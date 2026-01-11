I film al cinema più attesi del 2026, da Avengers: Doomsday a Odissea

Supereroi e cinema d'autore, drammi italiani e animazione, sequel ed action movie, scopriamo insieme quali sono i lungometraggi più attesi dal pubblico.

Le speranze dei Marvel Studios per rilanciare il corso positivo dell'MCU sono riposte in Avengers: Doomsday, uno dei film al cinema più attesi del 2026, che rilancerà la saga degli Avengers firmata dai fratelli Russo, di ritorno dietro la macchina da presa.

Nonostante la 'stanchezza da supereroi', i cinecomic continuano a intrigare il grande pubblico e ce lo dimostra l'hype nei confronti del ritorno degli originali Vendicatori e soprattutto della star Robert Downey Jr., stavolta in veste di villain. E parlando di hype, grande è l'attesa per il ritorno di Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo standalone della saga dell'Uomo Ragno che riporterà l'eroe a combattere il crimine per le strage di New York.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

A contendere agli Avengers l'attenzione del grande pubblico nell'anno cinematografico appena iniziato sarà Dune - Parte Tre, ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve che negli USA uscirà lo stesso giorno del blockbuster Marvel, il 18 dicembre. Ma a rompere le uova nel paniere potrebbe intervenire un terzo incomodo decisamente ingombrante.

Tutto ciò che Christopher Nolan tocca si trasforma in oro e il pubblico globale è concentrato sulla sua più recente scommessa, Odissea, che traspone il classico omerico grazie a tecnologie e sensibilità contemporanee con la complicità di una pioggia di star capitanate da Matt Damon, qui nei panni di un Ulisse dal fisico scolpito e dai muscoli in evidenza.

Star in competizione, ma il pubblico sogna sequel e remake

Timothée Chalamet è la star più chiacchierata del momento. Tra proclami di autostima e red carpet con la compagna Kylie Jenner, orde di giovani fan ne seguono le gesta. L'Oscar sfuggitogli con A Complete Unknown potrebbe arrivare con la nuova travolgente performance da noi analizzata nella recensione di Marty Supreme, in arrivo il 22 gennaio. E che dire della nuova incursione di Ryan Gosling nello spazio ne L'Ultima Missione: Project Hail Mary, in sala dal 19 marzo, dove sarà chiamato a sacrificarsi per salvare la Terra? Quanto al re della fantascienza, dovremo attende l'11 luglio per l'arrivo di Disclosure Day, nuova incursione "aliena" di Steven Spielberg di cui al momento si sa ben poco al di là del suggestivo trailer con Emily Blunt.

Timothée Chalament in Marty Supreme

Attesa anche per la nuova versione de I Dominatori dell'Universo, che vedrà un muscolosissimo Nicholas Galitzine nei panni dell'eroe Mattel He-Man e, a proposito di nostalgia, Mortal Kombat II promette combattimenti spettacolari e un inedito Karl Urban nei panni di Johnny Cage. L'appuntamento è fissato per il 14 maggio.

Il 29 aprile è, invece, la data che attendono gli spettatori che amano la commedia raffinata e il mondo della moda. Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt tornano ne Il Diavolo veste Prada 2 sempre più eleganti e sarcastici per rispondere alla loro maniera alla crisi che incombe. Passando dai sequel ai remake - molto libera - grande è la curiosità per la nuova opera da regista di Maggie Gyllenhaal, La Sposa!, rilettura di Frankenstein in chiave femminista. Si parla molto della pellicola che ha subito ritardi nella lavorazione e finalmente debutterà il 5 marzo. A fianco di Christian Bale l'acclamata Jessie Buckley, che ritroveremo in Hamnet di Chloe Zhao, altro film al femminile che tiene banco da mesi sui media di settore. Spazio anche all'animazione con il sequel Pixar Toy Story 5 in uscita il 17 giugno, seguito a luglio da Minions 3, mentre a fine anno tornerà il fiabesco Shreck 5.

Quali sono i film italiani più attesi?

Jessie Buckey è La Sposa!

Il 2026 si aprirà all'insegna di Paolo Sorrentino. Le recensioni entusiastiche de La grazia, la sua ultima fatica con Toni Servillo nei panni di un riflessivo Presidente della Repubblica e Anna Ferzetti in quella dell'infaticabile figlia, hanno creato un notevole hype, alimentato anche dalla Coppa Volpi a Servillo come miglior attore. Appuntamento al cinema dal 15 gennaio. Due settimane dopo toccherà a Gabriele Muccino con Le cose non dette, adattamento del romanzo di Delia Ephron Siracusa, che racconta una crisi di coppia tra Roma e il Marocco. Nel cast Stefano Accorsi, Miriam Leone e Claudio Santamaria.

Toni Servillo in La grazia

Ancora non si conosce la data di uscita del nuovo film di Nanni Moretti che, in Succederà questa notte, torna a rivisitare l'opera dello scrittore israeliano Eshkol Nevo con la complicità degli attori Louis Garrel e Jasmine Trinca. A partire dal 29 gennaio Micaela Ramazzotti interpreterà Elena Di Porto, ebrea romana che sfidò il regime fascista, in Elena del Ghetto, mentre Valeria Golino tornerà a mettersi alla prova con un ruolo complesso e delicato in La gioia. Grande curiosità anche per il biopic su Pino Daniele, Je so' pazzo, con Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori nel ruolo dell'indimenticato cantautore napoletano.

I film più attesi del 2026

La grazia (in sala dal 15 gennaio)

Paolo Sorrentino al suo meglio con un pellicola profonda e meditativa, ma intrisa della sua proverbiale ironia. Toni Servillo, Coppa Volpi a Venezia per la miglior interpretazione, è un Presidente della Repubblica colto dal dubbio e diviso tra il senso del dovere e le affettuose pressioni della figlia Dorotea (Anna Ferzetti), giurista come lui.

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa (in sala dal 15 gennaio)

Prosegue la saga zombie horror inglese firmata da Alex Garland. In questo nuovo capitolo Danny Boyle lascia spazio a Nia DaCosta al timone di comando. Da quanto anticipato, seguiremo l'ascesa del folle villain Sir Jimmy Crystal, interpretato da uno scatenato Jack O'Connell, mentre Ralph Fiennes darà il meglio di sé sprofondando nella pazzia di questo mondo post-apocalittica. Ma i fan del franchise attendono con ansia il (breve) ritorno di Cillian Murphy nel ruolo di Jim per ricordare là dove tutto ha avuto inizio.

Marty Supreme (in sala dal 22 gennaio)

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

La sfrontatezza giovanile di Timothée Chalamet al servizio di una storia che racconta l'ascesa di un giovane campione di ping pong nell'America anni '50 attraverso il sudore, sacrificio e - perché no - l'arguzia. Per riuscire a realizzare il suo sogno, Marty Mauser è pronto a tutto, persino a umiliarsi. La sua storia viene raccontata con stile sincopato (e a tratti schizofrenico) da Josh Safdie, qui alla prova del primo film da solista. Al suo fianco una sensuale Gwyneth Paltrow e Odessa A'Zion.

Send Help (in sala dal 29 gennaio)

I fan di Sam Raimi sognano da tempo il ritorno del regista all'amato genere horror. Ma lui nicchia e ci regala invece un divertissement grottesco tutto giocato sulla coppia Rachel McAdams/Dylan O'Brien. Lui dispotico datore di lavoro, lei dipendente sottomessa, si ritrovano loro malgrado su un'isola deserta dopo un incidente aereo e qui i ruoli si invertono. Le dinamiche di potere cambiano mentre i due lottano per la sopravvivenza contro gli elementi... e soprattutto contro loro stesso.

Le cose non dette (in sala dal 29 gennaio)

L'equilibro tra due coppie viene turbato da un viaggio in Marocco e dall'irruzione di una bella e giovane studentessa, allieva di uno dei due uomini. Passioni, turbamenti e gelosie al centro del nuovo film di Gabriele Muccino che riunisce un super cast composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini per raccontare l'amore e le sue trappole.

Cime tempestose (in sala dal 12 febbraio)

Promette alto tasso erotico il nuovo adattamento di Cime tempestose diretto da Emerald Fennell. La regista inglese sviscera il lato più erotico e passionale del classico di Emily Bronte prendendosi delle licenze rispetto al romanzo originale. Per avvicinare più la storia ai giorni nostri la regista "invecchia" Catherine, affidando il ruolo a Margot Robbie, e sbianca il meticcio Heathcliff che ha il volto di Jacob Elordi. Nonostante le polemiche dei puristi, l'hype è alle stelle.

La lunga marcia (in sala dal 12 febbraio)

La critica americana ha già promosso La lunga marcia definendolo "l'adattamento più riuscito da Stephen King". L'angosciante pellicola di Francis Lawrence deve affrontare ora la prova del pubblico, ma le premesse sono ottime. La storia altamente metaforica presenta molte assonanze col presente e il cast composto da Cooper Hoffman, David Jonsson, Charlie Plummer, Judy Greer e Mark Hamill si è immerso pienamente nel sadico universo kinghiano dove chi si ferma muore.

La sposa! (in sala dal 5 marzo)

Jessie Buckley è La Sposa!

Maggie Gyllenhaal ha gettato il cuore oltre l'ostacolo realizzando una versione personalissima di Frankenstein sanguinolento, punk e femminista. Christian Bale interpreta il mostro di Frankenstein mentre Jessie Buckley** è il suo interesse amoroso non-morto. Nonostante le preoccupazioni di Warner per il budget elevato, Maggie Gyllenhaal ha ribadito che, di fronte a un regista uomo le preoccupazioni sarebbero minori.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary (in sala dal 19 marzo)

Uno degli attori più amati dal gentil sesso, in Project Hail Mary Ryan Gosling interpreta un astronauta che si risveglia su un'astronave senza sapere nulla della sua vita passata e con la missione di salvare la Terra. Phil Lord e Christopher Miller dirigono il film di fantascienza che rielabora il mito dell'eroe riluttante gettando uno sguardo su uno dei tanti futuri oscuri che ci aspetterebbero secondo i profeti di sventura.

Super Mario Galaxy: Il film (in sala dal 1 aprile)

Mario e Luigi tornano sul grande schermo, stavolta in un'avventura cosmica che va oltre i confini del Regno dei Funghi. Nella versione originale Chris Pratt e Charlie Day tornano a doppiare, rispettivamente, Mario e Luigi, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key e Kevin Michael Richardson riprendono i ruoli della Principessa Peach, Bowser, Toad e Kamek. Benny Safdie e Brie Larson fanno il loro debutto nella serie nei panni di Bowser Jr. e Rosalina, nuovi personaggi tratti dal celebre franchise Nintendo che continua a fa rimazzire videogiocatori di ogni età.

The Drama (in sala dal 2 aprile)

Del plot per adesso sappiamo ben poco, ma il primo trailer di The Drama ha anticipato la crisi di coppia di Robert Pattinson e Zendaya, fidanzati in procinto di sposarsi, nel thriller dark del regista Kristoffer Borgli. A quanto possiamo vedere, il matrimonio prenderà una piega imprevista mettendo in discussione ogni rapporto e ogni identità.

Michael (in sala dal 23 aprile)

Affrontare la vita di un artista controverso come Michael Jackson non è impresa da poco. L'azzardo è riuscito ad Antoine Fuqua che ha cercato l'aiuto della famiglia Jackson affidando il ruolo della pop star di Thriller al nipote Jaafar Jackson. Il film in arrivo racconta la prima metà della carriera d Jackson, dai primi passi mossi coi Jackson 5 alla travolgente ascesa da solista. A interpretare i genitori di Michael sono Colman Domingo e Nia Long mentre Miles Teller veste i panni dell'avvocato e manager del cantante, John Branca.

Il Diavolo veste Prada 2 (in sala dal 29 aprile)

Miranda Priestly (Meryl Streep) e Andy Sachs (Anne Hathaway) fanno ritorno nel mondo dell'alta moda per l'attesissimo sequel della commedia del 2006. Confermato il cast originale al completo, con l'aggiunta delle star Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux e Lucy Liu, per raccontare i cambiamenti del settore moda e la crisi del giornalismo, ma anche per offrire uno sguardo unico a sfilate, modelle e capi davvero unici. Non per nulla alcune scene sono state girate durante la sfilata di Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week e anche Donatella Versace dovrebbe apparire in un cameo.

Pecore sotto copertura (in sala dal 7 maggio)

Ogni sera un pastore ama leggere alle sue pecore un romanzo giallo, ignaro che, quando lui va a dormire, le pecore dibattono per ore sull'identità dell'assassino e sulla soluzione del mistero. Quando il pastore, che ha il volto di Hugh Jackman, viene trovato morto le pecore si organizzano per dare manforte all'inetto poliziotto locale e scovare il colpevole. Nel cast di questo whodonit pastorizio ispirato al romanzo di Leonie Swann, Three Bags Full, anche Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O'Dowd, Hong Chau, Regina Hall e Patrick Stewart.

Mortal Kombat 2 (in sala dal 14 maggio)

Nuovo adattamento del popolare videogame diretto daa Simon McQuoid all'adattamento del videogioco omonimo del 2021, Mortal Kombat II vedrà Johnny Cage (Karl Urban) allearsi con altri combattenti per affrontare il malvagio Shao Kahn (Martyn Ford). Il film vedrà anche il ritorno di Sonya Blade (Jessica McNamee) e Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada), oltre all'arrivo di Kitana (Adeline Rudolph), già presente nel gioco. Confermata, inoltre, la presenza del Necromancer.

Masters of the Universe (in sala dal 4 giugno)

Sulla scia della nostalgia per gli anni '80, Travis Knight riporta sullo schermo il mitico He-Man, eroe muscoloso dal caschetto biondo nato da una serie di action figures Mattel. A interpretare il principe Adam e il suo possente alter ego sarà Nicholas Galitzine, mentre nel ruolo di Skeletor Jared Leto si misurerà con l'ennesimo pittoresco villain. La posta in palio sono il Castello di Greyskull e il pianeta di Eternia.

Disclosure Day (in sala dall'11 giugno)

Emily Blunt in una scena di Disclosure Day

Il primo trailer di Disclosure Day: ha fornito qualche dettaglio in più sul nuovo misterioso progetto fantascientifico di Steven Spielberg, che torna a occuparsi di incontri ravvicinati in una pellicola catastrofica che si preannuncia ad alto tasso emotivo. Emily Blunt, Colin Firth, Josh O'Connor e le altre star devono far fronte e un evento straordinario la cui natura non è stata ancora spiegata. Inutile dirlo, l'hype è alle stelle.

Toy story 5 (in sala dal 17 giugno)

Cambio di look per Woody e prime reazioni entusiasmanti. Il ritorno di Pixar con Toy Story 5 si profila come un evento fondamentale per il box office globale del 2026. Scritto e diretto da Andrew Stanton, il film vede Woody, Buzz e il resto della gang di giocattoli sfidare un tablet, in un inno alla tradizione e all'interazione umana. Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Tony Hale, Blake Clark e John Ratzenberger riprenderanno i loro ruoli nella versione originale con l'arrivo di Anna Faris, Ernie Hudson, Conan O'Brien e Greta Lee in nuovi ruoli.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (in sala dal 20 giugno)

Primo film di Star Wars ad arrivare sul grande schermo in sette anni, The Mandalorian and Grogu porta sul grande schermo i popolari personaggi della serie Disney+ The Mandalorian. Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, farà squadra con Grogu (Baby Yoda) in un'avventura sconfinata in una galassia lontana lontana, diretta dallo showrunner di The Mandalorian Jon Favreau. Co-protagonisti Sigourney Weaver e Jeremy Allen White.

Supergirl (in sala dal 25 giugno)

Millie Alacock nei panni di Supergirl

Meno "evento" rispetto a Superman di James Gunn, Supergirl vedrà Milly Alcock nei panni della cugina dell'Uomo d'Acciaio, una kryptoniana dalla vita piuttosto incasinata. Anche Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa recitano nel film diretto da Craig Gillespie che si preannuncia interessante per lo spirito cinico e ribelle della sua protagonista, cresciuta nel caos di Krypton a differenza del più fortunto cugino.

Spider-Man: Brand New Day (luglio)

Come ha anticipato Kevin Feige, il nuovo lungometraggio standalone diretto da Destin Daniel Cretton si lascerà alle spalle il caos Multiversale per riportare Peter Parker sulle strade di New York, accanto a Frank Castle, alias The Punisher, interpretato da Jon Bernthal. Nelle parole di Feige Spider-Man: Brand New Day segnerà l'inizio di un'era "davvero Spider-Man" nell'MCU che vedrà il ritorno di Zendaya nei panni di MJ e l'arrivo della star di Stranger Things sadie Sink in un misterioso ruolo da villain.

Odissea (in sala dal 16 luglio)

L'atteso adattamento di Christopher Nolan del poema epico greco di Omero si profila come un avventuroso peplum di altissimo livello girata interamente in IMAX e curato fin nei mini dettagli. Girato in Italia, Grecia, Malta e Inghilterra, tra le varie location, il film vede Matt Damon nei panni di Ulisse, accanto a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, Samantha Morton, Jovan Adepo e tante altre star.

The Social Reckoning (ottobre)

16 anni dopo il successo di The Social Network, Aaron Sorkin torna a raccontare la storia di Facebook con un sequel complementare che svela come l'informatica Frances Haugen e il reporter del Wall Street Journal Jeff Horowitz abbiano svelato i segreti più custoditi della piattaforma. Il premio Oscar Mikey Madison interpreterà Haugen, la star di The Bear Jeremy Allen White interpreterà Horowitz e l'attore di Succession Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg dopo il rifiuto di Jesse Eisenberg.

Narnia (novembre)

Tecnicamente l'adattamento della saga di Narnia firmata da Greta Gerwig è un progetto prodotto e finanziato da Netflix, ma il braccio di ferro intentato dall'autrice avrebbe garantito un'adeguata finestra di uscita per il film che porterà sullo schermo gli eventi de_ Il nipote del mago_, sesto romanzo della saga di C.S. Lewis. La storia, che si focalizza sulla scoperta e creazione di Narnia, approderà poi in streaming a Natale. Tra gli interpreti Meryl Streep, Daniel Craig e Carey Mulligan.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura (in sala dal 19 novembre)

Da quando Haymitch Abernathy (Woody Harrelson) è stato introdotto nell'universo di Hunger Games, i fan hanno desiderato ardentemente conoscere il suo passato. A breve verranno accontentati. L'alba della mietitura riporterà il pubblico a Panem, ma stavolta nella mattina della 50esima edizione degli Hunger Games. Francis Lawrence tornerà alla regia e Joseph Zada ​​interpreterà la versione giovane Abernathy. Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons ed Elle Fanning completano il cast stellare, che vedrà il ritorno di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nei ruolo di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, probabilmente in un flashforward.

Dune - Parte 3 (in sala dal 17 dicembre)

Denis Villeneuve torna a occuparsi di Dune per concludere la sua trilogia tratta dalla saga di Frank Herbert e poi passare a dedicarsi ad altro. A differenza dei primi due film, entrambi tratti dal primo romanzo, il terzo lungometraggio adotterà toni più cupi prendendo le mosse 12 anni dopo gli eventi del secondo film, con Paul Atreides diventato imperatore dell'universo. Florence Pugh tornerà nei panni della Principessa Irulan, mentre Zendaya sarà ancora Chani.

Avengers: Doomsday (in sala dal 17 dicembre)

Una scena di Avengers: Doomsday

Tra teaser spoilerati prima del tempo e una pioggia di star nel cast, il marketing che ha anticipato di un anno l'arrivo del nuovo capitolo della saga degli Avengers rappresenta l'evento nell'evento. Al loro ritorno in Marvel dopo una serie di flop, i fratelli Russo non vogliono lasciare niente al caso, progettando una reunion epocale di supereroi che vedrà il ritorno dei Vendicatori tradizionali quasi al completo, compresi Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth) e Ant Man (Paul Rudd). Anche Robert Downey Jr. tornerà, ma questa volta nei panni del super villain Victor Van Doom, alias Dottor Destino, il che ha scatenato le teorie dei fan su possibili trame multiversali nonostante la segretezza che circonda il progetto.