Avengers: Doomsday, torna un villain della trilogia Spider-Man di Sam Raimi? Le indiscrezioni

Il multiverso Marvel potrebbe preparare un nuovo colpo a effetto. Attorno ad Avengers: Doomsday è infatti spuntata in queste ore un'indiscrezione che ha intercettato le antenne dei fan più attenti: nel film dei fratelli Russo potrebbe riaffacciarsi un villain dell'universo Spider-Man di Sam Raimi. Per ora, però, siamo ancora nel campo dei rumor: Marvel e Disney non hanno confermato nulla. Ma di chi potrebbe trattarsi?

Avengers: Doomsday, il Multiverso prende forma

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr.

Secondo quanto circola online nelle ultime ore, Avengers: Doomsday potrebbe aprirsi con una sequenza ambientata in una realtà familiare agli spettatori cresciuti con l'iconica trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Il dettaglio, se confermato, non sarebbe secondario: la Saga del Multiverso ha già dimostrato di voler usare il passato del cinecomic come un enorme archivio da riaprire nei momenti giusti.

Le indiscrezioni parlano di un possibile passaggio di Wolverine e Deadpool nella dimensione associata allo Spider-Man di Tobey Maguire, dentro una trama che tirerebbe in ballo le Incursioni, il grande meccanismo narrativo che dovrebbe accompagnarci verso Avengers: Secret Wars.

Il motivo della missione resta avvolto nella nebbia, e al momento è impossibile capire quanto ci sia di solido dietro la voce. Ma la suggestione è già potentissima: Avengers: Doomsday potrebbe non limitarsi a radunare supereroi, ma mettere sullo stesso campo da gioco epoche diverse del cinema Marvel, con tutto il carico di emozione e caos che questo comporta.

È qui che il ritorno di certi volti noti smetterebbe di essere soltanto un'operazione nostalgia. O almeno dovrebbe. Dopo Spider-Man: No Way Home e Deadpool & Wolverine, il pubblico sa bene che il Multiverso può trasformarsi in una macchina del tempo, capace di riaccendere entusiasmi sopiti e vecchi amori cinematografici. Il rischio, però, è dietro l'angolo: l'effetto "grande rimpatriata" funziona solo se ogni apparizione ha un suo perché nella storia. Altrimenti il cameo diventa una figurina, tanto bella da vedere quanto inutile.

Quale villain torna in Avengers: Doomsday

Una scena del teaser

A rilanciare l'indiscrezione è stata l'insider MTTH, secondo cui sulla Terra dello Spider-Man di Tobey Maguire sarebbero presenti altri personaggi coinvolti negli eventi di Avengers: Doomsday. Tra i nomi circolati ci sarebbe anche Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina che era già tornato nei panni di Otto Octavius in Spider-Man: No Way Home dopo l'amatissimo Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Proprio Molina, in una recente intervista, aveva lasciato aperta la porta a un eventuale nuovo ritorno nella saga, pur senza alimentare aspettative eccessive: "Non so cosa riservi il futuro. Credo che forse dovremmo lasciare Doc Ock in un posto bello e importante nella galleria dei villain, ma onestamente, se venissero a bussare alla mia porta dicendo che vorrebbero farmelo interpretare di nuovo, lo rifarei senza dubbio. Dubito però che accadrà".

Parole prudenti, dunque, ma abbastanza affettuose da far sorridere chi non ha mai smesso di considerare il suo Doctor Octopus una delle migliori nemesi viste in un cinecomic Marvel. Se la voce dovesse rivelarsi vera, è probabile che si tratti di una presenza breve, forse un cameo inserito in una sequenza più ampia. Per saperlo dovremo attendere l'uscita del film il 18 dicembre.