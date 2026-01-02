Dune 3: la descrizione del primo trailer anticipa l'epica conclusione della trilogia di Denis Villeneuve

Mentre è in corso la post-produzione di Dune 3, terzo e ultimo capitolo della trilogia di Denis Villeneuve, approda in rete una descrizione del primo trailer che anticipa l'afflato epico della pellicola fantascientifica.

Dune: Part Three, la cui uscita è prevista negli USA il 18 dicembre 2026, stesso slot di Avengers: Doomsday, è basato sul romanzo di Frank Herbert del 1969 Messia di Dune che deve affrontare una cospirazione guidata dalle Fremen-led dopo essere diventato Imperatore Muad'Dib. Ma cosa ci aspetta nel primo trailer in arrivo a breve?

Timothée Chalamet e Josh Brolin in una scena di Dune 2

La descrizione del trailer di Dune 3

SFFGazette.com ha diffuso una descrizione del trailer che suona piuttosto epico. Secondo quanto anticipato il promo si apre con Paul Atreides (Timothée Chalamet) in veste di narratore, il quale ci anticipa che suo padre, il Duca Leto Atreides (interpretato Oscar Isaac in Dune) aveva qualcosa di brutto nel cuore.

Segue un flashback di Paul e sua madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Vengono mostrate inquadrature di Alia Atreides, interpretata da Anya Taylor-Joy, con i capelli neri e un abito bianco lungo. Viene anche mostrata una scena di Duncan Idaho, interpretato da Jason Momoa, che cammina con un gruppo di persone lungo un burrone di roccia bianca.

Poi vediamo Chani (Zendaya) che cammina davanti a un verme delle sabbie, inquadratura simile a quella di Paul (Chalamet) in Dune: Parte Due. Un'altra scena mostra una figura calva con delle placche metalliche incastonate nella testa. Intravediamo infine Paul Atreides con la testa rasata. Il trailer si conclude con la scritta "Sfida il tuo destino", che sarà lo slogan di _Dune 3.

Timothée Chalamet e Zendaya in una tenera scena

Quando uscirà il trailer?

Per quanto riguarda la data di uscita del primo trailer di Dune 3, Warner Bros. potrebbe abbinarlo a Cime Tempestose a febbraio o a La Sposa! di Maggie Gyllenhaal, in uscita a marzo.

Interpretato da Timothée Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Josh Brolin, il film concluderà la trilogia firmata da Denis Villeneuve. Il regista ha ribadito a Variety:

"Messia di Dune sarà il mio ultimo film della saga. Innanzitutto, è importante che la gente capisca che per me si è trattato in realtà di un dittico. Si trattava di una coppia di film che sarebbero stati l'adattamento del primo libro. Quella parte è conclusa. Questo terzo film sarà diverso e avrà una sua identità".