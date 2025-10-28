Toy Story 5, le prime reazioni entusiasmano: "Un altro film toccante per la saga di Woody e Buzz"

Ecco i primi risultati dei test screening del quinto film del franchise Disney/Pixar iniziato nel 1995 e pronto a tornare nelle sale cinematografiche.

Woody in una scena di Toy Story 4
NOTIZIA di 28/10/2025

Sono passati esattamente trent'anni dall'uscita nelle sale di un film che ha rivoluzionato il mondo dell'animazione, Toy Story. Dal 1995 al 2025, i primi test screening su Toy Story 5 parlano di un degno seguito del film originale e dei successivi sequel.

Dopo alcune delusioni al box-office, Disney punta a tornare sulle proprie certezze e ha in programma di tornare con il quinto capitolo delle avventure di Woody e Buzz nel 2026.

I primi riscontri del pubblico su Toy Story 5

Il nuovo film metterà a confronto tradizione e innovazione, i giocattoli classici con il tablet. I primi riscontri del pubblico che ha partecipato ai test screening del film sottolineano come la saga sia riuscita a tornare, con il quinto capitolo, alla magia del primo film.

115665 Uddhwqgtka 1553076231
Woody e Bo Peep in una scena di Toy Story 4

Intorno al progetto permeava un certo scetticismo, soprattutto dopo le splendide chiusure di Toy Story 3 e Toy Story 4. Tuttavia, un insider ha rivelato: "Apparentemente c'è stata una proiezione test di Toy Story 5 la scorsa settimana, e i presenti l'hanno adorato. Una persona ha detto: 'Ancora una volta, un altro film toccante per questa saga'".

Trama e cast di Toy Story 5

Il nuovo lungometraggio della saga vedrà Jessie al comando della stanza di Bonnie, proprio quando una battaglia contro un tablet a forma di rana chiamato Lilypad, riporterà Woody al centro della storia. Tra i concept art si nota anche un esercito di 50 Buzz Lightyear pronti a creare scompiglio.

Toy Story 5, svelato il villain: un esercito di Buzz Lightyear nel primo sguardo al nuovo capitolo Toy Story 5, svelato il villain: un esercito di Buzz Lightyear nel primo sguardo al nuovo capitolo

Le premesse per una ventata di freschezza efficace nel franchise ci sono tutte. Il direttore creativo Pete Docter aveva dichiarato ad inizio anno: "Ci sono scelte che ti fanno pensare, 'Aspetta, questo è davvero un film di Toy Story?'. E penso che sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno a questo punto. Ne abbiamo già fatti quattro. Dobbiamo continuare a sorprendere il pubblico, quindi sarà divertente".

Il cast vocale di Toy Story 5 comprende Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Ernie Hudson (Combat Carl), Tony Hale (Forky), Conan O'Brien (Smarty Pants) e Anna Faris (Lilypad).