Mortal Kombat 2, confermata la presenza del Necromancer: primo sguardo a Quan Chi

Con Quan Chi ormai confermato, il sequel di Mortal Kombat includerà alcuni dei cattivi più famosi di Outworld, tra cui Shang Tsung, Shao Kahn e Sindel, che fanno il loro ritorno.

Il produttore di Mortal Kombat II, Tod Garner, ha nuovamente pubblicato una nuova foto che mostra il dietro le quinte del film per i fan che stanno contando i giorni che mancano all'uscita del sequel.

Il suo ultimo aggiornamento, condiviso durante il Giorno del Ringraziamento, ha confermato finalmente la presenza di Quan Chi nel film (che è presente ma solo di spalle nell'immagine), alleviando le preoccupazioni dei fan che pensavano che il mago potesse essere stato tagliato.

Il manipolatore negromante è interpretato da Damon Herriman, carismatico attore già apparso nella serie Justified, una scelta perfetta per un personaggio che ha regalato alcuni dei momenti più memorabili della saga videoludica come in Mortal Kombat 4 e Deadly Alliance.

Perché la data d'uscita di Mortal Kombat 2 è cambiata?

Dopo una serie di ritardi e slittamenti, Mortal Kombat II è ora previsto nelle sale l'8 maggio 2026. Il film era originariamente previsto per il 24 ottobre 2025, ma dato il successo inaspettato di Warner Bros. Discovery al box-office di quest'anno, i dirigenti dello studio hanno deciso di spostare il film al prossimo anno per aumentare i guadagni finanziari del 2026.

L'assenza di Quan Chi dal primo teaser trailer aveva alimentato le preoccupazioni dei fan sul fatto che fosse stato rimosso dalla trama, ma la foto dietro le quinte di Garner ha messo fine a queste voci. E naturalmente, con la comparsa di Quan Chi, i fan di Mortal Kombat stanno già ipotizzando che Shinnok non possa essere troppo lontano...

Il regista Simon McQuoid torna alla regia del sequel della sua esplosiva avventura cinematografica del 2021, da una sceneggiatura di Jeremy Slater, basata sul videogioco creato da Ed Boon e John Tobias.

Mortal Kombat 2, un'immagine di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

Tutto pronto per il debutto di Johnny Cage

Questa volta, i campioni preferiti dai fan, ai quali si è aggiunto Johnny Cage in persona, si affronteranno in una battaglia sanguinosa senza esclusione di colpi per sconfiggere il dominio oscuro di Shao Kahn che minaccia l'esistenza stessa del Regno Terrestre e dei suoi difensori.

Karl Urban interpreterà Johnny Cage, affiancato da Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, con Chin Han, Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han e Hiroyuki Sanada nel ruolo di Hanzo Hasashi e Scorpion.