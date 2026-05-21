Avengers: Doomsday riscriverà da zero lo scontro tra Iron Man e Captain America: ecco come

Le anticipazioni fornite da Joe e Anthony Russo hanno messo in guardia i fan su cosa aspettarsi dal cinecomic in uscita il 16 dicembre.

I dettagli del plot di Avengers: Doomsday sono ancora top secret, ma i fratelli Russo ci hanno già fornito sufficiente materiale per iniziare a fare ipotesi su ciò che ci attende sul grande schermo a partire dal 16 dicembre, quando il mastodontico cinecomic approderà nei cinema italiani.

In cima alla lista dei ritorni graditi ci sono i due volti simbolo dell'MCU, Chris Evans e Robert Downey Jr.. Mentre Evans tornerà a indossare i panni di Steve Rogers/Captain America, un inedito ruolo da villain - il Dottor Destino - attende Downey. Al riguardo, Joe e Anthony Russo hanno parlato di "reinvenzione" del loro rapporto, già reso burrascoso dopo la rottura tra Rogers e Tony Stark dovuta agli Accordi di Sokovia.

Robert Downey Jr. con indosso il costume verde di Destino

Come cambierà il rapporto tra Steve Rogers e Dottor Destino?

In un'intervista diffusa dalla AGBO Films, compagnia dei fratelli Russo. in occasione del decimo anniversario di Captain America: Civil War, i registi hanno esplorato la dinamica tra Captain America e Iron Man spiegando come gli effetti si ripercuotano ancora oggi nell'MCU, in vista dell'uscita del prossimo film degli Avengers, Avengers: Doomsday.

"Ciò che la Marvel ha fatto meglio di chiunque altro nella storia è la narrazione seriale su larga scala. E Doomsday è una completa reinvenzione, un altro cambiamento radicale", ha detto Joe Russo. "Non credo che il pubblico si aspetti quello che succede nel film, il tono e la tematica. Ma spero che venga percepito come un altro profondo cambiamento per loro in questa narrazione seriale".

Anthony Russo ha osservato come i fan "siano ancora oggi divisi sul conflitto tra Tony Stark e Steve Rogers in Civil War. Riguardo a quella dinamica irrisolta, che ritornerà in una nuova forma in Avengers: Doomsday, sia le aspirazioni di quei personaggi, sia i loro difetti, continuano a manifestarsi e a evolversi nel film in arrivo".

Mistero sul Victor Van Doom di Robert Downey Jr.: cosa nasconde il nuovo villain?

Quando è stato annunciato che Robert Downey Jr. sarebbe tornato in un ruolo diverso, quello del villain Dottor Destino, molti fan hanno ipotizzato che avrebbe interpretato una versione malvagia di Tony Stark. Ma i fratelli Russo negano questa teoria e insistono sul fatto che presenteranno al pubblico un nuovo personaggio.

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Ma Anthony Russo forse si è lasciato sfuggire più di quanto volesse aggiungendo: "Tony Stark e Steve Rogers rimangono personaggi molto empatici, e ancora oggi le opinioni sono divise su chi dei due avesse la maggior ragione in Civil War. È proprio questo il tema delle aspirazioni irrisolte e dei difetti di questi personaggi. La questione continua a evolversi man mano che ci avviciniamo a Doomsday".

Come scrive Comicbookmovie.com, con queste parole il regista "potrebbe intendere che la dinamica tra Rogers e Destino rispecchierà quella vista in Civil War, ma qualcosa ci dice che ci sarà di più dietro al Dottor Destino, che per 'puro caso' assomiglia a Iron Man". Ma questo lo scopriremo con la visione del film in arrivo a dicembre.