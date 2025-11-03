Toy Story 5, Woody cambia look! Il dettaglio segreto nelle ultime foto trapelate online

Il prossimo anno Disney e Pixar lanceranno il quinto capitolo della saga di Toy Story, che vedrà Woody e Buzz riuniti dopo la loro separazione al termine della storia precedente. Una nuova immagine sembra anche aver rivelato i nuovi personaggi che faranno compagnia alla coppia protagonista.

Grazie a Toonado.com, è emersa una nuova serie di immagini promozionali del prossimo Toy Story 5, che saranno utilizzate per diversi modelli di magliette in uscita. Per quanto riguarda le novità, vediamo che Woody aggiungerà un poncho al suo classico look da cowboy (un modo per vendere una nuova serie di pupazzi di Woody sia ai bambini che ai collezionisti adulti).

Non solo, c'è anche una prima anteprima delle tre nuove aggiunte alla serie: Atlas, Smarty Pants e Snappy. Non si sa molto su questo trio, anche se probabilmente faranno parte della banda nella stanza di Bonnie.

Woody, Buzz e Jessie nel teaser del film

Toy Story 5, i primi dettagli della trama

Durante una recente intervista, l'attore Tim Allen, storico doppiatore di Buzz Lightyear, ha rivelato alcuni dettagli della storia del prossimo capitolo della saga. L'attore ha confermato che Jessie, interpretata da Joan Cusack, sarà la vera protagonista del film. È interessante notare che ha anche definito il sequel un "reboot" della longeva serie.

"In questo film [Toy Story 5] hanno reboottato tutto", ha dichiarato. "È incentrato su Jesse, il che è davvero fantastico. Lei è nei guai e ha bisogno di aiuto. Siamo tutti divisi, quindi lei dovrà riunire tutti".

"La cosa più divertente per me è che c'è un incidente aereo come quello del film di Tom Hanks, Castaway", ha aggiunto Allen. "Sull'isola dove atterra un aereo della FedEx o qualcosa del genere con 100 pupazzi di Buzz, e sono tutti persi. È esilarante. Stanno cercando di ritrovare la strada del ritorno, e sono un centinaio".

Woody in Toy Story 4

Ci sarà uno scontro tra giocattoli e tecnologia?

Toy Story 5 vedrà i giocattoli contrapposti alla tecnologia; Jessie sarà responsabile della stanza di Bonnie all'inizio del film, con la battaglia contro un tablet a forma di rana chiamato Lilypad che riporterà Woody nella mischia. Nel frattempo, i bozzetti hanno rivelato che un esercito di Buzz Lightyear bloccati in modalità gioco causerà problemi ai nostri eroi (è la scena a cui Allen fa riferimento sopra).

Scritto e diretto da Andrew Stanton, il film vede Tom Hanks nei panni di Woody, Tim Allen in quelli di Buzz Lightyear, Joan Cusack in quelli di Jessie, Ernie Hudson in quelli di Combat Carl, Tony Hale in quelli di Forky, Conan O'Brien in quelli di Smarty Pants e Anna Faris in quelli di Lilypad. Toy Story 5 uscirà nelle sale il 19 giugno 2026.