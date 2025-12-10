Zendaya e Robert Pattinson si sposano ma è solo per finzione nel trailer del nuovo film The Drama

La pellicola con al centro la coppia di divi di Hollywood è prodotta da A24 e conserva tutte le caratteristiche per cui lo studio cinematografico è celebre, compresa quella sottile atmosfera di inquietudine

Zendaya e Robert Pattinson interpretano una coppia di fidanzati in crisi nel primo trailer di The Drama, il nuovo film A24 diretto da Kristoffer Borgli.

Si tratta del quarto lungometraggio diretto Borgli e il suo secondo film in lingua inglese, dopo Dream Scenario con Nicolas Cage, distribuito da A24 nel 2023. Oltre ai due divi di Hollywood, il cast comprende anche la presenza di Mamoudou Athie, Alana Haim e Hailey Gates.

A24 distribuirà The Drama nelle sale dal 3 aprile 2026. Da quanto mostra il filmato, la coppia protagonista sembra essere felice e spensierata, pronta a convolare a nozze e impegnata in un servizio fotografico. Lentamente, però, sembra che qualcosa stia turbando la relazione e anche il futuro di entrambi.

Tre film in cui vedremo Zendaya e Robert Pattinson insieme nel 2026

The Drama è il primo di tre film in cui i due attori reciteranno insieme il prossimo anno. Saranno infatti anche in The Odyssey di Christopher Nolan, in uscita con Universal Pictures il 17 luglio: Zendaya interpreterà la dea Atena, mentre Pattinson sarà Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope rimasto a Itaca in assenza di Ulisse (Matt Damon).

Alla fine del 2026, i due si ritroveranno ancora una volta in Dune - Parte Tre, terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Zendaya tornerà nel ruolo dell'eroina Chani, mentre Pattinson farà il suo debutto nel franchise.

Il ruolo dell'attore non è ancora stato rivelato, ma i rumor suggeriscono che interpreterà Scytale, antagonista che appare nel romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, principale fonte d'ispirazione per il film. Warner Bros. distribuirà il film il 18 dicembre.

Euphoria: Zendaya nello speciale Parte Uno: Rue

Zendaya è pronta al ritorno in TV e ai Marvel Studios

L'attrice, tra le più richieste al momento a Hollywood, presto tornerà anche sul piccolo schermo con la terza stagione di Euphoria targata HBO, in cui riprenderà il ruolo di Rue che le è valso due Emmy. I nuovi episodi debutteranno il prossimo aprile e nei giorni scorsi abbiamo anche avuto una prima immagine ufficiale.

Dopodiché, Zendaya riprenderà nuovamente i panni di MJ nel cinecomic di Marvel Studios e Sony Spider-Man: Brand New Day; proprio qualche giorno fa è stata fotografata con Tom Holland sul set della pellicola in uscita il 31 luglio 2026. Rimanendo ai cinecomic, Pattinson sarà ancora il Cavaliere Oscuro in The Batman Part II, le cui riprese partiranno il prossimo anno (l'uscita è prevista per il 1° ottobre 2027).