla che è tra i personaggi più amati della saga Pixar che sta per tornare al cinema con Toy Story 5. Un cane, due metà, ma anche due libri in formato Lego per accompagnare i nostri romanzi o homevideo preferiti e circondarli con gusto e colore.

Il fermalibri di Toy Story con protagonista Slinky

Il set comprende anche due minifigure, Woody e lo stesso Slinky, ma è il corpo principale a dimostrare grande cura: la testa di Slinky è girevole, le zampe sono mobili e le orecchie di stoffa. Inoltre i due libri Lego che accompagnano il set presentano un paio di particolarità di funzionamento: il piccolo ha una funzione sul dorso per rivelare il cane Slinky, mentre il grande ha un meccanismo che ruota per mostrare la minifigure di Woody o la possibilità di rimuovere la copertina per rivelare delle sorprese all'interno.