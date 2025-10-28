Toy Story 5, le prime reazioni entusiasmano: "Un altro film toccante per la saga di Woody e Buzz"

Sono passati esattamente trent'anni dall'uscita nelle sale di un film che ha rivoluzionato il mondo dell'animazione, Toy Story. Dal 1995 al 2025, i primi test screening su Toy Story 5 parlano di un degno seguito del film originale e dei successivi sequel.

Dopo alcune delusioni al box-office, Disney punta a tornare sulle proprie certezze e ha in programma di tornare con il quinto capitolo delle avventure di Woody e Buzz nel 2026.

I primi riscontri del pubblico su Toy Story 5

Il nuovo film metterà a confronto tradizione e innovazione, i giocattoli classici con il tablet. I primi riscontri del pubblico che ha partecipato ai test screening del film sottolineano come la saga sia riuscita a tornare, con il quinto capitolo, alla magia del primo film.

Woody e Bo Peep in una scena di Toy Story 4

Intorno al progetto permeava un certo scetticismo, soprattutto dopo le splendide chiusure di Toy Story 3 e Toy Story 4. Tuttavia, un insider ha rivelato: "Apparentemente c'è stata una proiezione test di Toy Story 5 la scorsa settimana, e i presenti l'hanno adorato. Una persona ha detto: 'Ancora una volta, un altro film toccante per questa saga'".

Trama e cast di Toy Story 5

Il nuovo lungometraggio della saga vedrà Jessie al comando della stanza di Bonnie, proprio quando una battaglia contro un tablet a forma di rana chiamato Lilypad, riporterà Woody al centro della storia. Tra i concept art si nota anche un esercito di 50 Buzz Lightyear pronti a creare scompiglio.

Le premesse per una ventata di freschezza efficace nel franchise ci sono tutte. Il direttore creativo Pete Docter aveva dichiarato ad inizio anno: "Ci sono scelte che ti fanno pensare, 'Aspetta, questo è davvero un film di Toy Story?'. E penso che sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno a questo punto. Ne abbiamo già fatti quattro. Dobbiamo continuare a sorprendere il pubblico, quindi sarà divertente".

Il cast vocale di Toy Story 5 comprende Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Ernie Hudson (Combat Carl), Tony Hale (Forky), Conan O'Brien (Smarty Pants) e Anna Faris (Lilypad).