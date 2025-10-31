The Social Network, perchè Jesse Eisenberg non sarà nel sequel: "Niente a che fare col film"

La star del primo e premiato film di David Fincher ha parlato per la prima volta della sua assenza dal sequel diretto da Aaron Sorkin che stavolta vedrà Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg

Jesse Eisenberg, che ha interpretato il CEO di Facebook Mark Zuckerberg nel film diretto da David Fincher The Social Network, ha sorpreso i fan quando è stato annunciato che non sarebbe tornato a interpretare il ruolo principale nel sequel di Aaron Sorkin.

Durante l'apparizione di ieri al Today Show, all'attore, impegnato nella promozione di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, è stata chiesta la motivazione principale dietro il suo mancato ritorno per il secondo film, The Social Reckoning.

Eisenberg ha spiegato: "Ascolta, per ragioni che non hanno nulla a che vedere con quanto sarà fantastico quel film, davvero, lo dico sinceramente. Ma quando interpreti un personaggio, a un certo punto senti di essere diventato qualcos'altro".

Jesse Eisenberg con Andrew Garfield nel film The Social Network

Jesse Eisenberg vuole lasciarsi alle spalle Mark Zuckerberg

Alla domanda se si fosse ormai messo alle spalle il personaggio, l'attore ha risposto: "Sì, in parte. Ma è un film davvero meraviglioso. Sono amico di Aaron Sorkin, che ha scritto e diretto questo film, e tutti i motivi per cui non recito in esso non hanno nulla a che vedere con quanto sarà brillante".

The Social Network ha ottenuto otto nomination agli Oscar e ne ha vinti tre, tra cui quello per la migliore sceneggiatura non originale per Sorkin. Il film ha incassato 226 milioni di dollari in tutto il mondo. Il cast comprendeva Eisenberg nel ruolo di Zuckerberg, Andrew Garfield in quello di Eduardo Saverin, Justin Timberlake in quello di Sean Parker e Armie Hammer nei panni dei gemelli Winklevoss.

Nel sequel in uscita, diretto e scritto da Aaron Sorkin, autore del primo film, per la Sony, Jeremy Strong interpreterà Zuckerberg. "È una delle sceneggiature più belle che abbia mai letto. Parla del nostro tempo, tocca tutto ciò che accade nel nostro mondo", ha confessato Strong. "È un personaggio fantastico, affascinante, complesso, e lo sto affrontando con grande cura, empatia e obiettività".

The Apprentice: Jeremy Strong nel ruolo di Roy Cohn

Jeremy Strong ha chiesto consiglio a Jesse Eisenberg per il ruolo?

L'interprete di Succession ha anche sottolineato di non aver parlato con Eisenberg riguardo alla possibilità di sostituirlo nel ruolo. "Penso che questo non abbia nulla a che vedere con ciò che farò", ha dichiarato Strong.

Oltre a Strong, nel cast figurano anche Mikey Madison, Jeremy Allen White e Bill Burr. Il film è ambientato 17 anni dopo la fine dell'originale. Segue le vicende di una giovane ingegnera di Facebook, Frances Haugen (Madison), e del giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz (White), che collaborano per portare alla luce i segreti del social network.