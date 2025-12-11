Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nel cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura

La saga di Hunger Games non smette di stupire e annuncia il ritorno di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson: Gli interpreti di Katniss Everdeen e Peeta Mellark torneranno a ricoprire i ruoli nel prequel Hunger Games: L'alba sulla mietitura, come annuncia Variety.

Il film Lionsgate porterà sullo schermo l'ultimo romanzo di Suzanne Collins narrando gli eventi dei 50esimi Hunger Games, 24 anni prima che Katniss e Peeta entrassero per la prima volta nel campo di battaglia come tributi del Distretto 12 con Haymitch Abernathy come mentore. La storia è incentrata sull'esperienza di Haymitch ai giochi quando aveva solo 16 anni. A interpretare il personaggio, che aveva il volto di Woody Harrelson nella serie originale di film, è stato chiamato l'australiano Joseph Zada.

Jennifer Lawrence e Josh Hutcher in una scena di Hunger Games

Come sarà giustificato il ritorno di Katniss e Peeta?

Al momento non è stata rivelata la natura del cameo che vede il ritorno di Katniss e Peeta, ma come ben sanno i lettori dei romanzi di Suzanne Collins, la coppia appare a fianco di Haymitch nell'epilogo, il che fa pensare alla presenza di una specie di flash-forward.

In una recente intervista con Variety, Hutcherson aveva accennato a un possibile ritorno nel franchise dichiarando: "Mi piacerebbe tornare sul set con Francis, con Jen, con Liam, con Woody Harrelson. Non ho bisogno di essere convinto. Sarei lì in un batter d'occhio". Di fronte al riferimento all'inclusione della celebre scena finale del romanzo, l'attore aveva aggiunto: "Sarebbe un sogno che si avvera. I sogni si avverano? A volte. A volte no. A volte sì."

Che cosa aspettarci dal prequel di Hunger Games?

Un intenso primo piano di Jennifer Lawrence nei panni di Katniss

L'uscita italiana di Hunger Games: L'alba sulla mietitura è fissata per il 19 novembre 2026. A dirigere il prequel sarà ancora una volta Francis Lawrence, regista della saga originale, che utilizzerà una sceneggiatura di Billy Ray, con Brad Simpson e Nina Jacobson di nuovo in veste dei produttori. I cinque film della saga originale hanno finora incassato oltre 3,3 miliardi di dollari al botteghino, lanciando le carriere di Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth.

Lawrence è diventata una delle attrici più quotate e richieste. Lunedì ha ottenuto la sua settima nomination ai Golden Globe per il suo ultimo film, Die My Love, diretto da Lynne Ramsay. Per quanto riguarda Hutcherson, si sta godendo l'incredibile successo al botteghino della sua ultima fatica, l'horror comedy Blumhouse Five Nights at Freddy's 2.

Nel cast de L'alba sulla mietitura troveremo anche Elle Fanning nella versione giovane di Effie Trinket, Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Coriolanus Snow, Kieran Culkin in quello del conduttore televisivo Caesar Flickerman e Jesse Plemons nei panni di Plutarch Heavensbee. Con loro anche Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell e Percy Daggs IV.